Previa del Real Oviedo - Extremadura UD: un estreno sin precedentes

Un verano siempre se hace largo, en parte, para los amantes del fútbol. Este deporte es, quizás, la cafeína que le falta a una época del año diseñada para disfrutar, viajar, volver a ver a la familia, levantarse tarde y regresar a casa con una o dos tonalidades de moreno más.

Y no, no hay excusas. A pesar de que el verano del 18 será recordado por ser el del Mundial más igualado de los últimos tiempos, o incluso de todos, siempre se habrá hecho largo para un futbolero. No hay torneo de pretemporada que pueda sustituir a un partido del equipo favorito en una de las competiciones más igualadas del planeta fútbol.

Por suerte para esos hinchas, este fin de semana pueden disfrutar de La Liga y del chiringuito, la playa y las brochetas de frutas, al unísono.

El estadio de la Ería volverá a rugir con las pilas ya cargadas

Será tarde de reencuentros la del domingo en el Carlos Tartiere después del verano más ilusionante desde el de 2014. La gente se volverá a encontrar como aquellos chiquillos en la 'vuelta al cole' que se mueren por ver a sus amigos.

Puede que la Dirección Deportiva del Real Oviedo sea la culpable de que los aficionados vayan a ocupar su asiento cargados de ilusión. La disciplina carbayona se ha reforzado con criterio, siendo capaz de mantener la columna vertebral del equipo del año pasado, que se quedó a las puertas de la promoción de ascenso y dándole un salto de calidad a su centro del campo.

La afición del Real Oviedo volverá al Fondo Norte | Imagen: Real Oviedo

Valentini, Cotugno, Yeboah, Pučko y compañía son historia para el Real Oviedo. La plantilla se ha acortado para evitar que ocurra lo mismo que en el pasado curso: que haya jugadores que no cuenten para el entrenador.

La primera prueba de las 42 que tendrán que pasar estos jugadores será ante su afición y ante un equipo debutante en la categoría. A pesar de que el CF Extremadura sí que compitió tanto en Primera como en Segunda, de la mano de Rafa Benítez, quien lo hace ahora es su equipo refundado, el Extremadura UD.

La pretemporada del equipo carbayón ha sido buena, se ha competido bien, se ha concedido poco. Se ha perdido, se ha ganado, pero ha dejado buenas sensaciones de cara al enfrentamiento del domingo.

Lo que el conjunto de Juan Antonio Anquela tratará de llevar a cabo en el terreno de juego es elevar un listón, el de presión al poseedor de balón, que ya sorprendió al respetable en la jornada uno del pasado curso, aunque sin éxito, ante el Rayo Vallecano.

Los pupilos del andaluz pondrán a prueba el oficio de un equipo que, aunque debutante, se ha reforzado para hacer frente al vendaval de partidos de esta temporada. El nombre de Diego Capel quizás sea el más conocido. El canterano del Sevilla recaló este verano en las filas del Extremadura procedente del Anderlecht.

El andaluz ya sabe lo que es dar una asistencia de gol en el Tartiere. Lo hizo con la Selección Española sub-21 en un encuentro clasificatorio ante la Polonia de Szczęsny o Krychowiak y la defensa del Real Oviedo lo tratará de impedir.

El Oviedo partirá solo con dos centrales de inicio

Centrándose en la defensa, parece, por lo visto durante la pretemporada, que el conjunto de Juan Antonio Anquela volverá al sistema de cuatro defensas, con únicamente dos centrales. Ese esquema seguramente se verá condicionado, de manera indirecta, por la lesión del centrocampista catalán, Ramón Folch.

Ramón Folch fue pieza clave en la sala de máquinas carbayona durante la temporada pasada. | Imagen: La Liga

El pivote defensivo no se entrenó el miércoles y parece ser el que peor lo tiene para participar en el choque del domingo. Los otros jugadores tocados son el lateral Diegui Johannesson y el extremo Aarón Ñíguez. El islandés se entrenó con normalidad aunque no participó en el partidillo final y el ilicitano lo hizo al margen del grupo.

Esa sensible baja para el Real Oviedo podría adelantar la posición del zaguero argentino Juan Forlín hasta la posición de mediocentro defensivo, posición en la que empezó jugando a principios de la pasada campaña.

Otra de las incógnitas será la punta de ataque. Se ha visto alternancia entre el veterano José Verdú "Toché" y el recién llegado Ibra, ambos han anotado goles durante la pretemporada, pero parece que es el de Santomera el que parte con cierta ventaja en el once inicial.

La delantera, incógnita en el XI ante un equipo "trampa"

El recién llegado Joselu no apunta a ser titular ante un equipo, el de Almendralejo, del que ninguno de los jiennenses del conjunto carbayón se fía. Tanto Carlos Hernández como Juan Antonio Anquela destacaron la trampa que entraña el partido del domingo para el Real Oviedo.

"Prefiero enfrentarme con equipos grandes a priori", razonó el central del conjunto carbayón alegando como razón principal el rodaje del equipo extremeño en comparación con los otros.

Hernández, que sabe mejor que nadie de la importancia de la pizarra del míster y el balón parado en esta categoría, reconoció también en rueda de prensa que el equipo concedió mucho en esta faceta del juego durante el periodo de preparación.

A pesar de ello, trató de aliviar a los presentes en la sala ya que, bajo su criterio, es mejor que estos desajustes defensivos ocurran en pretemporada que con el curso ya iniciado.

Y en ataque, promesas

Toché prometió lo que todo delantero debe hacer: goles. El ariete murciano que, como antes se mencionaba, apunta a ser titular el domingo, admitió que el verano le vino bien para desconectar de una campaña en la que sus últimos meses no fueron buenos.

Toché anota uno de sus 17 goles durante la temporada 2015-2016. | Imagen: La Liga

Reconoció también haber vuelto a ser ese delantero voraz, que necesitaba media ocasión para hacer un gol y aseguró dianas que ayuden al Real Oviedo a empezar con buen pie si se quiere acabar en los "puestos bonitos" -como él mismo los denominó- de la clasificación al final de la temporada.

Teniendo todo esto en cuenta, el Real Oviedo no presentará un once inicial con muchos cambios con respecto al que ganó en la tanda de penaltis al Deportivo de La Coruña en Foz, por lo que lo más probable es que luzca así en su estreno liguero.