Análisis del Grupo A de la UEFA Champions League: Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Mónaco y Brujas.

Ya no hay marcha atrás, la máxima competicion europea ha dado el pistoletazo de salida, y la Fase de Grupos ha augurado una serie de partidos que, a buen seguro, depararán puro espectáculo y emoción a raudales.

Y si hay un equipo que está inmerso precisamente en un ambiente de emoción, ese es el anfitrión de la final de la presente edición del torneo, el Atlético de Madrid, que ha sido encuadrado en el Grupo A, junto al Borussia Dortmund, el Mónaco y el Brujas.

Lejos de ser un chiste típico español, un alemán, un francés y un belga, serán los encargados de tratar de apear de las fases eliminatorias a los vigentes supercampeones de Europa, pese a la condición y aura de "ogro" o favorito del grupo con la que cuenta el equipo rojiblanco.

Con la final el día 1 de junio en el Wanda Metropolitano, el equipo colchonero combatirá contra todo rival que se le ponga por delante, tratando de asaltar de una vez por todas el trofeo que se le resistió en 2014 y 2016, cuando cayó derrotado frente a su máximo rival, el Real Madrid.

Contando con que hay multitud de grupos con un altísimo nivel, el grupo A se prevé como uno de los más disputados, con equipos que practican estilos muy diferentes, pero siendo los cuatro caracterizados por su espíritu competitivo y que auguran noches de mucha competitividad en el césped.

Atlético de Madrid: el favorito del grupo, a avanzar con paso firme

Este Atlético de Madrid no llega a la mejor competición del Viejo Continente con las aspiraciones de antaño, donde se podía entrever que podía eliminar a cualquier equipo pero sin ser un candidato top-5 a llevarse el trofeo, por los planteamientos defensivos y aparentemente carentes de ambición que presentaban los colchoneros, insuficientes según mucha gente para llevarse el título.

Pero este año la exigencia no será la misma, este conjunto ha cambiado, ha dado un paso al frente.

Tras la conquista de la Europa League, ha confeccionado una plantilla que amenaza seriamente con alzarse con la Champions League, al contar con más que suficiente plantilla para ello, debido a una serie de movimientos en el mercado estival de fichajes, orientados a reforzar el eje de una plantilla que ya de por sí contaba con credenciales para plantar cara a cualquier transatlántico europeo, como se menciona anteriormente.

La principal novedad reside en el fondo de armario, donde han llegado jugadores revolucionadores de partidos y de perfil diferente a lo que tenía el Cholo en la plantilla, como la llegada del luso Gelson Martins para aportar verticalidad y desborde para partidos atascados.

Sin lugar a dudas, la principal baza de este equipo en su "viaje a casa", resulta la renovación de su principal buque insignia Antoine Griezmann, el cual decidió cancelar su billete a la ciudad condal para apostar por un proyecto ganador en el equipo que será recordado como el de la "orilla del Manzanares" pese a su cambio de feudo.

Griezmann apostó por seguir en la capital española. Fuente: Getty Images

Pero el galo no se quedó jugándosela por la continuidad del proyecto, si no que fue tentado por la directiva rojiblanca con fichajes como el de Thomas Lemar o Rodrigo Hernández, ambos llegados para disputar la titularidad y dar un salto de calidad a una plantilla que se despedía de su capitán Gabi.

Ante este elenco de estrellas, la garra de Diego Pablo Simeone volverá a ser el factor ganador de esta plantilla, elaborad minuciosamente con el tipo de hombres de los que el argentino puede exprimir al máximo sus cualidades en Europa, creando un proyecto ambicioso y que quiere dinamitar el fútbol continental con su empuje y, por encima de todo, coraje y corazón, tal y como indica el himno del club.

Este curso, no vale con encerrare atrás y confiar en Oblak, Godín y Giménez, toca proponer y generar fútbol de equipo de alto voltaje, y se cuenta con hombres para ello, con un Lucas Hernández consagrado en Rusia y la llegada del colombiano Arias que es pura raza para sustituir al croata Vrsaljko, asegurando subidas vertiginosas para apoyar en la banda diestra donde Koke posiblemente juegue el papel de falso interior para apoyar en sala de máquinas a Saúl y Rodri.

¿Los goles? A la cuenta del ya mencionado "Principito", pero la entrega y pasión seguirán en las botas de Diego Costa, considerado por algunos por el verdadero baluarte del equipo, ejerciendo de personalidad latente del Cholo en el campo y siendo el elemento indispensable del esquema a la hora de generar espacios a jugadores como Lemar o Griezmann, que reclamarán las continuidades de jugada que les deberá aportar el hispano-brasileño, y más contra equipos como el Mónaco, que plantea partidos tácticamente muy duros.

Después de la victoria en la Supercopa de Europa, no quedan excusas en el Atlético de Madrid para no sentirse una de las mejores plantillas del panorama mundial y, por lo tanto, debe ser su año.

Borussia de Dortmund: juventud y un feudo aterrador

En todas las quinielas y especulaciones previas al sorteo, aparecía el Borussia Dortmund como un equipo a evitar y, revisando jugador por jugador la plantilla, puede parecer una exageración.

Pero la grandeza de este club no reside año tras año en la calidad que concentren sus hombres, si no que va más allá de lo acontecido sobre el césped la consideración de este club cada año entre los equipos "non gratos" para encontrase uno en cualquier tramo del mejor título europeo a nivel de clubes.

Su afición, considerada por muchos como la mejor del mundo entero, atemoriza edición sí, edición también a cualquier equipo que se atreva a pisar el Signal Iduna Park, creando un ambiente ensordecedor que da alas a un equipo germano que contiene ese gen luchador que hará de su enfrentamiento con los colchoneros un duelo aguerrido, peleado, sufrido y en el que cada balón se jugará con la máxima intensidad.

Un conjunto que parece haber sufrido con sus bajas de las últimas temporadas y que se ha venido abajo en algunos cursos pero que precisamente por ello puede verse beneficiado, debido a que cuando menos presión ha sufrido mejor ha rendido como se vio en el año que disputaron la final contra sus compatriotas bávaros.

Talento en la zona ofensiva reúnen, con un Marco Reus que sonó hace no mucho para recalar en el Wanda Metropolitano pero que volverá a comandar a un equipo alemán que ha incorporado a Paco Alcácer a sus filas para dar experiencia y olfato goleador a una posición de nueve que se veía mermada de un claro candidato a ocupar la plaza con garantías.

Junto a estos dos jugadores, Christian Pulisic se encuentra ante su gran oportunidad de dar el salto definitivo tras una pretemporada en la que ha asustado a los grandes por su alto rendimiento, prometiendo asustar en la máxima competición continental y amenazando la primera plaza del Atletico de Madrid.

Alcácer buscará el protagonismo que no tuvo en Barcelona. Fuente: Getty Images

Un madridista, Achraf Hakimi, sentirá nostalgia en su visita a los rojiblancos, pero deberá aportar solidez a una parcela defensiva donde los Black and Yellows tienen más carencias , pudiendo llegar a sufrir en los choques contra el Mónaco, al contar con jugadores como Golovin o Rony Lopes, que se antojan difíciles de frenar por defensas inexperimentadas.

Si todo se desarrolla atendiendo únicamente a la calidad de plantilla, deberían pelear de tú a tú con los franceses por la segunda plaza y, a partir de ahí, nadie querrá cruzarse con la temible arma en casa de los alemanes.

Como hecho que refuerzan las dudas en torno a las aspiraciones de los germanos, se encuentra la pérdida de su entrenador Tuchel que, pese a haber sido suplida con la llegada de Lucien Favre, se intuye que el proceso de transición no será inmediato y se encontrarán, al menos de inicio, en un proceso de asimilación de conceptos tácticos que pueden hacerles sufrir ante el mismo Brujas que padece el hecho contrario, siendo un bloque serio y compacto que podría hacer perder puntos importantes a los de la Bundesliga.

La llegada de Witsel, la incorporación de Delaney o el paso al frente del prometedor Jadon Sancho son algunos de los aspectos positivos de un equipo que, previsiblemente jugará un fútbol físico en la medular y pragmático con el cuero, buscando a sus estrellas para que generen oportunidades, replegando rápido para ejercer una defensa compacta y en la que no se noten las carencias técnicas de su línea trasera.

Mónaco: a pelear por la segunda plaza con alegría

La pasada campaña, el equipo francés continuó reconstruyendo su equipo a base de conjeturas tácticas de un gurú en los banquillos como es Leonardo Jardim, siendo uno de los entrenadores que mejor explota las virtudes de sus jugadores, sacando su versión más competitiva.

Tocará hacer malabares al técnico portugués un año más, en el que ha visto salir del equipo a su bastión en el eje del doble pivote, Fabinho, quien puso rumbo a Liverpool dejando debilitada la medular del equipo monagesco.

Al mismo tiempo, Moutinho corrió el mismo destino, seducido por la Premier League, desmontando el medio campo galo.

Pero el luso sabrá reinventarse, de eso no cabe duda y, en Alemania lo saben, sabiendo que el conjunto de la Ligue 1 competirá a capa y espada cada choque como si fuera el último.

Si hubiera que definir lo que puede ofrecer el conjunto del Principado en este torneo, la palabra sería "alegría" o "ilusión", y no precisamente por gozar de un megaproyecto con estrellas, si no por la acumulación de jugadores de calidad técnica depurada y, sobre todo, por la juventud de los mismos.

Un equipo que todo aficionado al fútbol de calidad debería de seguir, debido a que Jardim se pondrá manos a la obra para hacer que Tielemans realice el salto definitivo al estrellato adueñándose del huérfano centro del campo, prometiendo consagrarse en Europa como viene prediciéndose en los últimos años.

Falcao pondrá el morbo en su vuelta al feudo rojiblanco. Fuente: Getty Images

Otros de los adolescentes que quieren dar Rock and Roll al fútbol de asociación de los franceses es Sofiane Diop, pero más como jugador de futuro pese a la enorme calidad que atesora a sus escasos 18 años.

El indicativo de la juventud imperante en este equipo, es la edad de alguno de sus titulares más influyentes como Rony Lopes, quien alcanzó la cifra de 15 goles el curso pasado en liga, contando con 22 años únicamente.

Muchos recuerdos se le vendrán encima al "Tigre" Falcao que regresa a casa, allí donde triunfó vestido de rojiblanco en un partido que será emocionante en el plano sentimental para afición y jugador.

Radamel no ha perdido el olfato de rematador de área a sus 32 años, pero podrá realizar labores formativas de futuras estrellas como Pietro Pellegri (17 años), Mboula (19 años) o Geubbels (17 años), quienes conforman el futuro del club monegasco, donde ya se les está dando oportunidades de ser titulares en partidos de liga, respondiendo los tres a la altura de las expectativas, con descaro y mimbres de futbolistas de nivel.

Sin duda, muchos de los jóvenes a tener en cuenta del torneo pertenecerán a este club que pondrá en aprietos al Dortmund por la inexperiencia del equipo alemán y la probable falta de adaptación a Favre de manera inmediata, siendo aprovechado por un pragmático Jardim que ofrecerá fútbol de grandes quilates casi seguro.

En caso de pasar de ronda, presumiblemente no llegarían muy lejos por la inexperiencia de un plantel que tiene mucho que ganar y poco que perder.

Gran parte de las aspiraciones de los galos, residirán en el grado de madurez y adaptación que tenga el ruso Aleksandr Golovin que, tras darse a conocer en el CSKA de Moscú y en el Mundial, deberá llevar los galones del equipo para confirmarse como la futura estrella que puede llegar a ser por su habilidad en labores de creación y creatividad a cada balón que toca.

Brujas: una cenicienta que reina en Bélgica

En principio, salta a la vista que el conjunto brujense no podrá pasar de fase de grupos en el torneo y que suficiente tendrá con la experiencia de disputa el torneo, pero este equipo será más que un mero espectador en sus partidos.

No le traen buenos recuerdos a los colchoneros de sus enfrentamientos con el Club Brujas, siendo imborrable el recuerdo de aquellos cuartos de final de la Copa de Europa en los que los belgas eliminaron en 1978 al equipo rojiblanco para, posteriormente en la Recopa repetir derrota en la eliminatoria por el valor doble de los goles.

El campeón belga quiere sorprender. Fuente: Getty Images

Con este precedente, se planta en el grupo A el ganador de la liga belga, el cual practica un fútbol basado en un esquema de 3-5-2 con el joven Danjuma en la izquierda y Vankanen en la derecha como carrileros, haciendo de Vormer la principal estrella del equipo, ejerciendo de jefe en la medular a sus 30 años, habiendo progresado en esta liga desde su llegada hace 3 campañas, destapándose en esta última como un asistente de lujo.

Junto con el holandés, en punta de ataque se encuentra un Wesley Moraes que ha arrancado en forma el campeonato doméstico y que quiere confirmar sus buenas sensaciones del pasado curso a la Champions League, donde se consagró como un tanque de área, dotado de 191 centímetros de lucha en punta de ataque que hacen del prometedor brasileño de 21 años una de las perlas a seguir de los belgas.

Consiste en un equipo experimentado, asentado como dominador del campeonato nacional junto con Anderlecht o Standard de Lieja durante los últimos 25 años, haciendo de ellos un conjunto acostumbrado a ganar y a tener mentalidad de campeón, factor de capital importancia en la competición europea.

Imprevisible este equipo que intentará disfrutar de la experiencia de visitar campos como el del Dortmund y pelear cara a cara por hacerse un nombre en fase de grupos y, quien sabe si, poder soñar con pasar de ronda o rascar la clasificación a Europa League para poder competir con mayores garantías.

Los pupilos de Simeone ya saben lo que conlleva confiarse contra equipos como este, con partidos aparentemente asequibles que luego acaban costando un susto, tal y como ocurrió contra el Qarabag en la pasada edición.

Se confía desde el Atleti que se haya aprendido la lección, debido a que el Brujas no regalará nada, siendo un conjunto goleador, que anotó 68 goles en liga el año pasado, abriendo gran diferencia en esta faceta con el segundo máximo goleador de la competición.