Locura de partido con final cruel

La Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes ha empatado a tres contra la SAD Club de Fútbol Internacional de Madrid, en un partido que será recordado por los seis goles marcados en un partido que tuvo a la falta de contundencia defensiva de ambos equipos como gran protagonista. Ideal para el espectáculo, pero perjudicial para los intereses deportivos. El Sanse remontó el gol inicial de su rival y se dejó escapar dos puntos en la última jugada de partido ante un Inter racheado en su fútbol. Manolo Cano ponía a Pablo Martínez y Castel como novedades respecto a la primera jornada.

Los locales de menos a más

El partido comenzaba con un Sanse dubitativo y sin ideas en ataque, dejando la iniciativa con el balón a un Internacional bien plantado. Los del norte de Madrid, con un 4-4-2, no podían tener la pelota por la presión rival y los de Boadilla, con un clásico 4-2-3-1, la recuperaban y la jugaban casi a placer. Así, las primeras ocasiones iban a ser visitantes. Primero Herrero, con un centre chut desde la izquierda casi hace gol por la falta de contundencia de la zaga sansera. A la siguiente no fallaría un compañero suyo. Era el minuto 13 y se iba a producir el primer gol en Matapiñonera esta temporada. Sería del rival. Rubén Ramos hacía el 0-1 por medio de una jugada elaborada de los suyos que finiquitaba Mella con un pase raso al borde del área hacia el ex del Sanse. Este no iba a desperdiciar la opción y batía a Morales. Se veía venir el tanto visitante debido a la insistencia con el esférico y la falta de arrojo del Sanse en casi quince minutos.

Tras el tanto, los de Manolo Cano tardaron en reaccionar. Sí lo hicieron de la mejor manera posible en el minuto 22. Primer disparo a puerta y primer gol. Castel hacía el 1-1. Carlitos le daba un balón de cabeza y el ex del Alcorcón ·”B” , desde la frontal, ponía un tiro raso y ajustado a la portería de Miguel Ángel. Quizás parable, pero complejo. Un gol que sirvió para ver a un conjunto de menos a más. Ese sería el casero. Con el empate retomaron la posesión y empezaron a llegar a zonas de ataque que hasta el “Castelazo” no había podido ser. Tanto fue así que en el minuto 27 de nuevo Castel acertaba a la red. Centre de Rubén Valverde por la derecha y cabezazo certero. Jugada de manual para dar la vuelta al marcador.

Antes del descanso se vio la igualdad de los equipos por primera vez. Ocasiones para ambos clubes para marcar, pero sin la puntería que tuvieron anteriormente. A destacar un tiro al larguero de Andy Escudero y otro lejano de Muñiz que rozó la escuadra de Carlos Morales. El duelo había entrado en una fase muy bonita para la grada de Matapiñonera. La pena era que llegaba el pitido del árbitro, que tendría que servir para implantar nuevas ideas. En los locales, la clave para ganar y en los visitantes, conceptos para la remontada.

Fallos y locura

Tras el paso por vestuarios, el Sanse volvía a coger el timón del partido. La pelota era suya y por tanto las ocasiones. Sin embargo, iban a ser falladas. La primera, un mano a mano de Carlitos que iba a ir al cuerpo de Miguel Ángel y a la siguiente un remate de Perales dentro del área y sin defensas cerca iba a ir muy débil de potencia fuera. Dos opciones demasiado claras como para dejarlas escapar. Era el minuto 53 y los de Manolo Cano iban a hacer bueno el dicho de “quien perdona, paga”. Poco antes de la hora de partido, el colegiado González González decretaba penalti a favor del Inter por zancadilla a Alfonso, recién entrado del banquillo. Rubén Ramos, de nuevo, marcaba para poner el 2-2.

En este caso, y como ocurrió en el empate del Sanse, el gol era injusto por méritos. Con el empate a dos era el instante de mover el árbol. Los locales daban entrada a Fran Pastor, clave para el 3-2, y el mediocentro recién fichado Kata. Los visitantes, por su parte, ponían calidad con la presencia de Tello. En el minuto 70 llegaba el 3-2. Una acción a la contra del Sanse le llegaba a Fran Pastor que con un cabezazo defectuoso batía a Miguel Ángel. El tanto era parable. No estaba siendo la mejor tarde del cancerbero madrileño. Un resultado que se antojaba definitivo.

Un partido que había empezado a la siete de la tarde a treinta grados estaba ya dejando secuelas de cansancio de ambos equipos. El mediocampo era ya inexistente. Se jugaba de la defensa al ataque, aunque sin demasiados tiros con peligro a portería. Era un final de ida y vuelta en el que se pudo ver el 4-2. Por el contrario en el minuto 93, en la última acción del partido, Rafa Mella cogía el balón dentro del área, tras un pelotazo, y chutaba raso para poner el definitivo 3-3. Otro gol más en el que la defensa no pudo hacer nada. Seis goles de locura en un duelo vistoso, pero doloroso para un Sanse que lo tenía ganado.

Con este resultado, el Sanse se queda con dos puntos y continúa invicto en la competición en dos jornadas, pese a que no ha ganado todavía. La semana que viajará a tierras gallegas para medirse al Celta de Vigo “B”. EI Inter , por su parte, se queda con otros dos puntos. Jugará la próxima jornada contra el Coruxo.

