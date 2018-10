Demasiado castigo

Deberá seguir esperando la afición ilicitana para ver a su equipo conseguir su primer triunfo liguero esta campaña. El suyo lo ha logrado este domingo el Numancia, al que le sobró un gol del ex franjiverde Guillermo Fernández para que los 3 puntos se quedaran en Soria.

Partido muy disputado en todo momento en Los Pajaritos. Ninguno de los dos equipos se mostró por encima de su rival, aunque a partir del gol local fueron los de Pacheta los que intentaron coger la batuta del juego. Siguiendo la monotonía hasta el momento, sin suerte. Una vez más, su casillero goleador se queda a 0, circunstancia que ha ocurrido hasta 3 veces en los 4 primeros encuentros. Dato, cuanto menos, preocupante.

Presentaron ambos técnicos una gran serie de novedades en sus onces. Aritz López Garai introdujo hasta 4 novedades: los recuperados Yeboah y Carlos Gutiérrez, uno de los fichajes como es Borja Viguera y el centrocampista Kako. Especial nombramiento a este último, que tras la baja de Escassi realizó un encuentro más que notable, dejando una serie de detalles de su calidad.

Por su parte, un Elche mermado por el virus FIFA, llegó a tierras sorianas con hasta 5 cambios respecto al anterior partido en el Martínez Valero ante el Reus. El único que había sido titular en el encuentro mencionado de los convocados con sus respectivas selecciones era Sory Kaba, que fue sustituído en el once por Nino. Las otras novedades fueron Manuel Sánchez, Javi Flores, Provencio y Borja Martínez, reformando todo el centro del campo, en el que solo quedó Iván Sánchez de la jornada anterior.

omenzó el partido muy parejo, hasta que a la media hora una acción de Guillermo dentro del área finalizó con una caída del canterano del Athletic tras un ligero contacto con Javi Flores. No dudó Moreno Aragón en pitar la pena máxima, que el propio delantero se encargó de transformar para hacer el único tanto del partido. Se quejaron los futbolistas ilicitanos de que en la jugada anterior no se había pitado una aparente falta clara a Iván en la frontal del área del Numancia, que daría lugar al contraataque de los locales. Acción, mínimo, rigurosa.

Antes de finalizar la primera mitad, tuvieron los locales la oportunidad de aumentar la ventaja con dos ocasiones más. Primero, un contraataque del veloz extremo Yeboah, cuyo disparo atrapó Jose Juan sin consecuencias. Después, en una jugada colectiva en la que Diamanka logró superar a Neyder pero, al dar el pase de la muerte, este fue cortado por Gonzalo Verdú. De ahí, nada hasta el descanso.

La segunda mitad comenzó con un Elche que intentaba reaccionar y buscar el empate. Comenzando las jugadas Manuel Sánchez por delante de los centrales, se cargaron el equipo a la espalda Iván y Javi Flores, que fueron de lo más destacado de los ilicitanos a lo largo del partido.

Y llegaron las ocasiones. La primera, de la novedad en el once, Borja Martínez. El extremo izquierdo recibió un centro desde la derecha al que no llegó Provencio de cabeza y conectó un disparo potente con la zurda que desvió Juan Carlos. El rechace le llegó a Nino, que no llegó a rematar y pidó una mano que parece inexistente.

El Numancia intentó contestar con un disparo de Kako desde la frontal que se fue muy desviado, pero era el Elche el que más lo buscaba. Una falta lanzada por Verdú que salió muy centrada, y el uno contra uno de Benja contra el portero desperdiciado en el descuento fueron las más claras hasta el final.

Una jornada más, el Elche, a pesar de intentarlo con ímpetu y sacrificio, se queda sin puntos y sin marcar gol. Posición decimoctava en liga, un puesto por encima del descenso con los mismos puntos que el Córdoba, que marca la zona roja de la tabla. Este domingo , después de una semana dura de copa, visitará el Mallorca el Martínez Valero, con la intención de los de Pacheta de darle la vuelta a la tortilla ante un rival muy complicado. Por su parte, el Numancia visitará un campo siempre complicado como es El Molinón, ante un Sporting que busca estar entre los rivales directos a buscar el ascenso a Primera División.