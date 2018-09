Previa del C. D. Lugo - Real Oviedo: duelo por volver a lo más alto

Puede que el enfrentamiento entre Lugo y Real Oviedo, Real Oviedo y Lugo, sea uno de los más igualados desde que el conjunto carbayón acabase de retornar al Fútbol Profesional.

Los Antecedentes

De hecho, el conjunto gallego fue el elegido por el calendario de la Liga 2015/2016 para el estreno del equipo de Sergio Egea en una categoría que no pisaba desde el año 2003.

Empezó por anotar el Lugo en un partido que acabaría, como bien decimos, igualado. El partido de la segunda vuelta no sería menos y acabaría exactamente con el mismo resultado, dos a dos.

Ya con el Oviedo de Hierro, en una fría tarde de noviembre, aunque no a dos goles, se volvió a empatar, in extremis, gracias a un tanto de Miguel Linares en los minutos finales de un partido pasado por agua, mucha agua. Esa misma temporada, se rompería la racha de empates en un choque, el del Anxo Carro, que empezaría ganando el conjunto carbayón pero que acabaría por remontar el gallego.

La pasada campaña, Carlos Hernández se enfrentaba a sus excompañeros en un partido tan loco como igualado. Una muy mala primera parte del conjunto de Anquela le hizo ir perdiendo por la mínima al descanso. El Real Oviedo, se aprovechó de que la diferencia en el marcador podía haber sido mucho mayor pero, sin embargo, no lo fue y salió a arreglar un resultado que aún era enmendable.

Al final, un 3-2 que bajaba al Lugo de la nube, en el que fue el último partido que los gallegos fueron líderes de la montaña rusa de la Segunda.

En el partido de vuelta, más pesadilla azul para desigualar el balance. Diegui Johannesson puso el broche a un partido trabado el pasado mes de abril gracias a una asistencia de Toché. Un cero a uno que permitía a los visitantes seguir soñando con el playoff y que iba desvaneciendo el objetivo de los lucenses.

Celebración del gol de Diegui Johannesson que le dio los tres puntos al Real Oviedo el pasado abril. | Imagen: Real Oviedo

Y en la tabla, cómo no, igualdad

Colindantes. Así llegan ambos equipos al choque del domingo. Unos -Oviedo-, con la oportunidad de poner tierra de por medio entre Asturias y Galicia y otros con la chance de ver a sus vecinos por el retrovisor.

Azules y rojiblancos son decimoterceros y decimocuartos respectivamente. Los de Juan Antonio Anquela, un punto por encima de los lucenses gracias al empate conseguido en Cádiz en el último minuto y que deja el balance carbayón en una victoria, dos empates y una derrota.

Del lado gallego, una victoria, un empate y dos derrotas lo sitúan justo por debajo del conjunto de la capital del Principado de Asturias.

Carlos Hernández se cae de la convocatoria

Tras conocerse que el central de Jaén se perderá los primeros minutos esta temporada -lo había jugado todo-, se empezó a especular con su sustituto. El internacional mexicano, Oswaldo Alanís, de 29 años, entra en la lista de Juan Antonio Anquela en detrimento del andaluz aunque todo apunte a que serán tanto Bolaño como Forlín los que formen el eje de la zaga carbayona en el Anxo Carro.

Tras la lesión, aunque no grave, de Sergio Tejera en Son Moix, también se supo que el barcelonés no viajará a Lugo sino que será Cortina, su sustituto en Mallorca, el que lo haga en su lugar, esta vez a Lugo, siendo, por tanto, el único de los futbolistas del filial que va convocado.

El Lugo viene crecido del Carlos Belmonte

El inicio de liga del 'Alba' ha sido tan sorprendente como bueno. Los manchegos llegaban a la primera ronda de Copa invictos en Liga, pero su imbatibilidad se acabó en el momento en que se cruzaron con el cuadro de Javi López.

Dos a tres fue el resultado que le permitió al conjunto gallego pasar a tercera ronda después de que los blanquillos maquillasen el resultado ya en el tiempo de descuento.

El Lugo, preparándose para recibir al Real Oviedo. | Imagen: C. D. Lugo

En liga, el Lugo es otra historia. La única victoria la consiguió en el loco partido ante el Numancia, que empezó perdiendo por dos. Un empate en Granada y una derrota ante Málaga y Rayo Majadahonda completan el inicio de curso lucense.

Llegó la hora de disipar dudas

Si bien es cierto que no en lo más alto, Oviedo y Lugo son dos equipos que estamos acostumbrados a verlos rondando el calor de los playoff de ascenso. El inicio de una categoría como esta siempre es dubitativo y no hace justicia o, muchas veces no tiene que ver, con el resultado final de la clasificación.

Ambos conjuntos llegan al partido con la intención de resarcirse de las derrotas cosechadas en la última fecha. Una, por la mínima en el Wanda y la otra, vamos a decir que casi por la máxima, en el Tartiere.

La afición del Real Oviedo, camino del Anxo Carro la pasada campaña. | Imagen: Real Oviedo

Las aficiones darán ambiente a un campo que estará parcialmente teñido de azul, gracias a las 1.345 entradas que el club gallego ha puesto a disposición del carbayón. De dicha totalidad, el Real Oviedo ha puesto a la venta un total de 545, mientras que la cantidad restante será gestionada por la APARO (Asociación de Peñas del Real Oviedo) para sus asociados.

La peña de animación "Fondo Norte 1926" ha convocado también a la afición en la ciudad gallega para ir juntos desde el centro de la ciudad hasta el Anxo Carro, animando, como acostumbran a hacer todas las temporadas los miembros de dicho grupo en la previa de un partido, como bien venimos diciendo, siempre igualado.