Previa UD Almería - Real Zaragoza: objetivos opuestos

Los Juegos del Mediterráneo de Almería será el lugar en el que se disputará el partido entre la U.D. Almería y el Real Zaragoza. Dos equipos que luchan por objetivos totalmente opuestos, el equipo local lleva años sesteando con el descenso a la tercera categoría del futbol nacional, por el contrario, el equipo aragonés tiene la imperiosa necesidad de regresar a la máxima categoría.

El partido le llega al Almería tras su peor arranque en liga de los últimos años con solo un empate y tres derrotas y con una afición que se está acostubrando al sufrimiento de su equipo para salvar la categoría. Recordemos que el año pasado salvó la categoría en el ultimo partido de la temporada y con mucho sufrimiento, además este verano ha perdido a su estrella José Ángel Pozo, recibiendo un millón de euros que no han sido destinados en fichajes. y por tanto parece ser que el unico objetivo del conjunto almeriense será la permanencia otro año más en la categoría.

En un sentido opuesto le llega el partido al real Zaragoza que ha tenido su mejor arranque de temporada desde que está en segunda y que solo tiene un objetivo en mente que no es otro que recuperar la categoría perdida hace ya seis temporadas.

A pesar de solo llevar un punto el conjunto rojiblanco ha jugado buenos partidos sobre todo en su estadio, ya que contra el Málaga lider de la competición mereció minimo empatar ese encuentro con ocasiones muy claras en el tramo final del partido. Además en su otro encuentro como local empató en casa contra el Tenerife y fue un partido que tenía controlado hasta la expulsión de Cesar de la Hoz.

Por lo tanto es un partido en el que las espadas estarán en todo lo alto y ambos equipos lucharán por la victoria.

Victoria en Copa

Ambos equipos llegan después de haberse clasificado para la siguiente eliminatoria de la Copa del Rey, jugando con los menos habituales y habiendo eliminado a dos equipos recién descendidos de la Primera división, pero llegan en situaciones totalmente contrarias en liga. El equipo andaluz llega a la cita tras haber sumado un solo punto en las cuatro primeras jornadas y tiene la imperiosa necesidad de ganar lo antes posible, por el contrario, el conjunto visitante está invicto en liga con 8 puntos y quiere redondear su magnífica semana venciendo el domingo.

Posibles alineaciones

La victoria en Málaga en copa con bastantes suplentes ha hecho que el entrenador local se replantee su once y hay bastantes dudas en el equipo titular debido al mal inicio liguero de los a priori titulares. Jugadores como Sekou que revolucionó el partido en La Rosaleda o Narváez tienen la oportunidad de entrar en el equipo de Fran Fernández. El Real Zaragoza por su parte parece que presentará el mismo once que goleo en Oviedo, con la única duda de una improbable entrada en el equipo titular de Aguirre o Papunashvili que destacaron en la copa.

Antecedentes

El Real Zaragoza históricamente es conocido como el “equipo aspirina” ya que cuando se enfrenta a un equipo en problemas se deja puntos. El año pasado en el mismo escenario del partido de mañana el conjunto aragonés perdía por tres goles a cero frente a un equipo que estaba en grandes problemas y que no tenía entrenador. Los Juegos del mediterráneo es un estadio que no se le da bien al equipo aragonés que no ha ganado en sus últimas cinco visitas con tres derrotas y dos empates.

Árbitro

El colegiado del partido será el asturiano Victor Areces Franco de 33 años. Esta es su quinta temporada en la segunda división del futbol español.