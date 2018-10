Situación del CD Lugo: ¿cómo llega la escuadra gallega?

Es sabido que no hay rival fácil en este mundo de la liga 123, la mas parecida de todas. El colista puede conquistar el campo del líder en cualquier momento, y es por eso que ningún rival es fácil de superar en esta categoría. Uno de los que más llevan, concretamente, en estos últimos años, es el CD Lugo, próximo rival del Real Zaragoza.

La escuadra lucense llega de perder por cero tantos a dos en su propio estadio, lugar curtido en mil batallas de la categoría pero que, en este último año, sus murallas, antes inexpugnables, han ido perdiendo fuerzaza y el conjunto albibermello no gana tantos partidos como lo hacía apenas una temporada.

Es por eso, que los números no dicen absolutamente nada, que el Real Zaragoza se enfrenta a un equipo peligroso, rocoso, y que en cualquier momento sorprende a cualquiera. La situación de el Lugo no es la mejor, pues los de López no encadenan buena racha. De hecho, cabe decir que este año ha perdido dos de los tres partidos que ha disputado en casa, además de vencer ante el CD Numancia (3-2).

Unn equipo con mimbres, manteniendo el bloque.. su capitán, Carlos Pita, el ariete canario Cristian Herrera, Leuko, Vasel Kravets, y uno de los mejores porteros, Juan Carlos. Son nombres que, tal y como sabemos, no serán nada fácil de anular en el municipal este sábado, cuando ruede el balón desde las seis de la tarde. Fuera de casa, al margen de la derrota en el Wanda ante el Rayo Majadahonda, sumó un gran punto en Granada, en el estadio de Los Cármenes (1-1)

El CD Lugo llega en mala racha, y nadie tendrá cabida a dudas de que el conjunto gallego irá a por todas en La Romareda, pues buscará su primera victoria fuera de su feudo en liga, recordando que los lucenses vencieron en la primera ronda de Copa del Rey en el Belmonte a uno de los candidatos a equipo revelación, como el Albacete Balompié de Luis Miguel Ramis por dos goles a tres.