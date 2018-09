Previa Huesca - Real Sociedad: reencuentro con dudas

Real Sociedad y Huesca se verán las caras por primera vez desde que el conjunto txuri-urdin ascendiera a la máxima categoría del fútbol español en 2010, después de tres años en el 'infierno' de la Segunda División. En aquella temporada, los donostiarras se impondrían por 2-0 en Anoeta, empatando a un gol en El Alcoraz gracias al tanto de Mikel Labaka.

Ha llovido mucho desde entonces. La Real ha llegado a disputar la Champions y la Europa League, y se ha asentado como uno de los equipos fuertes de la Liga, a pesar de su irregularidad. Su rival, sin embargo, ha debido pasar por un descenso a Segunda B para posteriormente tocar la gloria con el primer ascenso de su historia a Primera.

Mejoría txuri-urdin

Los hombres de Asier Garitano no han empezado bien la Liga. A pesar de vencer en el Estadio de la Cerámica en la jornada inaugural, las sensaciones no han sido buenas. Tanto el 'Submarino' como Leganés y Eibar fueron superiores a una Real que no consiguió encontrarse cómoda. Los realistas aún están asimilando los nuevos conceptos que trata de introducir su entrenador, y es que un cambio tan grande nunca es fácil.

Eso sí, hay brotes verdes que dan esperanzas. En primer lugar, los de San Sebastián han ido ganando en todos sus partidos. Si bien solo supieron aguantar el resultado en Vila-real, es un dato a tener en cuenta. En segundo lugar, el fin de semana pasado pusieron en aprietos al vigente campeón de Liga. Si no llega a ser por Ter Stegen, probablemente la situación sería distinta.

El estreno del Nuevo Anoeta / Foto vía LaLiga

En ese partido ante el conjunto culé, los txuri-urdin hicieron una primera parte muy sólida, y una segunda parte bastante buena. Gozaron de varias ocasiones para cerrar el partido, sobre todo en las botas de Juanmi y Theo. Sin embargo, los fallos en las dos áreas les condenaron a una nueva derrota.

La mejor noticia para Garitano es la milagrosa recuperación de Willian José. El delantero brasileño, que sufría una tendinopatía y que se preveía iba a estar dos meses de baja, se ha recuperado en apenas un mes. Eso sí, habrá que ver si el técnico arriesga con él para este encuentro o si se espera al jueves frente al Rayo. De momento, el ariete va convocado.

Atrevimiento oscense

El hecho de ser su primera temporada con los mejores equipos de España no ha hecho que el Huesca se amilane. De hecho, hicieron saltar la banca en su primer partido con una victoria en el siempre complicado Ipurua.

No obstante, los resultados no han acompañado después. Al meritorio empate en el Nuevo San Mamés le siguieron la goleada encajada en el Camp Nou y la derrota ante el Rayo en el estreno de El Alcoraz. Un bagaje de cuatro puntos que le hace estar en la misma situación que su rival, pero con objetivos distintos.

Los jugadores del Huesca hundidos tras la última derrota / Foto vía LaLiga

Las grandes sensaciones del Huesca han sido, sin duda, Gallar y Cucho. Ambos dejaron ya el año pasado muestras de su calidad, pero en este inicio se han destapado como dos jugadores muy válidos para Primera y con mucho margen de crecimiento. Melero y Miramón son otros dos que han caído de pie en la máxima categoría.

Declaraciones previas

El técnico txuri urdin, Asier Garitano, ha analizado las posibilidades de hacer frente al conjunto aragonés y no descarta una victoria, pero tampoco se atreve a garantizarla dado que conoce a su contrincante y sus posibilidades de hacer daño. "Espero un rival muy parecido a lo que era el Leganés en su ascenso. Un rival duro”, afirmó el guipuzcoano.

"Ahora estamos pensando en este partido, visualizando lo que puede ocurrir en Huesca para intentar contraponernos a lo que ellos tienen", declaró. "Tendremos el potencial en ataque para seguir haciendo daño fuera de casa", aseguró con plena confianza Garitano, que toma ese “potencial en ataque” como una ventaja para hacer daño al conjunto local en su cita de mañana.

Leo Franco, por su parte, se refierió a su rival como un "rival potente, que tiene un gran entrenador, y que tiene una plantilla muy compensada. Es un gran equipo, va a ser un partido duro y de mucha intensidad".

Respecto a la última derrota, el entrenador argentino afirmó que a él es "al que más le dolió la derrota contra el Rayo pero esto es otro partido. Ha pasado una semana y el equipo mantiene una línea de trabajo estupenda, todos los jugadores tienen una actitud inmejorable. Creo que en general fue un buen encuentro, tendríamos que manejar la misma línea para este encuentro."

Convocatorias