Idiákez: "El equipo no tuvo fe"

Idiákez, el técnico del Real Zaragoza, tras haber caído ante el Lugo en la Romareda, pasó por zona mixta para hablar del encuentro. Comentó que la victoria por 0-4 contra el Oviedo no les ha venido nada bien: "La victoria en Oviedo nos ha venido fatal. Hemos sacado pecho y nos lo han partido. Esperamos que esta lección nos sirva para el futuro", afirmó el técnico.

También habló de que asume su responsabilidad al no haber entendido el partido: "Asumo mi responsabilidad de no haber entendido nada del partido. Hemos jugado a lo que ellos querían. Nos vendrá bien para entender cosas cuando tengamos estos planteamientos. Tenemos una buena experiencia de lo fina que es la línea entre ir bien y mal".

Declaró que si no es por Cristian, el Zaragoza no hubiera tenido la oportunidad de luchar por el partido: "Cristian nos ha dejado con vida", aseguró, contundente.

Comentó que el equipo ni tuvo fe en ganar el partido: "En la segunda, con el 0-2, nos ha faltado fe y determinación. Es una lección para el futuro". También dijo: "Daba la sensación de que no creíamos en meternos en el partido. Con esta camiseta, no podemos permitir rendirnos", aseguró.

Idiákez dijo que esta derrota fue más dura que la de la semana pasada : "La derrota de la semana pasada no fue de este nivel", afirmó, comparando ambos resultados consecutivos.

Declaró que no se perdió por culpa de Zapater y Ros: "No hemos perdido por la dupla Zapater-Ros. El año pasado jugaron muchos partidos y el Zaragoza fue tercero. No creo que sean un problema para el Zaragoza", comentó, defendiendo a sus jugadores.

También dijo que fue un día horroroso y que peor no se podía jugar: "Ha sido un día horroroso. Hemos hecho una primera parte terrible. Peor no se puede jugar", finalizó.