Míchel: '' Pienso que hemos hecho un muy buen partido''

EEl Rayo Vallecano viajaba a tierras donostiarras con la necesidad de mejorar la imagen mostrada en su anterior partido frente en Alavés en el que sufrieron una abultada goleada. El duelo contra la Real Sociedad venía condicionado por el escaso margen de descanso después del último encuentro disputado apenas con cuatro días de antelación, así como la inminente proximidad del siguiente dentro de tres días. En suma, en choque que les ocupaba tenía un cargado valor sentimental para el Rayo y para todos los que tienen el corazón cruzado por la franja, pues la última vez que ambos equipos se cruzaron en un partido oficial, el pasado ocho de mayo de 2016, los madrileños cayeron derrotados y dejaron encarrilado su descenso a Segunda División. encuentro, además, con cierta polémica además de incógnitas que disgustaron en gran medida a los aficionados rayistas.

El duelo se inició con alternancia de propuestas y la intención de ambos de asumir el mando del juego. Estos instantes de tanteó pronto finalizaron cuando, en el minuto cinco, la Real Sociedad conseguía ponerse por delante en el marcador al finalizar una rápida jugada que sorprendió a la defensa vallecana. El Rayo trataba de rehacerse de este golpe tan tempranero a través de la posesión de balón y el juego elaborado, pero debía padecer peligrosos ataques por parte de los locales, algunos de los cuales salvados de forma milagrosa por el portero visitante Alberto. Con el transcurso de los minutos, los madrileños adquirían más protagonismo hasta que, a través de una larga jugada, los visitantes igualaban el partido con un gol del peruano Advíncula, ayudado por las dudas del guardameta local que no acertaba a atrapar un balón aéreo, cayendo el rechace en las botas del lateral franjirrojo. El gol no fue bien digerido por los vascos, más si cabe por el fallo de su portero, cuestionado en este arranque de temporada por la sucesión de varias acciones de este estilo. Sin tiempo para rearmarse la Real, cuando apenas habían pasado cinco minutos, el rápido extremo rayista Bebé llevaba a cabo una de sus jugadas marca de la casa, la cual finalizaba en penalti debido a la imprecisión de un defensa local que derribaba dentro del área a dicho jugador del Rayo. Trejo sería el encargado de convertir el penalti y situar por delante en el marcador a los vallecanos, para sorpresa de los presentes en el Estadio de Anoeta. Al descanso se llegaba con el resultado de 1 - 2, el cual suponía una motivación para que los visitantes afrontaran el segundo período.

La segunda parte arrancó con la clara intención por parte de la Real Sociedad de igualar el resultado. Así, con el paso de los minutos, llevaban a cabo un asedio a la portería visitante al mismo tiempo que los jugadores del Rayo se esforzaban en defender el valioso resultado, gozando en ciertos momentos de oportunidades para elaborar jugadas de ataque. Este dominio local no terminaba de traducirse en ocasiones de gol hasta que, superado el minuto 75 y tras una jugada aislada, el delantero de la Real empataba el partido tras cabecear un centro lateral. El buen trabajo defensivo vallecano veía, de esta forma, como sus esfuerzos eran superados mediante un mínimo resquicio. Consumido el tiempo de juego reglamentario, el marcador era de 2 - 2, produciéndose así el reparto de puntos entre ambos equipos.

Análisis del partido

Míchel se mostró hasta cierto punto satisfecho, pues sus jugadores habían sabido plasmar sobre el terreno de juego, al menos durante los primeros 45 minutos, las intenciones que el propio entrenador les había transmitido, a juicio del propio míster: ''La primera parte hemos hecho el juego que queríamos, hemos dominado'', sin embargo, se lamentaba pues en la segunda parte: ''Nos ha faltado un pelín de balón por momentos''.

Pese a afirmar no haber tenido la sensación en el segundo periodo de que con el 1 - 2 la Real Sociedad les podía hacer daño, el inquilino del banquillo vallecano ponía en valor lo obtenido por su equipo dado que: ''La Real tiene muy buen equipo, jugar aquí no es fácil, puntuar tampoco'', al mismo tiempo que reconocía la buena labor defensiva del equipo ya que: ''Una Real que aprieta y que se echa hacia delante no es fácil de parar''.

Afirmaba con rotundidad estar ''satisfecho con el rendimiento del equipo''.

Preguntado si al final se habían perdido dos puntos o se había conseguido uno, además de la curiosa circunstancia de que el Rayo transmita una mejor imagen cuando actúa como visitante que cuando juega en el Estadio de Vallecas, Míchel valoraba lo conseguido pues, ''siempre que sea sumar es bueno'', pero reconocía que era necesario mostrar una buena imagen en su casa, delante de su gente, debido a que: ''Necesitamos darles una alegría ya, que vean que somos fiables'', y se mostraba valiente afirmando que: ''El viernes vamos a hacer un muy buen partido''.

Rotaciones

El técnico franjirrojo hizo uso de su extensa plantilla para confeccionar su alineación. Así, de inicio pudieron verse caras nuevas, algunas de ellas condicionadas, como Gálvez, Medrán, Santi Comesaña o Bebé. Míchel reiteraba su confianza en toda la plantilla y les transmitía un mensaje de ánimo y positivismo, valorando su buen trabajo y actitud:

''Siempre hemos dicho que tenemos una plantilla larga y de calidad y necesitamos que todo el mundo esté enchufado, necesitamos a todo el mundo y a lo largo de toda la temporada más todavía. No tenía ninguna duda porque los veo entrenar diariamente, no queremos que se desenganche nadie del grupo porque al final vamos a utilizar a todos''.

Cuestionado sobre una de estas novedades presentes en el once inicial, como lo fue el rápido extremo Bebé, sobre el hecho de que el jugador tuvo que ser sustituido al sufrir molestias musculares, el entrenador vallecano tranquilizó a los rayistas catalogándolas de ''cansancio'' y transmitiendo que: ''En principio no tiene ningún tipo de lesión''.