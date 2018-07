Una de las perlas de la cantera abandona el club franjirrojo

Google Plus

La fuga de talentos en la cantera del Rayo Vallecano es, por desgracia, una norma habitual en los últimos años. Desde alevines, pasando por cadetes, infantiles, juveniles e incluso futbolistas del filial, suelen ser noticia a estas alturas de verano porque no continúan su etapa en Vallecas, para enrolarse en otros proyectos más ambiciosos o apetecibles. Nombres como el de Nico Cañizares, Pedro Porro, Machuca o Raúl Uche están acompañados cada verano por muchos otros casos menos conocidos que suelen abandonar la franja para, en muchos de los casos, fichar por clubes vecinos como el Real Madrid o el Atlético de Madrid.

En esta ocasión, la noticia ha saltado por la marcha de Javi Gómez Castro, jugador que esta temporada ha defendido la casaca del Juvenil A rayista, pero que no lo hará más. Gómez ha sido por méritos propios uno de los mejores jugadores de su equipo, junto con otros como Javi Rubio, Alberto o Sergio Moreno, habiendo disputado este último incluso el tramo final de temporada con el filial. A pesar de que no pudo disputar los últimos encuentros de la Copa del Rey por una inoportuna lesión, la temporada del ya ex jugador vallecano ha sido bastante destacada.

A pesar de que aún se desconoce su destino, a buen seguro que no le faltarán las novias, y tras sus cinco últimas temporadas en el Rayo Vallecano, buscará nuevos retos fuera del barrio madrileño. Cabe destacar que, en las últimas semanas y como bien adelantaron los compañeros de Unión Rayo, varios futbolistas del Juvenil A van a dar el salto la próxima campaña al primer filial franjirrojo, y entre ellos se encontraban algunos de los mencionados anteriormente como Alberto o Javi Rubio, más otros como Mese, Martín o Dani Merino, destacando la ausencia del propio Gómez entre los elegidos. Quizá esto fuera una pista de lo que vendría posteriormente, que ha acabado con el joven talento abandonando la disciplina del club madrileño.