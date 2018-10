Sergio Ramos, el pilar del proyecto de Lopetegui

Sergio Ramos es el único jugador de la plantilla al que, en principio, Julen Lopetegui considera insustituible, no sólo le ha dado más galones aun en ataque, poniéndolo como el principal lanzador de faltas y penaltis del equipo, si no que ha sido de los pocos que aún no ha rotado en liga, no obstante, sí que lo hizo en la UEFA Champions League, pues el central de Camas no viajó a Rusia para el segundo partido de la fase de grupos de la Copa de Europa, en el que el Real Madrid salió derrotado por 1-0 del estadio Luzhniki.

El 4 ha jugado los 720 minutos, es decir, las ocho jornadas que se han disputado al completo, los siguientes con más minutos son, Marco Asensio con 646, el mallorquín jugó como titular las siete primeras jornadas y ha sido uno de los fijos con Julen Lopetegui. Después viene Kroos, seguido de Benzema y Casemiro, tres jugadores de un perfil muy característico, los cuáles son muy difíciles de sustituir o de encontrar alternativas, además, el entrenador blanco no está apostando precisamente por los más jóvenes como son, Fede Valverde, Reguilón, Llorente o Vinicius, pues la mayoría de estos apenas han disputado minutos, lo que hace que los jugadores de la considerada “primera unidad”, hayan tenido mucho más protagonismo en este inicio.

No se sabe si con los malos resultados cosechados últimamente, Lopetegui apostará por una revolución tras el parón de selecciones, lo único cierto es que Ramos es ahora mismo el pilar más fuerte del equipo, es la pieza central del proyecto de Julen, y es por eso que el entrenador ha considerado que el defensor complete todos los partidos de liga, para lograr de esta manera tratar de dar consistencia y seguridad al equipo con un jugador de la experiencia y los galones de Sergio, pues el equipo se muestra defensivamente más sólido si está él en el campo.