Villamayor derriba el muro del Victoria

Real Oviedo Femenino 2-0 Victoria FC

Real Oviedo F. : Sara, Celia, Iglesias (Laurina, min. 60), Carmen, Marta Reyes; Henar, María Méndez (Alejandra, min. 73); Cienfu, Villamayor, Isina (Yoli Chamorro, min. 73), Carol Glez (Paula, min. 60).

Victoria FC: Carmen Sumay; Ángela, Marian Salmonte, Carla Saborido, Alba Muñiz (Andrea, min. 64); Cristina (Navia Rendo, min. 55), Miriam; Alba Torres, Marta Nogueira, Carla García (Eva Dios, min. 60); Inés (Noelia, min. 69)

Goles: 1-0, min. 55, Villamayor; 2-0, min. 68, Villamayor

Árbitro: Valdés Díaz. Asistido en las bandas por Junqueira Cano y Suárez Fernández

Estadio: Manuel Díaz Vega (Oviedo). Lleno, como viene siendo habitual.

Volvía tras el parón el fútbol de Segunda División Femenina al Manuel Díaz Vega. Las gradas, una vez más con una sobresaliente representación de público, y en el verde, un partido donde el líder se encontró un auténtico hueso muy, muy duro de roer.

Llegaron las gallegas con la flechita para arriba, en un dinámica muy positiva y con toda la intención de sacar algo positivo de un casi inexpugnable feudo carbayón. El plan, sobre todo en la primera parte salió sobre el guión, pero el transatlántico que tenían hoy enfrente las de Santiago terminó por reventar la fortaleza. Arrancó el partido como se esperaba. Dominio total del Real Oviedo, que movía de derecha a izquierda y buscaba crear peligro por bandas, con centros al área desde las alas ante la imposibilidad de penetrar por dentro, donde cada intento caía en la tela de araña defensiva visitante. Las chicas de Pedro Arboleya, que salió con la artillería en ataque, Carol Glez, Isina y Gloria Villamayor, tuvieron la primera al ocho de juego, con un cabezazo de la paraguaya a la salida de un córner botado por Isina, que paró y bien, como todo el partido una gigante Carmen Sumay. Paró todo lo parable la guardameta gallega en el partido. Fue Carol la que lo intentó al cuarto de hora, pero su disparo se fue arriba. Tocaba y tocaba el Oviedo, que creaba peligro por la derecha, donde Celia puso tres centros en tres jugadas casi consecutivas medidos al área rival. En uno de estos, teledirigido a la cabeza de una Carol que hizo todo bien en el salto y el cabezazo, pero que se topó con un paradón de Carmen Sumay. El monólogo era total de las azules, pero enfrente, un Victoria solidario en las ayudas y en las coberturas que se defendía a las mil maravillas. A punto estuvo Marta Reyes, con un zurdazo desde fuera del área que se fue por poquito a la izquierda de la meta visitante. Sólo dos minutos después, y cuando el Victoria avanzó líneas por primera vez en el partido, llegó otra buena para el Oviedo, y fue como nunca suele ser, al contraataque. Fue de libro la carrera de Cienfu, el balón para Isina, y la "10", que se fue de la defensa y se escoró un poquito a la derecha para disparar. Paró Carmen. Avisaba Villamayor de lo que podía pasar en una clarísima. Puso Cienfu una falta lateral, barullo en el área y el balón que le cae a Villamayor en área pequeña, que no conectó el disparo como debía. Todavía tuvieron tiempo las carbayonas para dos más. La primera la tuvo María Méndez, a la que se le fue alto el remate dentro del área y, la última antes del descanso fue de nuevo para Villamayor que cabeceó otro buen centro de Celia desde la derecha alto. Descanso.

Se encontraba el Real Oviedo Femenino un panorama ante al que hasta ahora aún no se había visto. Cuarenta y cinco minutos por delante para derribar el muro. El guión, el mismo, pero el Victoria terminó hincando la rodilla ante un equipo tan poderoso como el azul, ante el que no puedes salir sólo a defenderte.

Nada más empezar fue Isina la que avisó, con un disparo tras conducción hacia adentro, como le gusta a la máxima artillera carbayona, que atrapó Carmen Sumay. Carol a punto estuvo en el diez, donde fue la más lista para anticiparse de cabeza a la guardameta, pero el balón se fue arriba por poquito. No se desesperó el Oviedo y en la siguiente acción llegó, y de que manera el primero. Balón botando en el perfil zurdo fuera del área, y Villamayor que la reventó donde no iba a llegar Carmen Sumay ni midiendo 2,20. Se abrió la lata, y ahora el escenario debería cambiar, ya que al Victoria le tocaba proponer para buscar el empate. Nada más lejos de la realidad. Crecieron las azules con el gol y sólo tres minutos después del tanto a punto estuvo de llegar el gol de la jornada. Balón que cayó en la derecha del ataque, y Celia, desde casa, reventó el balón en la escuadra derecha de la meta gallega. Si entra, nos vamos todos. En el rechace de la escuadra, el balón le cayó a Carol, que se encontró otra vez con una Carmen Sumay que no se cansaba de parar. Entró Laurina en las locales, recién llegada de la concentración con la selección española sub-19, y la de Luanco, que cuajó una gran actuación partiendo desde la derecha. Fue la propia Laurina quien la puso, no llegó Paula, que también acababa de ingresar, y el rechace de la defensa le cayó a Villamayor, que ajustició para el segundo. Siguió moviendo Pedro Arboleya el banquillo, y a quince del final dio entrada a Alejandra y a Yoli Chamorro. La leonesa, que debutaba esta temporada en liga, dejó muy buenas sensaciones y demostró que ya es una más para la causa. La única para el Victoria llegó a ocho del final, en un mano a mano algo escorado de Eva Dios, que sacó bien Sara. La abulense, que hoy ocupó la meta desde el inicio, no tuvo apenas trabajo en el encuentro. Las dos últimas fueron para el Oviedo. Primero Yoli Chamorro intentó colársela por encima a Carmen, pero se le fue arriba y, después, la capitana Carmen cabeceó fuera un córner.

Al final, victoria trabajadísima del Real Oviedo Femenino, que sigue sumando de tres y manteniendo la portería a cero, y gran partido del Victoria, que demostró ser un equipo muy sobrio y solidario.