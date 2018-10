Muñiz: “Le ha salido el partido perfecto al Elche y no hemos sabido superarle”

El Málaga CF encajó de forma inesperada la segunda derrota de la temporada en Liga en un partido donde los locales ofrecieron una gran intensidad sobre el terreno de juego. Con ello, y dependiendo de los resultados de esta jornada, el equipo puede perder el liderato de la categoría a pesar del buen inicio liguero. Larga, muy larga, se intuye que será esta temporada para el equipo malaguista y el resto de equipos. Una vez más se demostró como el equipo líder puede caer ante un equipo que estaba situado en descenso directo. No hay rival pequeño, es lo bonito y lo interesante de esta categoría.

El entrenador asturiano pasó por rueda de prensa tras el partido disputado en el Estadio Martínez Valero con una derrota por 2-0 y en la que hizo referencia a algunos aspectos del equipo. En primer lugar, hizo una valoración general de lo que fue el partido y en el que reconoció la superioridad del rival: “Tuvimos enfrente a un muy buen equipo. Se adelantaron en el marcador en un periodo en el que fueron superiores y nosotros no aprovechamos nuestra ocasión anterior. Lo hemos intentando, nos volcamos en la segunda parte pero hoy no era el día en el que pudimos hacer gol. El partido del Elche se debe tener en cuenta, hay que felicitarles”.

Con este tipo de partido, se refuerza la idea de que es importante aprovechar las oportunidades dado que en la categoría no es de extrañar ver cualquier partido. En este sentido, Muñiz indicó que “ el mérito es ganar cada domingo, y esto es la realidad". "Todos te pueden ganar y a todos les puedes ganar por lo que se debe aprovechar las oportunidades”, aseguró.

Por otra parte, incidió en la valoración que se debe hacer tras los partidos, tanto si son victorias como derrotas: “Siempre te vas preocupado, se gane o se pierda. De esta derrota se debe aprender, olvidar este partido y afrontar el siguiente. A seguir trabajando y no dramatizar ante lo ocurrido hoy".

El equipo blanquiazul, tras el partido disputado hoy, empieza a acumular una racha negativa de resultados fuera de casa, donde se trata del tercer partido consecutivo a domicilio donde el equipo no logra la victoria, sobre lo que Muñiz puntualizó: “Se han perdido puntos ante Las Palmas, Deportivo... Son grandes equipos. Para ganar se debe dar lo mejor de sí mismo, y nunca se puede desmerecer a los rivales. Por haber estado en Primera División, llevar la camiseta del Málaga o por vestir Nike no se ganan los partidos, se ganan por lo que se hace en el partidos los noventa minutos”.

Por último, respecto a la posibilidad de perder el liderato, nuevamente fue tajante en mirar las posiciones clasificatorias a largo plazo: “ La clasificación es anecdótica. Se deben sumar puntos, estamos en la jornada diez y no me preocupa ni no tener el liderato ni me alegro tenerlo. Desde la jornada 1 al 42 es muy complicado ser líder, ahora estamos posicionándonos como todos los equipo y al llegar al tramo final de liga se verá”.

El equipo ahora tiene un periodo de diez días antes de afrontar la próxima jornada ante el Numancia en casa, en la que esto servirá para que algunos jugadores puedan recuperarse tanto de sus compromisos internacionales como poder realizar sesiones a menor intensidad.