Julen Lopetegui: "Hemos conseguido tres puntos en Champions League que son muy importantes "

Julen Lopetegui compareció ante los medios de prensa, tras la finalización del encuentro en el que los madridistas consiguieron doblegar al conjunto checo del Viktoria Plzen con un ajustado 2-1. Tras una mala racha de un mes de competición, tanto en Liga como en Champions League, en el que el equipo no ha logrado la victoria, el conjunto blanco vuelve a la senda de la victoria.

"La afición es soberana, tienen toda la razón y siempre nos han tratado espectacularmente"

El técnico español daba la razón a la afición cuando le preguntaron por algunos silbidos que se oyeron esta noche en el Santiago Bernabéu: "No los he sentido. Aunque bueno, la afición es soberana, tiene toda la razón y siempre nos han tratado espectacularmente. Pero me quedo con los positivo, hemos conseguido una nueva victoria en Champions League".

Sobre si se daba por zanjada la mala racha del conjunto blanco, Julen respondía: "Eso lo decidís vosotros. El objetivo era lograr la victoria y lo hemos conseguido"

"El partido no ha sido brillante, pero hemos tenido muchas ocasiones y merecimos un triunfo más contundente".

Tras el encuentro en unas declaraciones, Emilio Butragueño confirmaba que el técnico español seguiría siendo el entrenador para el partido del domingo frente al FC Barcelona, a lo que Julen eludía: "Todo lo que decís me queda muy lejos. Los chicos necesitaban la victoria y eso me alegra. El partido no ha sido brillante, pero hemos tenido muchas ocasiones y merecimos un triunfo más contundente. Los triunfos nos van a dar más tranquilidad".

Julen se mostraba optimista cuando le preguntaron por la presencia de Marcelo para "el Clásico" del domingo en el Camp Nou: "Ha sido un golpe, un fuerte golpe. Pero no ha sido muscular. Esperemos que pueda estar el domingo disponible".

Cuando le preguntaron por su elección con Lucas Vázquez en el lateral derecho y por la no convocatoria de Dani Ceballos, Lopetegui "apelaba": "Lo ha hecho muy bien. Necesitabamos de su presencia, porque intuíamos que ibamos a necesitar un jugador que se sintiese cómodo con espacios reducidos. Respecto a Dani Ceballos, confiabamos en el chaval Fede Valverde, que venía trabajando muy bien y así lo ha demostrado. Va a ser un jugador importante en este Real Madrid".

"¿Sabes de psicología? Estoy contento, pero como ya sabéis sonrio poco".

Tras la pega de un periodista sobre el estado de ánimo del técnico blanco, éste respondió: "¿Sabes de psicología? Estoy contento, pero como ya sabéis sonrio poco. Me fuera gustado una victoria más contundente pero el equipo crea muchas ocasiones como contra el Levante".

"Isco ya tenía una tarjeta, venía de haberse recuperado de una lesión"

El cambio de Isco ha sido de lo más discutido "Isco ya tenía una tarjeta, venía de haberse recuperado de una lesión que le ha tenido un mes de inactividad y lo he visto oportuno".

Sobre el estado de ánimo del equipo: "Cuando hay un momento de debilidad porque no llega la victoria, el equipo es más susceptible a cualquier situación negativa. Pero era importante ganar".

Julen ve claro que el equipo tiene prestar atención en todos los aspectos: "Tenemos que darle importancia en todos los aspectos y estamos preparados. De todos los úlimos partidos perdidos por el equipo tan solo merecimos la derrota en uno, y fue en Sevilla".

"Podemos jugar mejor"

El técnico blanco cree que el equipo puede jugar mejor: "Podemos jugar mejor, el buen juego y los goles van relacionados".