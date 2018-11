El Valladolid un rival en auge, ante un Madrid con muchas dudas

Solari debuta en Liga y lo hará ante el mejor equipo de La Liga Santander en las últimas cinco jornadas, es curioso, porque en estos últimos cinco partidos ligueros, el Real Madrid es el colista, sólo ha sumado un punto de los últimos quince, lo que ha sido una de las principales causas del despido de Julen Lopetegui. Dos equipos en momentos de forma muy diferentes, el Pucela llega con el proyecto de Sergio González totalmente consolidado e incluso en su punto de mayor éxito hasta la fecha. El Real Madrid por su parte, llega casi estrenando entrenador (en principio considerado provisional), y viviendo el peor momento de las últimas cuatro temporadas (claro que en las tres últimas se ha ganado la Champions League, lo que hace que sea más fácil encontrar un mal momento).

No es cuestión de suerte el lugar del Pucela

El Valladolid no es el típico equipo recién ascendido que, por suerte, o por un gran momento de forma causado por la euforia de haber llegado a una nueva categoría, se ha encontrado en una situación muy favorable. La llegada de Sergio González al banquillo trajo al equipo la confianza necesaria. El entrenador catalán, le ha cambiado la cara completamente a su equipo, y todo a base de trabajo. El año pasado ascendió al equipo a primera, a pesar de haberse hecho cargo del equipo en los dos últimos meses de competición y a cinco puntos de los playoffs. Esta temporada, a pesar de no haber grandes refuerzos y que el presupuesto no sigue siendo gran cosa, la llegada de Ronaldo Nazario al palco de Pucela, con la temporada empezada eso sí, han dotado al club de tranquilidad en la parte directiva, y ha llenado a los aficionados de ilusión, lo que ha sido también muy importante para que el Valladolid esté donde esté.

Un bloque defensivo

El conjunto blanquivioleta se caracteriza por lo bien que está trabajado defensivamente, la línea de cuatro, con Calero cómo principal líder de la zaga, ha sido un auténtico dolor de cabeza para la mayoría de los grandes delanteros de La Liga a los que se han enfrentado. Ya con el F.C. Barcelona les costó mucho marcar a los blaugranas y Luis Suárez apenas apareció, eso sí, en defensa del equipo de Ernesto Valverde hay que decir que el césped se encontraba en las peores condiciones posibles. El equipo leonés tiene un estilo propio basado en el repliegue defensivo, con una presión baja, ya que permiten a los rivales una salida de balón cómoda en la fase defensiva, que se convierte en muy dura una vez llegada la pelota al centro del campo, ahí la batalla por recuperar el balón la suele ganar el conjunto de Sergio González.

Ataque rápido y buena estrategia a balón parado

En ataque se limita tratar de salir al contraataque al recuperar la pelota en el centro del campo, y estirarse rápidamente tras ese despliegue defensivo, pues los centrocampistas, Michel y Alcaraz, no se dedican a mantener la posesión, sino que rápidamente en zona de tres cuartos buscan la mejor solución para llevar la pelota a algún compañero bien colocado y finalizar la jugada. El balón parado es otra asignatura en la que destaca el equipo pucelano. Sergio, consciente de la importancia de aprovechar todas las ocasiones de las que un equipo “tan limitado” cómo es el suyo, pueda disponer, ha trabajado mucho esta faceta del juego. Sumado al buen golpeo de falta de Verde, que ya lo demostró la jornada pasada con un auténtico golazo, hacen que haya que tener ojo en todas estas acciones, y más el Real Madrid que siempre sufre en este tipo de acciones, fruto de la excesiva relajación de muchos de sus jugadores.

Finalmente, el equipo blanco se verá mañana sometido a una gran prueba, las bajas en defensa, el mal momento de forma de los titulares, y el peligro de que los jugadores jóvenes, algunos cómo Vinicius o Reguilón, con casi ningún minuto en primera división, no respondan como se espera de ellos, hacen que el encuentro sea una buena prueba para ver si Solari puede ser el técnico hasta el final de temporada, y comprobar si de verdad la apuesta del club por los jugadores jóvenes está siendo positiva o no.