Las manos deliberadas bajo estudio

La IFAB (International Football Association Board) es la organización encargada de definir el reglamento del fútbol. Este organismo, dependiente de la FIFA, se ha reunido este 6 de noviembre en Londres con el objetivo de estudiar un seguido de propuestas para modificar el reglamento, entre ellas el posible cambio que afectará a las infracciones por tocar el balón con la mano. En esta junta se decidirá si las propuestas se presentarán a la Reunión Anual del próximo mes de marzo.

La propuesta pone el foco en la infracción por mano deliberada. Un concepto polémico que depende mucho de la interpretación del árbitro. La norma general destaca que es infracción toda aquella mano que sea deliberada, es decir, aquella en la que el infractor tenga una intención de golpear el balón con la mano.

Para definir mejor el concepto deliberado, se estipulan dos puntos a tener en cuenta: el movimiento de la mano hacia el balón y la distancia entre el adversario y el balón.

Sin embargo, aún así, muchas jugadas son de difícil resolución para el árbitro, pues determinar la intencionalidad es algo complicado. Es por esto por lo que se plantea eliminar el concepto “deliberado” y hablar de posición natural o no natural del brazo en el momento del contacto con el balón. Es decir, pese a que no haya intencionalidad, sancionar las acciones en las que se toque el balón con las manos cuando estas se encuentren en una posición no natural.

Las opiniones contrarias a este cambio argumentan que esta modificación no disiparía las dudas a la hora de determinar qué es mano sancionable y qué no, puesto que el peso de la decisión no recaería sobre algo objetivo, de nuevo reincidiría en la interpretación arbitral. Para acabar, estas también señalan el peligro que supone modificar esta regla, pues si retoca en exceso, los jugadores podrían intentar buscar ventaja lanzando la pelota al brazo del rival.