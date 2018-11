Lucas Alcaraz: "Hay que intensificar todas las facetas"

Lucas Alcaraz tiene claro que para poder sumar este domingo ante el Alcorcón el equipo deberá mostrar su mejor versión sobre el terreno de juego. El Alcorcón es el líder actual de la categoría de plata y su feudo, el Santo Domingo, es uno de los más complicados de la Segunda División. "Tienen una gran capacidad para no encajar goles, de alguna manera hay que intensificar todas las facetas del juego. Sabemos que es un partido con un alto nivel de exigencia. Con las armas que tenemos hay que dar un gran rendimiento", analizó el entrenador. Sobre el escenario del choque añade que es "un campo un poco más pequeñito, pero para los dos. No hay que buscar el motivo, sino la solución e ir allí con toda la decisión y determinación de que se pueden hacer las cosas bien allí o en cualquiera de los campos".

Un triunfo en casa del líder cree que le otorgaría un plus de motivación al conjunto blanquillo. "Nos hacen falta más victorias y algunas parece que te dan algo más. Cualitativamente te dan más y por eso hay que afrontarlo con mayor ilusión", añade.

También ha hablado sobre las bajas importantes que sufre el equipo, sobretodo para este tipo de partidos. "Javi Ros no va a estar para el partido e intuyo que para el siguiente tampoco, pero no me quiero adelantar", dijo sobre el mediocentro, con quien mantuvo una charla durante el entrenamiento matinal para conocer su estado. También se esperaba la vuelta de Guti, pero finalmente no se producirá está jornada. Como tampoco lo hará Papu. "No puedo decir la fecha de vuelta ni aproximada porque la desconozco. Son ausencias importantes para este tipo de partidos, pero con los que estén dentro tenemos que hacer un equipo competitivo", agregó al respecto.

Parece ser que no partirán de inicio los tres de arriba, Pombo, Marc Gual y Álvaro Vázquez. "Para un partido entero lo veo complicado porque si juegas con tres atrás y tres arriba sólo te quedan dos para el medio", ha explicado el andaluz, matizando que "puede ser un recurso y otra cosa es que se juegue con una línea de cuatro atrás". Y no descarta que Delmás pueda volver a actuar de central: "Ahora mismo tenemos que buscar argumentos tanto a nivel táctico como de la gente que ocupe esos puestos. Cuando lo puse, lo hice con el convencimiento de que lo iba a hacer bien", añadió para terminar.