Previa AD Alcorcón vs Real Zaragoza: Santo Domingo para creer

El Real Zaragoza visita al líder de LaLiga 1|2|3 con el objetivo de regresar a la capital aragonesa con tres puntos vitales para sus aspiraciones. Enfrente, encontrará a un Alcorcón que acababa la pasada jornada líder en solitario tras vencer al Elche en Santo Domingo. De nuevo, el equipo alfarero deberá ejercer de anfitrión en un partido clave para mantener el liderato. Para que todo transcurra de acuerdo al reglamento, el choque será dirigido por el colegiado del comité vasco, Gorka Sagués Ozcoz, que ya arbitró al Real Zaragoza esta campaña en el empate contra Osasuna en La Romareda.

En una liga tan larga como es la Segunda División Española, el devenir de un equipo está marcado por las sensaciones. La segunda vuelta del Real Zaragoza el año pasado es un claro ejemplo de esta situación. La positividad y la confianza que emanaban los jugadores permitieron, además, una comunión con la grada que acabó con el equipo a un paso de regresar a Primera División. Sin embargo, las sensaciones que desprende el equipo durante la presente campaña son muy distintas, pese a que la mayor parte de los jugadores ya vestían la elástica blanquilla la pasada temporada.

Después del partido contra el RCD Mallorca, el propio Lucas Alcaraz reconocía que hay jugadores que no están rindiendo como se espera de ellos. Tras una primera parte desastrosa, con fallos garrafales de corte individual, en la que el conjunto bermellón ya había endosado al Real Zaragoza dos goles, el equipo parecía otro muy distinto a la salida de vestuarios. Ese lavado de cara, muy influido por el doble cambio en el descanso, en el que se retiraban Verdasca y Zapater para dar entrada a Benito e Igbekeme, evidenciaba el mal momento de forma por el que pasan ambos jugadores. Con Delmás jugando como central, todo el carril derecho quedaba libre para las internadas de Alberto Benito, que empezó a marcar la diferencia con su atrevimiento. James Igbekeme, incombustible durante toda la segunda parte, logró cubrir las carencias que está sufriendo Íñigo Eguaras y empezó a recordar a su versión de los primeros partidos que enamoró al público de La Romareda. El Real Zaragoza carburaba de nuevo, pero el factor diferencial para que los maños acabaran igualando el choque llegó con el tercer cambio. Dani Lasure se retiraba y entraba al campo Marc Gual. Con este cambio, Jorge Pombo hacía las veces de mediapunta en la mayor parte de las jugadas de ataque, siendo esta la posición en la que más aporta al equipo. Esto supuso también que Pep Biel se desplazara a la posición de carrilero izquierdo, donde rindió a un buen nivel. El movimiento de Alcaraz, introduciendo al punta catalán como revulsivo, no pudo ser más acertado, siendo determinante en las dos jugadas con las que volvían, de nuevo, las tablas al marcador.

La abismal diferencia entre los primeros cuarenta y cinco minutos y los segundos, así como las declaraciones en la rueda de prensa posterior al partido, parece indicar que el técnico andaluz cambiará varias piezas con respecto al once que presentó en La Romareda la semana anterior. Como venimos repitiendo desde, prácticamente, el inicio de la temporada, las lesiones han sido (y todavía son) un gran lastre para el conjunto maño. A las bajas ya conocidas de Toquero, Guti, Papunashvili, Buff y Grippo se unía, antes del partido contra el Mallorca, la de Javi Ros, uno de los jugadores más en forma de la temporada. El tudelano quedaba fuera de la convocatoria a última hora por culpa de una lesión muscular de la que tampoco ha podido recuperarse a tiempo para el partido contra el Alcorcón, por lo que Lucas Alcaraz se lleva a la Comunidad de Madrid a los mismos dieciocho futbolistas que completaron la anterior convocatoria. Las titularidades de Benito e Igbekeme parecen aseguradas pero queda en el aire la gran duda de si Alcaraz se atreverá a alinear de nuevo a los tres delanteros juntos. Si es así, veremos que ocurre con Pep Biel y Lasure, pues una suplencia del balear podría cortar el buen ritmo que ha demostrado mantener en los dos últimos partidos. Además, si el entrenador acaba sentando a Verdasca, podría darse la oportunidad que busca Álex Muñoz para empezar a entrar en el once titular. Pero todo esto son conjeturas, sólo Lucas Alcaraz sabe lo que tiene en mente para conseguir doblegar al líder en su casa.

En esta división de plata, donde la igualdad se rompe mediante el caos que se vive en determinados tramos de los encuentros, parece que no pueda haber una fórmula de éxito para lograr el ascenso de categoría. Se ha visto caer a las posiciones más bajas de la tabla a equipos recién descendidos que, a priori, son más potentes que el resto si nos ceñimos al plano económico y ascender a Primera División a clubes con un presupuesto mucho más modesto. Eibar, Leganés, Girona o Huesca la pasada temporada son ejemplos representativos de esta situación. Si nos preguntamos cómo entidades que fueron tan modestas como estas han logrado semejante hito, encontraremos la respuesta en su gestión. En los últimos años, una gestión impoluta y coherente, así como el mantenimiento de un bloque de un año para otro, afianza a los clubes en el fútbol profesional, igual que una nefasta administración conduce a equipos con solera a los estratos más bajos que puedan haber conocido. El caso de la AD Alcorcón empieza a ser uno de ellos. Un proyecto que, desde el famoso ‘Alcorconazo’ en Copa del Rey frente al Real Madrid, se ha ido construyendo con mesura y buenas prácticas durante varias temporadas. Hasta su ascenso en 2010, los alfareros nunca habían competido en el fútbol profesional. Pero, esto no ha impedido que hayan sido capaces de llegar a disputar el playoff de ascenso en tres ocasiones, jugando, incluso, la final en la primera de ellas. En esta novena temporada, con la buena racha de resultados que atesora y con la confianza que despierta, la AD Alcorcón parece dispuesta a luchar por la mayor meta que puede ponerse un club en Segunda División: el ascenso de categoría. Partidos como el que ganó al Elche en Santo Domingo, con un gol de Burgos en el tiempo de prolongación, dan fe de las ganas que hay en este conjunto de tocar el cielo para jugar contra los mejores.

Para acometer este objetivo, el conjunto dirigido por Cristóbal Parralo deberá pasar por encima de muchos conjuntos históricos que aspiran a lo mismo y uno de ellos es el Real Zaragoza. La AD Alcorcón, como todo buen aspirante al ascenso, está haciendo de Santo Domingo un fortín. Los alfareros todavía no han caído doblegados en su feudo y esperan contener a un Real Zaragoza necesitado para seguir con su buena racha de resultados en casa. Para este partido, el técnico cordobés no podrá contar con jugadores de gran importancia como Casadesús, Nono y Dani Giménez. Este último, el arquero menos goleado hasta el momento, renovaba su contrato esta misma semana hasta 2022. Sí dispondrá de dos futbolistas que pasaron por las filas de su oponente, Albert Dorca y Juan Muñoz, una de las sensaciones de la temporada. El delantero, que no terminó de cuajar en la capital aragonesa, lleva marcados ocho tantos esta campaña, colocándose como referencia ofensiva del líder de la categoría. Aunque la aportación goleadora del resto de jugadores del frente de ataque no es tan alta, el peligro que causan jugadores como Sangalli, Álvaro Peña, Jonathan Pereira o Borja Galán, organizados desde el centro del campo por Eddy Silvestre, es capaz de desestabilizar a cualquier defensa de la categoría.

Con todo esto, tenemos todos los ingredientes necesarios para ver un partido de altura que cierre la jornada 15 de Segunda División. El Real Zaragoza, con quince puntos, tendrá que conseguir abrir una brecha en el fortín de Santo Domingo si quiere empezar a dejar atrás los peligrosos puestos de descenso. Si es capaz de conseguirlo, entrará en una dinámica de tres partidos sin perder. Para ello, se requiere que todos los futbolistas mantengan la máxima concentración para solventar, de una vez por todas, los fallos individuales que llevan condenando al equipo durante toda la temporada. Aunque, como decimos, las sensaciones no son tan positivas como las de la pasada campaña, conviene destacar que, si el conjunto blanquillo vuelve de Madrid con una victoria, acabaría la jornada con dieciocho puntos, los mismos que la temporada anterior a estas alturas. Si esto fuera así, si los jugadores lograran alcanzar un estado de forma óptimo, si los más de veintisiete mil abonados reventaran La Romareda jornada tras jornada sin dejar de alentar a los futbolistas, si los pitos se tornaran en ánimos y aplausos, ¿Por qué no soñar?

Posibles onces