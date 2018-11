Carvajal: "Es momento de decir poco y hacer mucho"

Dani Carvajal regresó a las canchas el pasado sábado ante el Eibar después de una ausencia un poco alargada por lesión. Tuvo que sustituir a Odriozola que se retiró lesionado.

Si bien le alegró volver a las canchas, no fue por las razones que quería: "Desafortunadamente tuve que entrar por la lesión de un compañero, pero para salir sin calentar me encontré bastante bien. Las sensaciones del equipo en el último partido no fueron las mejores, pero en lo personal contento de poder volver a los terrenos que es donde mas cómodo estoy".

Habló de la importancia de la actitud que debe tomar el equipo este miércoles ante la Roma, en Italia: "Mañana nos espera un partido difícil, otra batalla más, queremos ser primeros del grupo y toca demostrarlo. Está claro que hay que echarle como dice el mister, cojones, pero hay que tener la cabeza fría, saber manejar los partidos, creo que la combinación de todo eso es lo que te lleva al éxito".

También se refirió al momento y temporada complicada por la que están atravesando, en especial por la derrota ante el Eiber 3-0 el pasado sábado: "Es una realidad, al día de hoy el fútbol esta muy igualado y si no das tu máximo, pues cualquier equipo te puede ganar. Todos sabemos que no estamos teniendo los resultados idóneos, pero es momento de decir poco y hacer mucho, lo que hay que hacer es demostrar en el terreno de juego que queremos hacer este año, que queremos ganar y que no se quede solo en palabras. Creo que es momento de saltar a la acción, de saber que estamos en noviembre, en momento idóneo para reaccionar, para luchar por todo y hay que empezar por mañana, un gran rival de bastante exigencia y ganar aquí y empezar a tener resultados buenos".

No se atrevió a dar razones por las cuales el equipo ha venido pasando por tantos inconvenientes, pero confía en poder revertir la situación, teniendo en cuenta el momento de la temporada: "Te mentiría que supiese que es lo que nos pasa, nosotros salimos a ganar todos los partidos, a hacerlo lo mejor posible, pero las cosas a veces no salen. Es claro que es difícil jugar en este club, hay mucha exigencia ya que todos los equipos se marcan la fecha en el calendario cuando juegan contra el Real Madrid y tenemos que estar preparados cada tres días para rendir al máximo. Vamos a luchar, estamos a pocos puntos del líder en la liga, estamos en noviembre, tenemos mucho que decir todavía".

El lateral derecho habló mucho sobre el rival, la dificultad que significa, sobre todo por la buena actuación del club italiano en la pasada Champions League: "Mañana nos espera un partido con mucha exigencia. Ya vimos a la Roma la temporada pasada, como compitió, sobre todo en esta competición, como consiguió llegar a las semifinales. Nos espera un partido duro, en el que el rival combina bien, saca muchos centros, tenemos que estar muy concentrados,pero sin ningún temor, al final tenemos que venir aquí a ganar".

También sabe cuales serán los puntos que los italianos intentarán explotar y que él y sus compañeros deberán intentar contrarestar: "Imagino que saldrán a presionarnos arriba, en su estadio, ante su gente, querrán ahogar la salida del balón e intentaremos buscar soluciones para eso. Nuestras armas las tenemos claras, que la venimos trabajando todas las semanas con Solari y ojalá que surjan efecto".

Por último, le preguntaron por el estado del campo de juego, que no es el ideal ni el acostumbrado a verse en esta competición, a lo que si bien le parece importante, él quería esperar a ver las condiciones reales: "Bueno no he visto como está el terreno de juego, ahora entrenaremos y veremos como esta el césped. Al final que el césped no esté bien puede ocasionar lesiones no solo a los jugadores del Real Madrid si no a los dos equipos. Ojalá mañana el césped esté en las mejores condiciones para jugar".