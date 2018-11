Las lesiones lastran al Real Oviedo

La Unión Deportiva Las Palmas es uno de los equipos a batir de la temporada 2018/2019 en La Liga 1|2|3, quizás no tanto por el estado de forma actual (4 empates y una derrota en los últimos 5 encuentros), sino por ser uno de los clubes recién descendidos de La Liga Santander y cuenta con algunos nombres de alto postín en el fútbol español.

El Real Oviedo tiene ahora la tarea de intentar vencer al equipo canario, algo ya muy complicado de por sí (a pesar de que ambos conjuntos están empatados a puntos), pero que se vuelve misión imposible con el momento que atraviesa la institución ovetense. Si bien es cierto que de moral el equipo va sobrado después de ganar el derbi asturiano y encadenar dos victorias seguidas por primera vez este curso, las lesiones que se han dado a lo largo de la última semana merman una plantilla necesitada de esos jugadores. La zaga sigue siendo la línea más castigada, con Carlos Hernández fuera de juego varias semanas y al que se le ha unido Juan Forlín con una fisura en el peroné de su pierna derecha, lo que le podría tener apartado del equipo hasta dos meses.

Para el ataque, las dos bajas más sensibles son la de Saúl Berjón y Joselu Moreno, ambos por roturas fibrilares en diferentes músculos. El extremo asturiano tiene afectado el isquiotibial de la pierna derecha, mientras que el delantero ha sufrido la lesión en el recto anterior derecho. El club no ha dado información alguna de cuánto tiempo estarán fuera de combate ambos futbolistas, pero ante la rescisión de contrato de Aarón Ñíguez, la punta de ataque se ve muy afectada por estas bajas y el peligro de cara a puerta disminuye para, al menos, el siguiente encuentro ante Las Palmas. Además, tanto Diegui Johannesson como Ibra arrastran molestias, las cuales ya se hicieron ver en el último encuentro en el Carlos Tartiere, y podrían unirse a la lista de lesionados antes de que concluya la semana.

Toché ayuda a un Diegui con molestias | Imagen: Real Oviedo

Es el momento de que Anquela tome riesgos con respecto al once que saldrá al Estadio de Gran Canaria para intentar solucionar estos percances. El Real Oviedo no pudo contar con Sergio Tejera la pasada jornada al cumplir ciclo de amarillas, y la buena noticia fue el rendimiento de Javi Muñoz a pesar de no ser un fijo en las alineaciones del jienense, lo que podría proporcionarle al madrileño la oportunidad de salir de titular en el lado izquierdo, dejándole la banda a Mossa. Otras opciones más arriesgadas serían poner de inicio a alguno de los canteranos, como Viti Rozada, que jugó el domingo su primer encuentro esta temporada con el primer equipo; o Borja Sánchez, que realizó un gran encuentro con el Vetusta el fin de semana pasado, incluyendo un impresionante golazo desde el centro del campo y al primer toque. Finalmente, el recurso del domingo ante el Reus fue poner a Mossa en la posición de Berjón, al menos durante la segunda mitad, aunque con las bajas que hay en la defensa, esa opción podría no ser contemplada por Juan Antonio Anquela.

Difícil tarea la que tiene por delante el Real Oviedo la de ganar en Canarias, aunque estas dos victorias consecutivas pueden ser un soplo de energía para que los azules consigan traerse a casa tres nuevos puntos y otra posibilidad de entrar en el playoff de ascenso a La Liga Santander.