Previa Real Zaragoza vs Cádiz CF: otra oportunidad

Hace, apenas, mes y medio, Real Zaragoza y Cádiz se enfrentaban en la eliminatoria de tercera ronda de Copa del Rey en La Romareda con la mirada más puesta en la liga que en la competición del K.O. Los maños llegaban al choque al comienzo de su declive, tras caer contra el Numancia en Soria, con Imanol Idiákez contra las cuerdas y habiendo perdido por lesión a su referencia ofensiva, Álvaro Vázquez. Los gaditanos, por su parte, desembarcaban a orillas del Ebro en una dinámica muy negativa, con tan solo una victoria en la liga regular. El duelo copero serviría a ambos equipos para medir sensaciones y recuperar efectivos de cara a la competición liguera. El Real Zaragoza caía eliminado y podía empezar a centrarse en la liga y el Cádiz CF avanzaba una ronda más en la Copa del Rey, algo que, aunque siempre es bueno, podía suponer una distracción para el conjunto de la Tacita de Plata.

Sin embargo, como no podía ser de otra manera en esta Segunda División, ocurrió todo lo contrario a lo esperado. El conjunto blanquillo seguía sumido en su profunda crisis de resultados, llegando, incluso, a cambiar de entrenador. Desde el duelo copero, el Real Zaragoza sólo ha conseguido vencer en una ocasión, en el 1-3 frente al Nástic en el Nou Estadi. Con esta dinámica, después de haber perdido en casa del líder, el Alcorcón, por 2-0, el Real Zaragoza terminaba la jornada con 15 puntos, los mismos que marcan la zona de descenso a Segunda División B. La debacle parece no haber terminado, lo que obliga a Lucas Alcaraz a agarrar con fuerza el timón y virar lo necesario para que el conjunto aragonés pueda salir del torbellino en el que anda metido. Los andaluces, en cambio, aprovecharon su victoria en aquella eliminatoria para comenzar una racha de resultados que los ha aupado hasta, prácticamente, las posiciones de playoffs. Después de empatar contra el Sporting de Gijón, todo lo que ha jugado el cuadro andaluz se ha traducido en victoria, incluidas dos goleadas de peso frente a Elche (5-1) y Las Palmas (4-1) en el estadio Ramón de Carranza. Esta situación ha convertido al conjunto amarillo en el mejor equipo del mes de noviembre. Álvaro Cervera salía reforzado de la eliminatoria y logró, paso a paso, sacar a su equipo de los puestos de descenso para colocarlo en una posición acorde a la calidad que se deja ver en su plantilla.

Si ya parecía complicado frente al líder (y, de hecho, así fue), el Real Zaragoza tendrá la oportunidad de retomar la senda del triunfo ante el equipo más en forma de las últimas jornadas. Para ello, Lucas Alcaraz ha citado a diecinueve futbolistas. Destaca, sobre todo, la vuelta de Raúl Guti después de su larga lesión, que todavía no le había permitido debutar en esta campaña. El centrocampista aragonés reaparece como una nueva esperanza para el maltrecho centro del campo zaragocista, que también recupera a Javi Ros después de dos partidos lesionado. En el capítulo de bajas, a las ya conocidas por decisión técnica de Medina y Raí, y de Toquero, Papunashvili, Grippo y Buff por lesión, es reseñable la ausencia de Dani Lasure, que queda fuera de la lista por precaución, después de sufrir unas molestias que no le permitían estar al cien por cien. Por tanto, Lucas Alcaraz deberá anunciar una última baja antes del comienzo del choque, algo que dependerá, en gran medida, de cómo se encuentre Javi Ros, que llega muy justo al choque contra el Cádiz CF.

Es muy complicado, dada la nefasta situación del Real Zaragoza, aventurar un once titular para el partido de este viernes. El desajuste defensivo en el segundo gol de la AD Alcorcón, resquebraja la posibilidad de volver a ver a Delmás como central junto a Bruno Perone. Resulta posible la vuelta de Verdasca ocupando la posición de central diestro, a quien acompañarían en la zaga Perone y Álex Muñoz. Como carrilero izquierdo seguiría Carlos Nieto, aunque ya se vio a Pep Biel acabar en esa misma posición el partido frente al RCD Mallorca. Quienes parecen titulares indiscutibles, son Alberto Benito en la derecha y Jame Igbekeme e Íñigo Eguaras en el centro del campo. Se verá también si Lucas Alcaraz se atreve a introducir de primeras a Marc Gual y Álvaro Vázquez como delanteros, y a Jorge Pombo como enganche, un tridente que ha proporcionado resultados satisfactorios a la escuadra maña desde que Idiákez se atrevió a juntarlos de inicio. En caso contrario, podría darse la aparición de Javi Ros, Pep Biel o Alberto Zapater para ayudar al centro del campo, quedando Marc Gual como revulsivo para el segundo tiempo. Se ve, pues, la dificultad a la que se enfrenta Lucas Alcaraz a la hora de confeccionar un once de garantías.

El Cádiz ha conseguido escapar de las posiciones de descenso gracias una racha de cinco victorias consecutivas. Estos quince puntos han supuesto un paso adelante en las aspiraciones de la escuadra gaditana, que mira ya hacia los puestos de cabeza. Desde el partido contra el Lugo, que daba comienzo a este parcial, los andaluces han conseguido anotar dieciséis goles, más del doble de los que llevaban hasta aquella fecha. Los veintidós tantos que llevan marcados en quince jornadas, hacen del Cádiz CF el tercer equipo más goleador de la categoría de plata, empatado con el Extremadura y sólo por detrás de Deportivo de La Coruña y Granada CF. Sin embargo, la tarea del gol aparece muy repartida entre su plantilla. Manu Vallejo destaca con cinco goles, pero lo siguen, con tres goles, Álex Fernández, y con dos, Kecojevic, Lekic y Salvi. Resulta llamativo que un equipo con tanto potencial goleador no tenga un artillero entre los máximos goleadores de la categoría, pero, quizá, esta característica revela que cualquiera de sus jugadores es peligroso de cara a la portería.

En la lista de dieciocho jugadores del Cádiz CF, Álvaro Cervera sólo ha introducido una novedad con respecto a la última que logró endosar ese contundente 4-1 a Las Palmas en el Ramón de Carranza. Alberto Perea entra, de nuevo, a una lista de convocados de la que se cae por unas molestias en el pie el ex-zaragocista José Mari, que se une a Servando como únicas bajas por lesión del conjunto gaditano. Siguen fuera de la lista por decisión técnica Dani Romera, Azamoum, Matos, Agra y Mario Barco, que deberán esperar su oportunidad en otro partido. Parece probable que Álvaro Cervera no introduzca muchos cambios en su once inicial. La ausencia de José Mari, que había encajado a la perfección con Garrido en el centro del campo de los andaluces, obliga a Cervera a introducir una novedad. Será, por tanto, la reaparición en el once titular de uno de los jugadores más importantes de la plantilla, Álex Fernández. Se verá si el madrileño logra recuperar la titularidad tras comenzar varios partidos desde el banquillo.

Así pues, la reedición de la eliminatoria de Copa del Rey volverá a jugarse en La Romareda y abrirá la jornada 16 de LaLiga 1|2|3. El partido, será, incluso, dirigido por el mismo colegiado, Víctor Areces Franco, del comité asturiano. En esta ocasión, el choque sí valdrá tres puntos, por lo que tanto Real Zaragoza como Cádiz CF querrán obtener la victoria. Los aragoneses, con el agua al cuello, parecen más necesitados para salir de la zona baja de la clasificación, pero los andaluces se encuentran en plena lucha por los puestos de playoffs y querrán entrar en ellos por primera vez en la temporada.

Posibles onces

