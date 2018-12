Córdoba CF, no pudo ser

Lo tenía difícil el Córdoba para remontar el resultado de la ida ante el Getafe, pero no imposible. El (1-2) le dejaba esperanzas de remontar en el Coliseum Alfonso Pérez, ante un Getafe que saldría más relajado tras esta ventaja.

Este martes se pudo observar el nivel de juego que tiene el Córdoba CF, el cual deja mucho que desear puesto que es el equipo más goleado de La Liga 1|2|3. La Copa del Rey es muy diferente a La Liga, y así se lo planteaban los visitantes. El conjunto blanquiverde llegó hasta los dieciseisavos de final, lo que le hizo enfrentarse a un equipo de primera, el Getafe. El primer partido se jugó en el Nuevo Arcángel, donde el conjunto le plantó cara al conjunto azulón, pero no pudo sacar la victoria. El Getafe se llevó el resultado de (1-2), pero lo más importante fue la mínima ventaja que se llevó.

Primera Parte

Así pues, este martes se ha podido ver uno de los partidos más parejos en cuanto al resultado de la ida, pero no iba a ser así en la vuelta, puesto que el Córdoba se encontró a un Getafe con ganas de morder y conseguir perforar la meta rival. El partido que arrancaba a las 19:30 Horas, iba a empezar con un gran posicionamiento del Córdoba, puesto que buscaba remontar el (1-2). Un conjunto blanquiverde que salía muy bien al terreno de juego mientras que el Getafe intentaba conseguir el manejo de balón. La suerte no estuvo de cara para el conjunto visitante, puesto que en el minuto 18, un centro por banda del conjunto azulón, iba a suponer el (1-0) tras un error del guardameta Marcos Lavín, que se le resbalaba el balón y dejaba solo a Portillo que remataba a placer. Un (1-0) en el marcador que no cambiaba nada para el conjunto andaluz, puesto que necesitaba dos goles. Aun así, todo se iba a complicar cuando en el minuto 42, un riguroso penalti sobre Ángel, iba a ser señalado por el colegiado. Los jugadores perjudicados fueron a reclamarle que no era, pero el árbitro señaló penalti, el cual lo transformó Ángel, que puso el (2-0). Un resultado casi definitivo en la eliminatoria, pero el Getafe buscaba más para darle una alegría a su afición. El partido se fue al descanso con un (2-0) en el marcador.

Segunda Parte

El Getafe no salió como la primera parte, puesto que buscaba más goles, lo que no buscó al principio de la primera mitad. El conjunto azulón conseguía anotar el tercer tanto tras una jugada colectiva que finalizó en gol de Robert, y esta diana supuso el (3-0) en el marcador, en el minuto 49. El Córdoba no pensaba rendirse por los aficionados que se habían desplazado hasta la capital, así pues, en el minuto 70, recortaba distancias tras un gol de Aythami Artiles que supuso el (3-1). Aun así, los madrileños estaban inspirados en este encuentro y en el 78 llegó el cuarto del Getafe, gracias a un gol de Ángel que se estaba convirtiendo en el hombre del partido con este (4-1) y el segundo para sumar a su casillero. El partido parecía muerto, pero instantes después del cuarto, Ángel puso el quinto y definitivo del encuentro, y en lo personal, logró un hat-trick. Un resultado de (5-1) abultado, pero merecido por parte de los azulones, tras el juego de los visitantes.

Así pues, el partido finalizaba con el resultado de (5-1), y acaba con el sueño blanquiverde. El Getafe sigue sumando y encadenando victorias, y luchará por seguir vivo en esta competición.

El Córdoba tendrá que mejorar bastante para resarcirse de este batacazo y conseguir una línea ascendente para no estar en los puestos de descensos de La Liga 1|2|3.