Córdoba,Toca pensar en la vuelta

Córdoba y Getafe se volvían a ver las caras tras años sin poder jugar entre ellos. El Getafe visitaba el Nuevo Arcángel con el reto de dejar la eliminatoria sentenciada para la vuelta. El Córdoba mientras tanto, quería ganar y pensar en la vuelta para intentar pasar de ronda y así darle una alegría a su afición.

Ambos equipos querían demostrar su fútbol y sus ganas de pasar a la siguiente ronda de la Copa del Rey. La afición del Córdoba no dejaría a su equipo solo, así pues aunque el tiempo no acompañasen miles de aficionados del Córdoba fueron al Nuevo Arcángel a disfrutar de su equipo. El Getafe solo quería conseguir la victoria para poder rematar la eliminatoria en el Coliseum Alfonso Pérez. Ambos equipos no lo tendrían fácil ya que los dos buscaban la victoria.

El partido que arrancaba a las 20:30 horas, se esperaba a dos equipos con vibrantes ocasiones y fue así. Empezaba dominando el Getafe que tenía las ocasiones más claras al empezar el encuentro. Jaime Mata, Iván Alejo y Sergi Guardiola iban a tener las ocasiones más claras para el Getafe aunque sin fortuna. Mientras el Córdoba, replegado atrás en su área, se defendía de las acciones de peligro del conjunto azulón. El primer gol del encuentro no se iba a derogar mucho, pues en el minuto 26 llegaba el primer gol del Córdoba. El Getafe parecía que iba a conseguir batir la portería que defendía Lavín pero se encontraba con un gol en contra y además en propia puerta de Bruno, lo que hacía ponerse al Córdoba por delante del marcador con un (1-0) en el luminoso. A partir del gol , el Getafe fue a por el gol de empate pero no tuvo suerte en algunas ocasiones, esto hacía al Córdoba apretar y poner en apuros al Getafe con algunas ocasiones muy claras de gol. Llegó el minuto 45, donde el colegiado del partido señaló penalti a favor del Getafe tras una falta en el interior del área de Jesús Valentín. Así pues, Jaime Mata se disponía a convertir el penalti, el cual convirtió y puso el (1-1) en el marcador. A raíz del gol no dio tiempo para más y el colegiado señaló el final de la primera parte.

La segunda parte comenzaba igual que la primera mitad, el claro dominador del encuentro era el Getafe. El conjunto azulón tenía las ocasiones de peligro, mientras que el Córdoba se intentaba defender de estas. El conjunto Blanquiverde no podía salir de su campo ya que la presión del Getafe era muy constante.

El partido parecía que estaba encaminado para el (1-1) pero al Getafe no le interesaba este resultado, así pues se llegó al minuto 90. El conjunto azulón se pondría por delante en el minuto 90 gracias a un gol de los jugadores de la noche como lo sería Jaime Mata que incrementó el marcador para su equipo con un resultado de (2-1). Se llegaba a la finalización del encuentro en el Nuevo Arcángel tras el pitido final del colegiado con un marcador favorable para El Getafe de (2-1). Este marcador deja todo en el aire y se resolverá en la vuelta, en el Coliseum Alfonso Pérez.

La vuelta no se disputará hasta principios de Diciembre, así pues Córdoba y Getafe pensarán en La Liga, donde ambos equipos querrán luchar por todo lo posible.