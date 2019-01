La contracrónica: El equipo cumplió, la afición no

El Málaga CF, al acabar la 22ª jornada de Liga en Segunda División con el partido disputado entre el Granada CF y el Elche CF, ocupa la segunda posición en la clasificación. Vuelve a puestos de ascenso directo después de dos meses, cuando perdió dicha condición en la jornada quince. Se encuentra a un punto del líder Granada y con tres puntos de renta sobre el Deportivo y Albacete.

Como se esperaba desde principios de temporada, la Liga 1|2|3 está muy igualada, con muchos equipos situados en la zona alta de la clasificación con escaso margen de puntos. En este caso, actualmente los once primeros de la clasificación tienen opciones de luchar por posiciones que le permiten jugarse el ascenso, ya que el undécimo clasificado (Real Sporting de Gijón) se encuentra únicamente a cinco puntos del la AD Alcorcón. No obstante quedan muchas jornadas para que equipos como la UD Las Palmas e incluso el Real Zaragoza puedan obtener una racha de victorias que les permitan luchar en la parte alta de la clasificación, en este caso ya lo hemos visto con equipos como el At.Osasuna o el Cádiz CF que a principios de temporadas se encontraban en la parte alta de la clasificación.

Críticas al funcionamiento colectivo

El Málaga CF ha sido criticado por su juego, destacando desde diversos sectores la falta de ambición sobre todo en partidos a domicilio, el juego defensivo exhibido y la falta de creación en el centro del campo así como la falta de pegada en diversos encuentros. En este caso, el partido jugado hace dos jornada ante el CF Reus en su estadio fue muy criticado por la afición, por la derrota por 0-3 y las sensaciones ofrecidas donde el equipo fue totalmente superado por un club que actualmente se encuentra en riesgo de exclusión de la categoría, ya que tiene problemas económicos y administrativos. Si bien el entrenador Muñiz y los jugadores tuvieron que aguantar el "chaparrón" por lo acontecido, es cierto que ahora con las dos victorias consecutivas logradas así como la vuelta a los puestos de ascenso directo hace que el varapalo sufrido quede en el olvido. Pero existe un dato que se dio en este último partido, y que ha sorprendido a muchos: la asistencia esta última jornada en La Rosaleda fue de 12.758 espectadores, la peor entrada de la temporada. No se entiende que le ocurre a la afición en general dado que en este caso la ausencia en la grada fue tanto de los socios como no socios. Un conjunto que durante toda la temporada no ha bajado de los cuatro primeros puestos de la clasificación, con una provincia de un millón de habitantes aproximadamente, no es capaz de poder reunir ni 13.000 espectadores en un partido donde juega un equipo que está situado en la zona alta de la clasificación y que jornada a jornada se está jugando el ascenso. Es conocido que Málaga es una de las principales capitales de España y un club con una importante masa social, pero en este aspecto parece que no queda representada.

El equipo sufrió la agonía del descenso la pasada temporada

Después de diez temporadas el Málaga volvió a descender, pero como se dice: se debe estar en los buenos y en los malos momentos. Tras el esperpéntico espectáculo del año pasado, se ha confeccionado una plantilla al gusto de un entrenador que todos han considerado que era el mejor capitán para poder dirigir al barco... pero la afición tiene que estar arropando al equipo desde la primera jornada y en el minuto uno. El Málaga CF empezó la liga con cuatro victorias consecutivas, y si bien es cierto que ha mostrado algunas carencias en su juego, ha logrado muchos puntos no sin sufrimiento, pero mostrando ser un equipo sólido e incómodo para el resto de clubes de la categoría. Otros equipos como el R.Sporting de Gijón, RC Deportivo de La Coruña o R. Zaragoza han tenido mayor afluencia de espectadores en sus estadios que los que asisten en La Rosaleda, sin embargo en algunos casos estos equipos están en la zona media o baja de la clasificación, pero tienen una masa que les apoya y acuden al campo. ¿Qué ocurriría si el club malaguista estuviera en las posiciones media de la clasificación, irían 7.000 espectadores? ¿Es lógica esta afluencia?

El club facilita diversas promociones a principio de temporada, pagos fraccionados de los abonos, no existe mediodía del club, ahora en la segunda vuelta ofrece un abono a precio reducido... pero la afición malaguista no se sube al barco en masa. Luego cuando los blanquiazules logren una victoria se dirá que el equipo es que ha tenido suerte o juega mal, y cuando pierdan que los jugadores no dan la talla para jugar esta categoría y para luchar por el ascenso a Primera División.

El Málaga CF ganó esta jornada, y la crítica debe ser para la afición que no está acudiendo con gran afluencia como la situación lo requiere. Esta jornada el horario no era tan perjudicial, no hacía frío, no llovía... pero solo había 12.758 espectadores.

Es importante hacer un llamado nuevamente, a la afición. Luego si el equipo al final de temporada asciende de categoría se unirán todos y dirán "este es mi Málaga CF" y si no se asciende la crítica será feroz, pero que en el esfuerzo del ascenso tenga un papel importante la afición acudiendo a La Rosaleda llenando sus gradas y haciéndose notar el jugador número doce para el equipo local...y el visitante. Mientras se esté luchando por lograr el objetivo, la afición debe estar con el equipo en La Rosaleda gritando… ¡Málaga, La Bombonera!

Compromiso, memoria y fé.