Zidane: "Me veo con fuerza para seguir en el Real Madrid"

Suena el despertador. Amanece un nuevo día en la capital y los termómetros marcan una gélida mañana. Algo más que de costumbre, hay que decirlo, pero el mundo no se paraliza por un poco de frío. La gente sigue en las calles, el metro continúa funcionando con normalidad y el negocio de la esquina de casa espera ya a sus primeros clientes. En el Real Madrid no iba a ser distinto. Aún es pronto, las agujas del reloj a penas pasan de las nueve y media, y el equipo se ejercita dentro de un rato en Valdebebas.

Ya son las once menos cuarto. Ese rato que comentaba antes ha pasado. Tan solo unos días después de la tragedia que se mascó en París, el conjunto de Zinedine Zidane salta al césped de la Ciudad Deportiva. Preparan la última sesión de entrenamiento previa al partido ante el Sevilla con caras largas. Es lo que se esperaba, para qué engañarnos. Los jugadores saben que dieron una muy mala imagen en París y que ahora viene otra salida cuanto menos complicada.

Hazard y James en el entrenamiento. Foto: FEDERICO TITONE.

Dicho esto, ya es la una y media, el equipo se ha entrenado y Zinedine Zidane acaba de llegar a la sala de prensa. No son momentos fáciles, es cierto, pero cuando estás en el Real Madrid nada lo es. Ni aunque tu currículum sea el mejor del montón y no hayas perdido ni una sola eliminatoria en Europa. Tres Champions consecutivas son cuestionadas cuando los resultados no acompañan. Y esto solo sucede en el Real Madrid.

La sala abarrotada y Zidane delante de los micrófonos: "Me veo con fuerza de seguir, no me interesa lo que se dice fuera". Claro y conciso. No quiere oír hablar de Mourinho, ni de Pogba o Van de Beek. Solo le preocupa la situación del equipo y está totalmente convencido de que se revertirá: "Mañana vamos a un campo difícil. Son líderes y han jugado muy bien desde el inicio de la temporada. Queremos hacer un buen partido y lo vamos a hacer".

"No me siento cuestionado por el club"

No le sorprenden las críticas que ha recibido en los últimos días. Zidane está acostumbrado a la exigencia que supone ser entrenador del Real Madrid: "No me sorprende nada. Siempre hemos tenido dificultades. A veces hay períodos más complicados, como este, pero podemos superarlos. Se la dificultad que es estar en el Real Madrid. Aquí no valen dos malos partidos".

Cuestionado sobre si se arrepiente de volver al Real Madrid, el francés se mostró rotundo. Es muy fácil estar en las buenas, lo complicado es estar en las malas: "No me arrepiento de volver. Tomé la decisión y estoy aquí, también en los momentos difíciles. Cuando las cosas se ponen feas hay que luchar y con más razón". Y así es. Al Real Madrid no le queda más remedio que luchar para volver a lo más alto. Porque volverá, tarde o temprano, pero volverá.