Previa RC Celta - Atlético de Madrid: una batalla campal a la defensiva

Una batalla campal es una batalla en la que ambos ejércitos eligen luchar en una localización elegida y en un momento determinado o, al menos, esa es la definición que figura en los motores de búsqueda. El RC Celta y el Atlético de Madrid vivirán en Balaídos un choque que promete ser una verdadera batalla campal en toda regla. Ambos conjuntos deberán sufrir y saber organizarse si quieren salir airosos del encuentro y con los 3 puntos en el bolsillo.

El equipo vigués deberá aprender a no depender tanto de su estrella, Iago Aspas, si no quiere que esta temporada finiquite igual que las dos anteriores: sufriendo hasta el último minuto. Por su parte, el conjunto madrileño, tendrá que mejorar en su aspecto más ofensivo y culminar las ocasiones creadas para empezar a sumar de tres en tres y, de esta forma, mantenerse en la zona alta de la clasificación.

El Estadio Abanca Balaídos acogerá uno de los encuentros más atractivos de la jornada 6 de LaLiga y, tanto celestes como rojiblancos, esperan salir victoriosos de un partido que se prevé difícil para ambos conjuntos.

Un equipo con la pólvora mojada

Tras un inicio de competición mediático, el RC Celta afrontará el encuentro de este sábado con dos derrotas consecutivas y con la mirada puesta en la victoria. Para ello, el equipo deberá apoyarse en su líder, Iago Aspas, pero no depender exclusivamente de él. El mago de Moaña acumula en su cuenta 3 goles, los mismos que todo el equipo, ya que es el único que ha logrado culminar sus acciones de peligro. No obstante, ya se abre la puerta a la incorporación de un "nueve" en el mercado invernal, un delantero con gol que acompañe a Iago Aspas para, juntos, llevar al equipo en volandas hacia el objetivo pactado antes del inicio liguero. No obstante, la confianza del técnico celeste en su equipo es absoluta y así lo declaraba en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Atlético de Madrid: "Podemos ganar ante cualquier rival, tenemos opciones de hacerlo".

"La gente que me rodea siempre me ha trasmitido su total confianza"

Otra de las dudas referentes a la presente temporada inmiscuía a la portería. Con ambos porteros del primer equipo lesionados (Rubén Blanco y Sergio Álvarez), todo el peso del equipo recaía sobre Iván Villar. El canterano celeste participó esta semana en una rueda de prensa para CeltaMedia, el apartado del RC Celta dedicado a la creación y difusión de su propio contenido multimedia, en la que declaraba estar tranquilo, que se centraba en "entrenar todos los días al 100% para cuando jugase, hacerlo lo mejor posible" y que tanto la gente del club, como sus compañeros y la gente que lo rodea le "transmitían su total confianza". Además, hizo hincapié en que, para él, "ser portero del primer equipo del Celta es siempre una responsabilidad" y les deseó una pronta recuperación a sus compañeros bajo palos: "Les deseo a Rubén y a Sergio que se recuperen cuanto antes porque es bueno para el grupo".

El pistolero, sin cartuchos

Tras la goleada por 6-1 en el inicio liguero frente el Granada, parece que el Atleti se ha quedado rezagado y sigue viviendo de ello. El equipo acumula ya dos empates consecutivos con 0 tantos en su cuenta. La falta de gol se acaba pagando cara y Luis Suárez debe cumplir con la función que se le encomendó tras su fichaje: marcar goles. Tras los dos tantos logrados en el debut, el delantero uruguayo parece haberse desinflado y no ha sido capaz de convertir ante Huesca y Villarreal.

A las malas sensaciones obtenidas en las dos anteriores jornadas, se le une el malestar en el vestuario por la marcha de una pieza clave en el esquema del Cholo Simeone: Thomas Partey. El recambio del ghanés podría estar en Lucas Torreira, el cual se mostraba feliz en sus redes sociales y "con muchas ganas de defender estos hermosos colores".

"La exigencia no me viene de fuera, es la que yo me pongo"

El técnico del conjunto colchonero ha comparecido este viernes ante los medios en una rueda de prensa en la que fue cuestionado sobre diversos temas. Declaró tener "una plantilla importante en la que puede jugar cualquiera". También se pronunció sobre la posible llegada de un jugador: "Siempre se manejan todas las posibilidades y si es para mejorar la plantilla, bienvenido sea". Comentó la posibilidad de que Joao Félix, Diego Costa y Luis Suárez jueguen juntos y se refirió, además, al inicio liguero: "En los tres partidos anteriores el equipo me ilusionó porque tiene ganas, ambición y quiere competir. Ante el Granada tuvimos la suerte de marcar, con el Huesca no estuvimos tan finos y con el Villarreal nos faltó lucidez, pero la intención está".

Antecedentes del partido RC Celta vs Atlético de Madrid

RC Celta y Atlético de Madrid se han enfrentado un total de 104 veces en LaLiga desde la temporada 1939/1940 (por aquella época el equipo madrileño se conocía con el nombre de Athletic Aviación). Los resultados globales favorecen al equipo madrileño, que cuenta con un saldo de 62 victorias, 19 empates y 23 derrotas. No obstante, en los últimos años, reina una igualdad máxima, ya que en la pasada temporada ambos encuentros se saldaron con un empate y la campaña anterior se dio por finalizada con un triunfo para cada equipo con un resultado idéntico (2-0).

Además, destaca que en sus visitas al feudo celeste, el porcentaje de victoria sigue favoreciendo al conjunto rojiblanco, con un balance de 22 victorias, 12 empates y 18 derrotas.

La última vez que se enfrentaron ambos equipos tuvo lugar el 7 de julio de 2020 en el Estadio Abanca Balaídos. El encuentro se saldó con un empate a 1, que no beneficiaba a ninguno de los dos equipos.

Temporada Local Resultado Visitante 2019/2020 RC Celta 1-1 Atlético de Madrid 2019/2020 Atlético de Madrid 0-0 RC Celta 2018/2019 Atlético de Madrid 2-0 RC Celta 2018/2019 RC Celta 2-0 Atlético de Madrid 2017/2018 Atlético de Madrid 3-0 RC Celta

Juan Martínez Munuera, árbitro del partido RC Celta vs Atlético de Madrid

El colegiado designado para arbitrar el partido que enfrentará a RC Celta y Atlético de Madrid en la 6ª jornada de LaLiga es Juan Martínez Munuera, del comité valenciano. Con 38 años de edad y nacido en Benidorm, afrontará su octava temporada en LaLiga. El árbitro alicantino ha coincidido con el RC Celta en 25 ocasiones y cuenta con un balance muy favorable de 13 victorias, 6 empates y 6 derrotas. Por otro lado, será la 18ª vez que arbitre al Atlético de Madrid, cuyos resultados anteriores fueron de 8 victorias, 5 empates y 4 derrotas.

Además, cabe destacar, a modo de curiosidad, que el RC Celta es el equipo al que más ha arbitrado en toda su carrera, seguido de cerca por el Real Madrid con 24 encuentros.

Convocatorias:

RC Celta:

Atlético de Madrid:

Posibles alineaciones RC Celta vs Atlético de Madrid

El once que pondrá Óscar García sobre el terreno de juego será una incógnita total en el encuentro frente al Atlético de Madrid. Tras haber mantenido un once muy similar en las primeras jornadas de liga y tener una base ya conformada, los jugadores que comenzarán el partido desde el primer minuto tendrán un interrogante sobre sus cabezas hasta que el técnico catalán haga oficial el once inicial instantes antes del partido. Tras las lesiones confirmadas de Kevin y Hugo Mallo y la baja de última hora del ghanés Joseph Aidoo por positivo en COVID-19, Sergio Carreira y Néstor Araujo ocuparán, previsiblemente, el lateral derecho y el central. Por otro lado, han sido seis los futbolistas que han estado ausentes estos días por las concentraciones de selecciones (Tapia, Beltrán, Murillo, Aidoo, Araujo y Okay). Además, las dos derrotas consecutivas sumadas a la mala imagen ofrecida en Pamplona ante Osasuna, podrían hacer que Óscar se decantase por hacer rotaciones y probar cosas nuevas.

Por su parte, el Cholo Simeone es un entrenador al que le gusta rotar, probando cosas nuevas en cada partido, no tiene un once fijo. Con la baja de Thomas presente, en el partido frente al RC Celta podría tener lugar el debut de Lucas Torreira como titular. El técnico argentino podría dar entrada, además, a Thomas Lemar en la banda izquierda.