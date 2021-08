Getafe - Sevilla FC; puntuaciones del Sevilla en la jornada 2 de LaLiga Santander

Julen Lopetegui optó por realizar dos cambios en la alineación de la primera jornada ante el Rayo. Rekik e Idrissi comenzaron desde el banquillo, dejando su lugar a Suso y el Papu Gómez. Estas son las valoraciones del técnico y cada uno de los futbolistas sevillistas en la victoria por 0-1 en el Coliseum Alfonso Pérez:

Criterios de puntuación:

0-3: Muy mal, 4: Mal, 5: Regular, 6: Bien, 7: Bastante bien, 8: Muy bien, 9: Fantástico, 10: Excelente, S.C: Sin Calificar.

Lopetegui / 7

Al descanso tuvo que realizar dos cambios; no le gustó como funcionaron los suyos en la primera mitad. En los veinte minutos finales, sus cambios se notaron y el Sevilla comenzó a generar jugadas de peligro.

Bono / 6

El Getafe no lo puso en dificultades ni una sola vez en todo el partido, prueba de ello es que terminó el encuentro sin tener que realizar una sola parada. Correcto en el juego de pies.

Navas / 6

Intervino poco en el juego para lo que es habitual en el capitán sevillista, y a penas se le vio en ataque. No dejó de correr y estuvo correcto en defensa.

Koundé / 7

No estuvo exigido en defensa, y como es habitual mostró su calidad en la salida de balón. Firmó un gran remate de cabeza a centro de Rakitic que salió por encima del larguero.

Diego Carlos / 7

Al igual que Koundé no tuvo ninguna jugada díficil en el aspecto defensivo. Tuvo la ocasión más clara de los andaluces más allá del gol de Lamela: un potente testarazo al que David Soria reaccionó de manera espectacular.

Acuña / 6

En los primeros minutos el Sevilla atacó especialmente por su banda y llegó bien varias veces a línea de fondo. El argentino nunca se achanta en estos partidos tan duros, pero Lopetegui lo cambió a un cuarto de hora del final.

Fernando / 8

Gran partido del brasileño. Muy atento a la hora de hacer las coberturas a sus compañeros, y logró frenar al Getafe por el carril central.

Joan Jordán / 7

El catalán nunca defrauda, y hoy no fue menos. Disputó 67 minutos, estuvo muy preciso en el pase y se atrevió a lanzar muchos envíos largos con acierto. Quizá le faltó algo de verticalidad.

Óscar / 7

Buen partido del centrocampista de Talavera de la Reina. Fue de los que más cosas intentó en los 67 minutos que disputó, y de los pocos que creó algo de peligro.

Papu Gómez / 5

No fue el día del Papu, quizá por que el escenario no fue el que mejor se ajusta a sus características. En la primera mitad tuvo que retrasar su posición para entrar en contacto con el balón, y arriba estuvo nulo. Julen lo sustituyó al descanso.

Suso / 7

A pesar de ser sustituido al descanso, fue de los mejores en la primera mitad. Demostró su calidad, especialmente en el pase, aunque como todos sus compañeros de ataque recibió pocos balones con peligro.

En-Nesyri / 6

A penas le llegaron balones en la primera mitad. No se puede decir que no se esforzó en la presión. Tiró varios desmarques, pero no disfrutó de ninguna ocasión clara.

Lamela / 8

El argentino ha caído de pie en la entidad sevillista. Como contra el Rayo, anotó saliendo desde el banquillo. Esta vez su tanto llegó en el descuento, y para dar los tres puntos a los suyos.

Rakitic / 7

Tras superar el covid, entró tras el descanso para mejorar la circulación de balón. Lo cierto es que el equipo mejoró en ese aspecto gracias a su calidad en el pase, e incluso asistió a Koundé en una de las mejores ocasiones del partido.

Rafa Mir / 8

Muy buen debut del delantero murciano con la camiseta rojiblanca. Entró en el 67, se mos.tró muy activo en el área y fue el autor del disparo al poste que propició el gol de Lamela.

Idrissi / 6

Entró con algo más de veinte minutos por delante, y creó cierto peligro por la banda izquierda.

Rekik / 5

Disputó dieciséis minutos sustituyendo a Acuña y no estuvo muy acertado en los duelos. No tuvo ninguna influencia en ataque.