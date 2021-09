Piqué: "Yo estoy aquí para ganar"

Septiembre no está siendo, ni de lejos, un mes plácido y fácil para la plantilla del Barcelona. Tras el parón por compromisos internacionales, los azulgranas no han sido capaces de reencontrarse con la victoria, sino que cayeron ante el Bayern de Múnich y no han podido pasar del empate frente al Granada o al Cádiz.

Precisamente este jueves fueron los gaditanos los encargados de volver a aguar la fiesta a los culés, que terminaron firmando un 0-0 en el Nuevo Mirandilla que vuelve a sembrar demasiadas dudas. Tras los noventa minutos, Gerard Piqué atendía a la prensa para mandar un mensaje tajante: "No busquemos fricciones ni dos bandos. Esto no ayuda a nadie y mucho menos a los jugadores o al equipo. Hay que estar más unidos que nunca", decía en relación a las críticas a Ronald Koeman.

Aprovechaba también para añadir que la plantilla está comprometida y centrada en los objetivos de la temporada, y que no aceptarán a quien intente quebrar la estabilidad del Club: "Nosotros, o como mínimo los jugadores, estamos aquí para remar a favor de cualquiera, tanto entrenador, Presidente o de quien sea", explicaba el catalán.

Las críticas se destaparon tras un verano de infarto y un arranque de temporada bastante irregular, donde el equipo ya ha perdido seis puntos de los quince disputados en Liga Santander. Sin embargo, aunque Koeman aceptaba quedar entre los primeros clasificados, Piqué aseguró que pelearán por ganar: "Yo no estoy aquí vistiendo la camiseta del Barça para quedar terceros o segundos en LaLiga o llegar hasta los cuartos de final de Champions. Yo vengo aquí para ganar cada partido e intentar ganar las competiciones".

Otra de las cuestiones que más ha afectado al vestuario ha sido la planificación de los partidos y el calendario de la competición doméstica: "Lo que no entiendo es cómo nos ponen un calendario así en Liga Santander, teniendo periodos de siete días sin jugar para luego tener tres partidos en cinco días. ¿No hay nadie que pueda fijarse en esto y cuidar a los jugadores?", manifestaba el central desde la zona mixta.

Por último, aseguró que ante el Levante buscarán dejar los tres puntos en el Camp Nou y que esperan que toda la afición se vuelque de lleno en apoyar a los futbolistas: "Yo estoy convencido que el domingo saldremos a ganar y podremos dar una victoria a la afición. A partir de ahí, hay que intentar darle la vuelta porque vienen partidos importantes. Necesitamos más que nunca a la afición y la fuerza que nos dan", sentenciaba el azulgrana.