Previa Cádiz CF - FC Barcelona: mucho en juego

Cádiz Club de Fútbol y Fútbol Club Barcelona se verán las caras el próximo jueves 23 de septiembre a las 21:00 en el partido correspondiente a la Jornada 6 de LaLiga Santander. El Estadio Nuevo Mirandilla​, anteriormente denominado Ramón de Carranza, acogerá el duelo entre cadistas y culés.

🔜 PRÓXIMO PARTIDO

⚽ #CadizBarça

📆 Jueves

⏰ 10 pm CEST

🏆 La Liga - Jornada 6 pic.twitter.com/lmGUcMz6JL — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 21, 2021

No terminan de arrancar

El Barcelona llega al encuentro, sin conocer la derrota en la competición doméstica, aunque habiendo logrado las mismas victorias que empates. En el último partido el equipo sufrió mucho para poder lograr un empate ante el Granada, equipo que llegaba al partido sin conocer la victoria y que estuvo a punto de lograrla, sino fuera por un gol de Araujo en el minuto 90. Los azulgranas siguen demostrando muchas carencias atrás y ya llevan encajados cinco goles en solo cuatro jornadas. Por otro lado, en ataque falta pólvora, la primera jornada donde el equipo ganaba a la Real Sociedad (4-2) parecía indicar que los goles no iban a faltar, sin embargo solo fue un espejismo y el equipo no ha superado los dos goles en ningún partido.

Saben lo que es ganar al Barça

A pesar de solo haber ganado un partido en este inicio de liga, el Cádiz demostró la última temporada que juegan sin ningún tipo de complejos ante el Barcelona. En la última visita a su estadio, los azulgranas cayeron derrotados 2-1 y en el partido en el Camp Nou de la segunda vuelta lograron un empate a uno. Es decir, los de Koeman no lograron ganar ninguno de los partidos a los andaluces. De los últimos cuatro encuentros entre ambos equipos, el balance es favorable al Barcelona: Dos victorias culés, un empate y una victoria cadista.

Koeman en la cuerda floja

La derrota frente al Bayern de Múnich mostraba al mundo las carencias del equipo en todos los aspectos, pero sobre todo señalaba a Ronald Koeman como principal culpable. La derrota entraba entre las posibilidades de los aficionados del Barcelona, actualmente el equipo alemán esta unos pasos por encima y perder contra ellos no es ninguno escándalo. Las críticas se dirigen más a la forma en la que se perdió, un planteamiento extremadamente defensivo que no correspondía a un equipo como el Barça. Con el reciente recuerdo del 8-2 en Lisboa, el objetivo de Ronald era no salir goleado, renunciando así a la posesión del balón y en consecuencia al juego de ataque.

Dejando la Champions a un lado, volvía la liga, con un partido que en el calendario azulgrana no está marcado como uno de los más peligrosos y más siendo en casa. Pues bien, el equipo siguió mostrando las mismas debilidades que contra el Bayern y el Granada no tardó más de 2 minutos en aprovecharlo y adelantarse en el marcador. A partir de aquí, el Barça buscó la reacción aunque el juego no era nada bueno, la solución consistió en adelantar a los centrales y buscar centros al área rival. De nuevo, ideas muy alejadas de la identidad del club. Finalmente, se logró empatar y sumar un punto, pero la imagen continuaba dañándose y Koeman era nuevamente el responsable. Al técnico neerlandés, cada vez le quedan menos balas y un nuevo tropiezo frente al Cádiz podría sentenciarle definitivamente.

Palabra de entrenador

El entrenador del Cádiz Álvaro Cervera atendió este mediodía a los medios de comunicación y analizaba la situación actual del Barcelona: "Hay que saber que el Barça es diferente a otros años, tiene mucha peligrosidad, antes lo hacían por dentro y ahora por fuera. Sigo pensando que es un equipo muy peligroso, diferente". Explicó el técnico.



Por su parte, el entrenador del Barcelona, Ronald Koeman no habló del partido ni respondió ninguna pregunta. En la rueda de prensa leyó un comunicado personal donde explicaba la situación del club y agradecía el apoyo de la afición: "La situación deportiva está vinculada a las circunstancias financieras y viceversa, y eso supone que hay que reconstruir el club y la plantilla sin poder hacer grandes inversiones, y eso necesita tiempo". Explicaba el técnico holandés.

Convocatoria

El equipo dirigido por Koeman sigue marcado por las bajas, sobre todo en ataque y se está viendo reflejado en los partidos donde los azulgranas no logran generar muchas ocasiones de peligro, un inicio de temporada sorprendentemente muy poco goleador para un equipo acostumbrado a ser más efectivo.

Ter Stegen, Dest, Piqué, R. Araujo, Sergio, Riqui Puig, Memphis, Demir, Neto, Coutinho, Lenglet, L. De Jong, S. Roberto, F. de Jong, O. Mingueza, Umtiti, Eric, Iñaki Peña, Nico y Gavi.



En el combinado culé seguirán sin estar Pedri, Dembele, Aguero, Ansu Fati, Braithwaite y Alba, aunque algunos de estos jugadores ya se encuentran trabajando sobre el césped y en pocos días volverán a las convocatorias.

Posibles alineaciones

FC Barcelona: Ter Stegen, Dest, Piqué, Araujo, Mingueza, De Jong, Gavi,, Busquets, Memphis, Coutinho, Demir

Cádiz FC: Ledesma, Akapi, Fali, Haroyan, Espino, Jønsson, Alarcón, Fernández, Sobrino, Salvi, Negredo