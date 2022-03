Se aleja la posibilidad europea

Tras la derrota por la mínima en el Benito Villamarín, el Athletic vuelve a perder una oportunidad vital para afianzarse en la parte alta de la clasificación. Un Getafe que llegaba en los puestos bajos de la tabla y que buscaba alejarse de la zona de descenso tras un empate sin goles en su último encuentro de liga ante el Valencia.

Marcelino no realizó ninguna variante en la alineación, acorde con el encuentro de la jornada anterior ante el Betis, alineando los mismos once futbolistas. Por su parte, el equipo visitante mantuvo su sistema de 5 defensas y 3 mediocentros a pesar de la baja sensible de Mauro Arambarri en la medular.

Primera parte

El encuentro comenzaba con un tempranero gol del Getafe en la primera ocasión del encuentro tras un saque de esquina desviado por la defensa rojiblanca. Djene colgaba un nuevo balón al área para que el máximo artillero del los azulones, Enes Unal, pusieran por delante al equipo visitante en el minuto 3 de partido.

A pesar del jarro de agua fría, los leones supieron levantarse y comenzaron a generar ocasiones mediante largas posesiones, por su parte, el Getafe optó por esperar atrás al rival y dejar que los locales fuesen los que propusieran el juego.

Iñaki Williams tuvo en sus botas el empate en el minuto siete de encuentro, tras dejar atrás a la defensa consiguió atinar un golpeo algo centrado que consiguió desviar David Soria mandando el balón a saque de esquina

Iñaki Williams golpea el balon / Fuente: Athletic Club

En el minuto 25 de nuevo el guardameta azulón consiguió detener una ocasión clara, en este caso tras un lanzamiento de falta rematado por Dani Vivían cerca del punto de penalti.

Pocos instantes después, el minuto 28 y tras una jugada combinativa entre Williams y Yuri, el delantero asistía al lateral para que fulminara la portería visitante. Un golpeo violento y colocado que, a pesar de ser rozado por David Soria, equilibraba la balanza en San Mamés.

Yuri marca el 1-1 / Fuente: Athletic Club

Los locales siguieron atacando en busca del empate y otra vez Iñaki Williams tuvo en sus botas el gol mediante un fuerte latigazo que fue desviado a saque de esquina por el guardameta del Getafe, siendo esta la última ocasión de peligro de los primeros 45 minutos.

Segunda parte

El Athletic salió de los vestuarios en busca del segundo gol, pero la primera gran ocasión del segundo acto fue para el Getafe, que tras un balón largo donde Unai Simón decidió no salir a despejar, Oliveira ponía el 1-2. Sin embargo, tras la revisión del VAR, Gil Manzano anulaba el tanto por fuera de juego del jugador uruguayo.

Acto seguido, en el minuto 60, Sancet encarrilaba la portería azulona cuando Jorge Cuenca le agarraba y hacía que el jugador navarro se cayese dentro del área. Tras varios minutos de dudas, el árbitro acudía a revisar la jugada determinando falta (en un primer momento pitó penalti) y expulsando con roja directa al zaguero del Getafe. Esa misma falta fue jugada en corta y terminó con un golpeo de Alex Berenguer desviado por la defensa visitante.

Sancet cayendo en el área / Fuente: Athletic Club

Aprovechando la superioridad numérica, pocos minutos después Williams no consiguió anotar tras otra gran parada del guardameta ex del Sevilla, que mandó a córner un golpeo del delantero tras un preciso pase de De Marcos.

David Soria continuó con su recital de paradas deteniendo un remate de Dani Vivían tras un centro desde la banda del 7 de los locales en el minuto 70, aumentando la desesperación de los leones

Marcelino incorporó al terreno de juego a Nico Williams (72') en lugar de Vencedor, colocando a Muniain como mediapunta y buscando desbordar por ambas bandas con los recursos de Alex Berenguer y el pequeño de los Williams, aún así, los visitantes se mantuvieron sólidos y supieron para la agilidad de los extremos rojiblancos.

Poco después, en el minuto 78, el técnico asturiano cambiaba sus dos puntas, metiendo en el campo a Villalibre y Raul Garcia en lugar de Sancet e Iñaki Williams. Sin embargo, ambos delanteros no dispusieron de ninguna ocasión clara de gol para poder completar la remontada.

La última ocasión del encuentro también fue para el Athletic, que disparó un total de 22 tiros durante los más de 98 minutos que duro el partido. Un nuevo cabezazo de Vivian, que no pudo rematar con claridad y terminó en los guantes de Soria.

David Soria atrapa el cabezazo de Vivian / Fuente: Athletic Club

Tras cumplirse algo más de los 8 de descuento impuestos por el colegiado, Gil Manzano pitó el final del encuentro.

Con este marcador, el Getafe respira y mira con algo más de tranquilidad la zona baja y el Athletic deja marchar la oportunidad de acercarse a la Real Sociedad y al Villarreal.