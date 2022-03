Convocatoria del Real Madrid para enfrentar al FC Barcelona

Se avecina El Clásico, el mejor partido de la historia del fútbol y una de las rivalidades más grandes. Con el Real Madrid en la cima, el FC Barcelona intentará atracar el Santiago Bernabeu y ponerse a 12 con opción de ponerse a nueve.

Carlo Ancelotti ya adelantó en la rueda de prensa previo al encuentro que Karim Benzema se perdería el choque tras una lesión en el gemelo. Una baja grave para el club blanco que prefiere reservar al galo para el final de temporada. Tan grave que de sus botas han salido un tercio de los goles en LaLiga además de asistir en 11 ocasiones.

4️⃣1️⃣3️⃣ ¡MÁXIMO GOLEADOR 🇫🇷 DE LA HISTORIA! pic.twitter.com/e41e2n7A6t — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 16, 2022

Además, Ferland Mendy no estará disponible tampoco para este fin de semana, ya que acarrea su lesión en el abductor. El franco no pudo acabar el partido ante el Mallorca y tras realizarse pruebas antes del choque llegaron a la conclusión de que no está en condiciones para disputar El Clásico.

No obstante, no todo es negativo para el técnico italiano debido a que recupera efectivos en la medular. Vuelve su medio del campo (Casemiro, Modric y Kroos), ya que no coinciden en el once titular desde finales del mes de febrero.

Convocatoria del Real Madrid

Arbitraje

Juan Martínez Munuera es el árbitro designado para El Clásico. Su último Clásico fue la temporada pasada en el partido de ida en el que hubo polémica con el penalti no pitado de Lenglet sobre Sergio Ramos. En esta campaña, el árbitro alicantino ha dirigido tres encuentros entre ambos equipos. Uno a los blancos en el que ganaron y los otros dos a los culés en el que ambos partidos acabaron en empate.

Desde la sala VOR estará Antonio Mateu Lahoz.