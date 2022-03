Real Sociedad B vs Mirandés: puntuaciones del Sanse en la jornada 32 de LaLiga Smatbank

Dura derrota de la Real B ante un sólido Mirandés que supo esperar su oportunidad. Buena primera parte del equipo de Xabi Alonso que se fue al descanso con ventaja en el marcador, pero una horrorosa segunda parte con varios errores individuales condenaron al equipo. Esta derrota complica mucho la salvación a los donostiarras, ya que el Mirandés era un rival directo por la permanencia.

Criterio de puntuación: 0-3. Muy mal / 4. Mal / 5. Regular / 6. Bien / 7. Bastante bien / 8. Muy bien / 9. Fantástico / 10. Excelente / SC. Sin calificar.

Andoni Zubiaurre

7 | A pesar de los tres goles encajados, en los que no pudo hacer nada, buen partido del portero de Ordizia, sacando varios 1 vs. 1 y haciendo buenas paradas.

Jokin Gabilondo

5 | Volvía a ser titular ante la ausencia de Álex Sola, convocado con el primer equipo, pero no ha cuajado un buen partido. Errático en ataque y superado en defensa.

Jonathan Gómez

6 | No ha parado de subir la banda durante todo el partido, pero no ha sido su mejor partido. Aun así, no ha cuajado mal partido, siendo muy participativo tanto en ataque como en defensa.

Urko González de Zárate

7 | El mejor en la línea defensiva, y provocando el penalti del 1-0. Otro gran partido del central de Gasteiz, ganando muchos duelos y siempre rápido al corte.

Enrique Clemente

6 | Desde que ha llegado al Sanse, el equipo ha mejorado muchísimo en defensa, pero contra el equipo de Miranda de Ebro no ha estado del todo acertado. Superado en defensa y en ocasiones dubitativo al cruce.

Olasagasti

5 | No estaba jugando mal, pero el grave error en el 1-2 le ha condenado. Un error que no puedes cometer en una categoría tan exigente como es Segunda División, y de estos ya van unos cuantos esta temporada.

Beñat Turrientes

8 | Juega a otra cosa. Si el equipo va con la cuarta marcha, él va en sexta. Juega y hace jugar al resto, y se le queda muy pequeña la Segunda División. Es un jugador que lo tiene todo, y en pocos años va a ser titular indiscutible en el primer equipo.

Roberto López

6 | Venía jugando muy bien, sobre todo los últimos encuentros, pero este no ha sido su mejor partido. Siempre participativo en tres cuartos y muy aplicado en defensa.

Robert Navarro

7 | Una primera parte casi perfecta, asistiendo a Urko para que este provocara el penalti y siendo un constante dolor de cabeza tanto en banda como entre líneas. En la segunda parte ha desaparecido.

Julen Lobete

6 | Ha tenido dos clarísimas en la primera parte, pero no ha podido materializarlas. Luchando y corriendo como siempre, pero se espera algo más de un jugador como él.

Jon Karrikaburu

7 | Es el hombre de moda en el Sanse y en Segunda División, y a pesar de la derrota, ha vuelto a marcar. Ya lleva diez dianas en lo que va de curso, y está llamando la puerta del primer equipo. Otro gran partido.

Xeber Alkain

4 | Ha entrado a los diez minutos de la segunda mitad, y no ha aportado mucho al equipo. Muy discreto en ataque sin apenas crear peligro

Jeremy Blasco

4 | No sé si habrá sido una coincidencia, pero desde que ha entrado, junto a Alkain y Valera, el equipo se ha caído. Partido flojo en defensa, impropio de un jugador como él

Germán Valera

5 | Lleva tiempo sin aparecer en los esquemas del técnico tolosarra, y a pesar de que lo ha intentado, no le han salido las cosas. Muy eléctrico como siempre.

Cristo Romero y Garrido

SC | Apenas han participado en el juego.