Así está la plantilla de Unionistas a 2 de agosto

Unionistas de Salamanca, equipo que homenajea a la extinta y desaparecida Unión Deportiva Salamanca, allá por el 2013, se prepara para otra temporada llena de ilusión, y es por ello que desde la dirección deportiva llevada por Toni García están planificando una plantilla para dar grandes sorpresas e igualar o superar lo de la campaña pasada.

Comenzando por el banquillo, Unionistas de Salamanca vuelve a cambiar tras la decisión de Luis Ayllon de no continuar en el club y firmar por la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes, por lo que el inquilino que se vaya a sentar en el Nuevo Reina Sofía y sustituto de Ayllon será Raul Casañ, entrenador que ha estado en equipos como Penya Deportiva o Unió Esportiva Cornellá.

Siguiendo por las renovaciones, Toni García ha conseguido renovar a Jesús de Miguel, quién fue el primero en hacerlo, y además lo hace por dos temporadas. En la portería también ha renovado Salva de la Cruz, guardameta que cumplirá su segunda campaña en el club.

También lo ha hecho el 10, que llevará un año más a Unionistas a lo más alto. Carlos de la Nava seguirá ligado al club en Primera RFEF al menos una temporada más. Al igual que Ramiro Mayor que tras realizar una grandísima última campaña, renueva por tres años más pudiendo cumplir cinco años en el club salmantino.

Por último, Alfredo Pedraza y Héctor Nespral, que renovaron uno y dos temporadas más, respectivamente por Unionistas.

En cuanto al apartado de fichajes, el club se ha reforzado en cada línea, a falta de los últimos cuatro-cinco refuerzos que tiene pendientes Toni García en este mes de agosto.

El primero en llegar fue Mario Losada, procedente del Zamora, donde estuvo la última campaña, sin mucho éxito, pero que llega a Unionistas con ganas de demostrar su calidad y de hacer un buen año.

No tuvo un buen año en Calahorra y Unionistas y Mario Gómez llegaron a un acuerdo enseguida para que el defensa regresara a la que había sido su casa hace dos temporadas.

El tercer fichaje fue Ramón Blázquez, procedente del DUX Internacional de Madrid, con el que jugó 28 partidos, 23 de ellos como titular. Anteriormente, tuvo la suerte de defender las camisetas de Burgos CF, la SCR Peña Deportiva y el CDA Navalcarnero.

Le siguió Borja Díaz, procedente del Hércules de Segunda RFEF. Llega a Unionistas con la intención de demostrar y de realizar un grandísimo año a las órdenes de Raúl Casañ.

Dos fichajes más para Unionistas iban a ser Jon Rojo y Raúl Beneit, procedentes de Zamora y Navalcarnero. El primero de ellos no tuvo un gran año en tierras zamoranas y además, con el descenso de categoría a Segunda RFEF hacía prever que Jon no iba a continuar en Zamora. Así pues, y al igual que Mario Gómez, regresa a la que fue su casa hace dos temporadas y dónde sí tendrá la oportunidad de demostrar lo que hace dos años la afición no pudo disfrutar de él como consecuencia del COVID-19. Por si parte, Raúl Beneit llega del Navalcarnero de Segunda RFEF, con el que disputó el play off de ascenso a Primera RFEF.

Tras ellos, iban a llegar Juampa Barros, procedente del Numancia de Segunda RFEF, con el que consiguió el ascenso a Primera RFEF. El argentino se suma a la plantilla de Raúl Casañ con la intención de hacer un gran año y de hacer disfrutar a la afición charra. También iban a llegar en calidad de cedidos Isaac Obeng y Óscar Sanz. El primero de ellos llega procedente del Espanyol, y el segundo lo hace del Nástic de Tarragona de Primera RFEF.

Además, otra cesión más para el club es la de Alberto Sánchez, guardameta joven del Deportivo de la Coruña que buscará ponerle en dificultad a Salva y poder ganarse el puesto en más de un partido.

Los dos últimos en llegar han sido procedentes del Rayo Majadahonda. El primero de ellos Mawi Sánchez, y el segundo Tropi, ambos con una excelente calidad que podrán disfrutar la próxima temporada en Salamanca.