Mariano Díaz, una incógnita para el Madrid

Comienza a moverse nuevamente el mercado para el Real Madrid. Luego de haberse concretado la ida de Borja Mayoral al Getafe, el siguiente nombre que se busca darle salida en el ‘Merengue’ es Mariano Díaz. Sin entrar en la consideración de Carlo Ancelotti, Mariano solamente ha disputado un puñado de encuentros desde su regreso, llegando a un total de 73 partidos entre sus dos etapas con la camiseta del Madrid, sumando 12 goles y tres asistencias.

Ahora, aparece el Celta de Vigo como posible destino para el ex Olympique de Lyon. El equipo que dirige el ‘Chacho’ Coudet ya posó sus ojos sobre Mariano, pero no será fácil su marcha, ya que el delantero no desea moverse del Madrid, con un cuantioso motivo: su salario.

Con una remuneración aproximada de 4,5 millones de euros, no hay muchos clubes que estén dispuestos a pagar tales cifras, especialmente por un futbolista que, hasta ahora, no ha demostrado su mejor nivel en LaLiga. Si logran convencerlo de que rebaje su ficha, una salida del Madrid por un valor cercano a los 6 millones de euros es más que probable.

Una apuesta que no funcionó

Mariano Díaz surgió de las categorías inferiores del Real Madrid, haciendo carrera hasta lograr debutar en el primer equipo, donde comenzó a jugar en la temporada 2016/17. Con apenas 14 partidos disputados en toda la temporada, cinco goles y dos asistencias, decidió marcharse en busca de nuevas oportunidades, llegando al Olympique de Lyon.

En Francia tuvo muchos más minutos de los que había tenido en Madrid, con 45 encuentros en los que marcó 21 goles y brindó seis asistencias. Con la marcha de Cristiano Ronaldo a la Juventus, el Real Madrid apostó por su regreso, ya con más experiencia, pagando una cifra de 22 millones de euros.

Para su temporada de retorno, jugó 22 partidos y marcó cuatro goles, pero ya en las siguientes temporadas, especialmente con el nivel que mostró Karim Benzema, las posibilidades se le acotaron casi al mínimo al delantero, que esta última campaña disputó únicamente once encuentros.