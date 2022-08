Inglaterra, campeona de la UEFA Euro Femenina

Inglaterra goleó 4-0 a Suecia en la primera semifinal y Alemania ganó 2-1 a Francia en la segunda semifinal. Ambas selecciones llegan a la gran final de la UEFA Euro Femenina en Londres con cinco victorias al hilo. En seis enfrentamientos directos, las ‘leonas’ no han podido ganarles a las teutonas. La nueva campeona europea se medirá ante Brasil en la ‘Finalissima Femenina’.

El trigésimo primer partido de la UEFA Euro Femenina está marcha con un marco espectacular en Londres. Inglaterra toma mayor protagonismo en cuarenta y seis segundos disputados. Lateral para Alemania, el conjunto teutón no encuentra la fórmula para salir del asedio táctico de las ‘leonas’.

Hemp intentó perfilarse y fue interceptada. La gran final está intensa en ambas áreas en tres minutos disputados, mucha intensidad y ninguna ha podido generar ocasiones claras. White cabeceó y por poco sorprende al conjunto alemán. Ambas selecciones generan mejores sensaciones en cinco minutos de juego.

Falta de White, Alemania busca la fórmula para equiparar el desarrollo de la gran final, por ahora todo apunta a la prórroga para definir a la sucesora de los Países Bajos. Las teutonas intentaron sorprender a través de las bandas. White volvió a desbordar en ocho minutos de juego, Inglaterra tuvo otra clara ocasión.

Bronze fue uno de los puntos más altos en la zaga inglesa, Alemania tampoco no dio tregua. Popp se lesionó en el calentamiento previo, durísima baja para las teutonas. Mucha intensidad y poca contundencia en Londres. En trece minutos de juego, la tónica se mantuvo.

La selección alemana marca en zona, Inglaterra busca constantemente adelantarse en el marcador. Stanway fue amonestada. Falta de White, Alemania ganó un tiro libre en veinticuatro minutos de juego. Las ‘leonas’ tienen muchos aspectos que mejorar en medio de un partido bravo. El VAR revisó un potencial penalti por una posible mano y no hubo nada.

En veintiocho minutos de juego, partido trabado, peleado e intenso en ambas áreas. Alguna de las dos debe animarse a arriesgar un poco más de la cuenta para consagrarse campeona de la Euro Femenina. Inglaterra con apenas el 47% de la posesión del balón, no ha podido plasmar su mejor versión en la gran final. Alemania en el tramo final de la primera media hora fue un duro de roer.

La anfitriona, con dos jugadoras amonestadas, sufrió mucho cuando no tuvo la posesión del balón. White erró otra clara ocasión, Inglaterra falla mucho en la puerta de la portería alemana. Un minuto de adición.

En el complemento, Alemania volvió más decidida en cuarenta y seis minutos de juego. Inglaterra nunca se sintió cómoda en el desarrollo de la gran final. En caso de mantenerse la igualdad en 90 minutos, se procederá a la prórroga y tanda de penaltis para definir a la nueva campeona continental.

En cincuenta y dos minutos de juego, ninguna fue capaz de romper el empate sin goles en medio un marco espectacular en Londres. Lateral para Alemania, las ‘leonas’ estaban en aprietos. White salió e ingresó Russo en la selección inglesa. La selección alemana estaba cada vez más cerca del primer tanto, aunque no pudo batir la férrea marca defensiva inglesa.

Inglaterra necesita reaccionar, por ahora no fue aquel equipo dinámico de los cinco partidos anteriores en cincuenta y ocho minutos de juego. Mead quedó sentida. Toone abrió la cuenta, Inglaterra es la sucesora de los Países Bajos con una magistral definición. Schuller no encontró la portería. Alemania ahora tiene la premura del tiempo.

En sesenta y un minutos de juego, tremendo mazazo para Alemania cuando todo apuntaba a definirse en la prórroga. Las teutonas ahora adelantan las líneas para poder forzar la prórroga, auténtico partidazo en Londres. Lina Magull equilibró las acciones, 1-1, la selección alemana fuerza la prórroga, tremendo mazazo para Inglaterra. Las teutonas ahora buscan constantemente el área rival.

En ochenta y cinco minutos de juego, la celebración inglesa quedó cancelada. Cuatro minutos de adición, tiro libre para las ‘leonas’. La gran final tiene 30 minutos de intriga. Segunda prórroga que afrontará la selección inglesa.

Inicia el primer tiempo extra, Huth cometió una falta contra Bronze. El cansancio empieza a ser determinante para definir a la sucesora continental de los Países Bajos. En noventa y cinco minutos de juego, Inglaterra no encontró la portería. Saque de esquina para Alemania, las teutonas se aferraban a su férrea muralla defensiva en noventa y ocho minutos. Ninguna dio tregua.

Bronze cometió una falta, Inglaterra no encuentra el camino para pasar al frente en un partido bravo. En ciento cinco minutos de juego, ninguna fue capaz de quebrar el empate en medio un ambiente maravilloso en Londres. Un minuto de adición en el primer tiempo extra.

En el segundo tiempo extra, Inglaterra volvió más decidida y buscaba evitar la tanda de penaltis. En ciento nueve minutos de juego, ninguna fue contundente con las ocasiones que generaba.

Kelly desataba la algarabía, 2-1 gana Inglaterra, tremendo mazazo para Alemania en ciento doce minutos de juego. La selección inglesa es la nueva campeona europea y se enfrentará a Brasil en la ‘Finalissima Femenina’. 31 partidos disputados, 95 goles anotados y mucho fútbol de primer nivel, la próxima edición se celebrará en el 2025.

What a time to score your first international goal, @Chloe_Kelly98 👏👏👏#WEURO2022 | #ENG https://t.co/j6pnuXdYFG pic.twitter.com/5OkXlUJyqI