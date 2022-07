Argentina, clasificada al Mundial Femenino FIFA 2023

Argentina perdió 1-0 ante Colombia en la primera semifinal y Paraguay cayó 2-0 ante Brasil en dicha instancia. Ambas se juegan la última oportunidad para clasificar directamente al Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023, se define a la tercera representante sudamericana en Armenia.

Argentina, clasificada tras una épica remontada

El penúltimo partido de la Copa América Femenina está en marcha, la ‘Albiceleste’ salió con todo es la búsqueda para asegurarse la última plaza de clasificación directa a la justa mundialista. Por su parte, Paraguay fue un hueso duro de roer y dio pelea. Yamila Rodríguez centró y fue interceptada. El combinado argentina toma mayor protagonismo en un minuto de juego con veinticuatro segundos.

La ‘Albirroja’ apostaba ahora por el contraataque como factor sorpresa, el partido estaba para cualquiera de las dos, en caso de mantenerse la igualdad en noventa minutos, el partido por el tercer puesto se define a través de la tanda de penaltis.

Argentina intentó por todos los medios abrir la cuenta y no pudo ante la férrea marca paraguaya. Banini remató y no encontró la portería rival. Argentina con el 69% de la posesión del balón no ha podido rematar a puerta y tampoco ha generado ocasiones claras. Paraguay se aferra a su muralla defensiva y parcialmente su plan estratégico resultó.

Tiro libre para Argentina en siete minutos de juego, luego se produjo un saque de esquina para el elenco argentino. El partido estaba bastante reñido, por ahora ambas muestran muchas falencias en torno a la definición, la tónica no cambió. La selección argentina solo tuvo una llegada, su similar paraguaya apenas tuvo un tímido intento sin mayor éxito.

Bonsegundo ejecutó un tiro libre, Argentina no encontró la fórmula para romper el empate transitorio. Rodríguez erró una gran ocasión, la selección paraguaya sufre mucho cuando pierde la posesión del balón en la primera media hora. La ‘Albirroja’ tácticamente está contra las cuerdas, Argentina generaba mejores sensaciones en dieciséis minutos disputados.

Paraguay siguió apostando por defenderse bien y aprovechar algún contraataque en diecinueve minutos de juego. Saque de esquina para la selección paraguaya. La ‘Albirroja’ fue un poco más atrevida y ahora buscaba constantemente la portería rival.

Bonsegundo erró una gran ocasión, Argentina desaprovechó varias oportunidades clave para adelantarse en el marcador. Paraguay se salvó varias veces producto de la falta de contundencia argentina en treinta y un minutos de juego. Bobadilla estuvo impecable con sus reflejos. La selección paraguaya fue más punzante en treinta y ocho minutos.

De un balón detenido, 0-1, Paraguay se adelanta a través de Núñez en propia meta, tremendo mazazo para la selección argentina, remonta o debe enfocarse en el torneo de repescas intercontinentales.

Argentina cada vez que recibió un gol en contra en la justa continental no ha podido remontar, una deuda deportiva pendiente pensando en la segunda media hora. Un minuto de adición.

En el complemento, Argentina volvió más decidida en la búsqueda de la épica remonta. Falta contra Rodríguez, tiro libre para la selección argentina. Paraguay se complica, Bobadilla fue clave y evitó el empate en cuarenta y ocho minutos de juego.

A cuarenta minutos para que concluya el tiempo regular, la selección paraguaya estaba más cerca de convertirse en la última representante sudamericana que clasifica directamente al Mundial Femenino FIFA 2023. Por ahora, Argentina jugará el torneo de repescas intercontinentales.

Paraguay volvió a la carga para liquidar un partido bastante disputado en cincuenta y cinco minutos, la acción quedó anulada tras una posición adelantada. Celebración cancelada, Argentina empata 1-1 a través de Rodríguez y fuerza la tanda de penaltis.

La selección argentina buscaba remontar en ochenta y dos minutos de juego. Tiro libre para Paraguay. Tres minutos después ninguna dio tregua. Bonsegundo remontó, 2-1, épica remontada. Yamila Rodríguez sentencia el partido, 3-1. Cuatro minutos de adición.

La gran final entre Colombia y Brasil en Bucaramanga acapara los reflectores, la nueva campeona sudamericana jugará la ‘Finalissima Femenina’ ante Inglaterra o Alemania, aunque eso un debate aparte.