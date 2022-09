Previa Atlético -Real Madrid: la primera gran prueba

Si hay un duelo que puede hacer pararse el mundo del fútbol, por lo menos el español, dejando al clásico aparte, ese es el derbi madrileño. Dicen que no hay ninguno aburrido, y lo cierto es que, tanto Atlético de Madrid como Real Madrid se han empeñado en demostrar que sus duelos son históricos. En esta jornada seis se vuelven a enfrentar, con mucha polémica y tensión, pero sobre todo, mucho fútbol el que van a protagonizar los veintidós protagonistas que saldrán al terreno de juego.

Sin rumbo fijo

No está siendo el comienzo liguero muy agradable para los del Cholo Simeone, que no consiguen encontrar el rumbo de otros años, siguiendo el rumbo de la temporada pasada donde no se lograron los objetivos. Tras un verano que no ha sido especialmente movido, con Witsel y Molina como únicas incorporaciones, andan buscando todavía la tecla que los haga sólidos de nuevo.

Tendrá varias dudas Simeone para el once, la primera de todas en la portería. Todo apunta a que Oblak podría llegar, pero lo cierto es que es seria duda para medirse contra el eterno rival en la capital. Más adelante, las dudas de los centrales vuelven a asomar de nuevo, con Felipe y Hermoso dando un nivel más que negativo y siendo un auténtico lastre competitivo.

Todo sobre ruedas

Por parte del Real Madrid, las sonrisas no desaparecen del rostro de Ancelotti. 15/15 en liga y todo igual en Champions, con dos victorias, un balance que hace soñar a los aficionados con otra temporada mágica, como la del año pasado, donde todo puede pasar.

Tendrá menos dudas Ancelotti a la hora de elegir sus once jugadores para jugar en el Civitas Metropolitano, aunque entre tantas rotaciones sí que habrá lugar para la incertidumbre. Con Rodrygo ubicado como 'falso 9', ante la ya ausencia confirmada de Benzema, Valverde podría actuar como extremo de nuevo, aunque no se descarta la aparición de Asensio, que reconciliado con el italiano y con la afición, celebrando la nueva convocatoria de Luis Enrique, podría entrar.

Antecedentes

Si se atiende a todo lo que está pasando esta temporada, el Madrid es claro favorito. Es cierto que en un derbi todo puede suceder, pero la dinámica de ambos equipos invita a apostar por el conjunto blanco, que no ha perdido esta temporada y que no presente ni los problemas ofensivos ni los defensivos que tiene el Atlético. Ha encontrado su personalidad Ancelotti en el campo con el equipo, mientras que Simeone parece perderla cada vez más, con unos futbolistas que siguen creyendo a ciegas en su idea, pero con una paciencia que podría colmar el vaso, a pesar de que esto sean palabras mayores.

En cambio, los antecedentes no revelan un ganador tan claro, pues en los dos duelos que tuvieron la temporada pasada, la serie quedaría 1-1, con una victoria para cada uno. De hecho, todo podría apuntar a que el Atlético es favorito, pues fue el que ganó en el Metropolitano, en el estadio donde se celebrará este partido.

Un derbi siempre es especial

Un derbi es emoción, lucha y valentía. Dos equipos que se conocen, hartos de jugar entre sí, pero que viven con la misma intensidad cada duelo. Es tremendamente pronto para que este duelo pueda significar algo más que tres puntos, pero lo cierto es que ningún jugador lo vive como si no tuviera importancia. Todos saben lo que hay en juego. Los del Atlético no pueden fallar a su afición, mientras que los del Real Madrid no pueden perder una racha que promete ser tremendamente especial, ni mucho menos irse al parón con unas dudas que no han asomado en ninguno momento.

@realmadrid

Se espera un duelo a vida o muerte, con grandes estrellas pero mucha defensa, con los jóvenes Vinícius y Joao enfrentándose por ver quien lleva la magia, combinado con los veteranos Koke y Modric por esa lucha eterna en la medular. Es el derbi madrileño, es el Atlético de Madrid-Real Madrid, y muy mal se tendrían que dar las cosas para que decepcionasen a los aficionados. Nunca lo hacen.