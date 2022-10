Utrera - Recreativo Granada: a por la segunda victoria

El Recreativo Granada se enfrenta este domingo al Utrera después de sumar un nuevo empate ante un rival difícil en un campo complicado como es el Polideportivo El Ejido. Los de Juan Antonio Milla siguen sin conocer la derrota en lo que va de temporada, pero pese a ello se sitúan octavos en la tabla clasificatoria con un total de 6 puntos en los cuatro partidos que se han disputado.

El filial nazarí empezó perdiendo el último encuentro con un gol pasada la media hora de juego de Álex Escardó, resultado con el que se fueron al descanso. Ya en la segunda mitad, los granadinos se volcaron en ataque y consiguieron más ocasiones, aunque solo pudieron materializar la de Samu Omorodion en el minuto 58. No fueron capaces de aprovechar la superioridad numérica tras la expulsión del meta local Godion en la recta final del encuentro. Otro partido sumado que buscarán hacer bueno consiguiendo la victoria este fin de semana en su visita a Utrera, farolillo rojo de la categoría.

Un Utrera muy necesitado

El Utrera llega al encuentro con la necesidad de ganar ya que aún no ha logrado su primera victoria y tan solo suma un punto fruto de un empate ante el Cartagena 'B', con el que comparte la última posición de la tabla clasificatoria. Para no aumentar más la distancia con la salvación empieza a tener la urgencia de ganar para poder mantener la categoría tras su ascenso este año. Sin duda, el Utrera es un rival complicado que no va a poner las cosas fáciles mientras busca su objetivo de la salvación.

La portería a cero, asignatura pendiente

De los cuatro partidos disputados, los de Milla no han conseguido dejar su portería a cero, pues en todos los partidos han encajado un gol. Cabe destacar que aún ningún portero se ha hecho con el puesto de titular, ya que en el primer partido debutó Rafa; en el segundo y tercer partido, el técnico apostó por A. López y en este último contra el Polideportivo El Ejido el titular fue Ángel, que regresaba tras su lesión y es el que se espera que sea el portero titular si finalmente no tiene que acudir con el primer equipo por la baja de André Ferreira. Sea cual sea el meta elegido por Milla, tendrá que cumplir con la asignatura pendiente de dejar la portería del Recreativo Granada a cero.

Milla apunta que tienen la ilusión de sumar de tres

El técnico del Recreativo Granada ha asegurado que su equipo ha entrenado bien durante la semana "en Peligros en césped artificial para asemejar" lo que se pueden encontrar en el partido de este domingo. En unas declaraciones difundidas por el club en su cuenta de Twitter @Canteranazari, Juan Antonio Milla ha señalado que el Recreativo Granada va a Utrera "con la ilusión de conseguir los tres puntos".

Sobre el Utrera, Milla ha comentado que es "un bloque grande del equipo que ya ascendió el año pasado a Segunda RFEF, con algunos retoques de jugadores con experiencia en la categoría". "Es un equipo que está necesitado, que aún no conoce la victoria, pero han sido derrotas por la mínima menos el 2-0 con El Ejido, que fueron los goles en el 80 y pico y en el descuento. Es un equipo que en el campo mete gente, es de césped artificial y tendremos que adaptarnos. Vamos con la ilusión de sumar de tres en tres", ha señalado.

El Recreativo Granada afronta su segundo partido fuera de casa. "Estamos deseando volver a la Ciudad Deportiva y dedicarle una victoria a la afición aquí, pero ahora en Utrera vamos a intentar sumar los tres puntos", ha apuntado Milla.

Posibles alineaciones

Utrera: Ayala, Reina, Cachana, Alex del Río, Edu Oriol, Pozo, Kiki, Diego, David Segura, Arango y Plusco.

Recreativo Granada: Ángel, Raúl Castro, Mauro, Sepulveda, Osei, Diego López, Mario da Costa, Youness, Carlos Pérez, Juanma, Amaro y Samu.