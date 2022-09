El CD Badajoz no aprovecha sus oportunidades y lo paga caro

El CD Badajoz y el Real Madrid Castilla se vieron las caras en el estadio Alfredo Di Stéfano en uno de los tres partidos matinales del grupo I de Primera RFEF del domingo 25 de septiembre.

Un CD Badajoz plagado de bajas

El CD Badajoz comenzó la temporada con buen pie, con una victoria en León contra la Cultural en los últimos minutos del partido gracias a un tanto de Ferrón. Sin embargo, tras esa victoria no ha vuelto a ganar. Había sumado dos empates (San Fernando y Rayo Majadahonda) y una derrota (Algeciras).

Gran parte de culpa de no sumar de tres en tres la tiene la falta de efectivos arriba. Y es que, tras la lesión de Ferrón, el CD Badajoz se ha quedado sin un nueve puro y el entrenador blanquinegro ha tenido que probar con Zelu como falso delantero, con David Soto o incluso con el delantero del filial, Müller.

A pesar de ello, es cierto que al CD Badajoz se le estaba dando mejor jugar fuera de casa, ya que había conseguido 4 de los 6 puntos posibles. Pero esta vez era diferente, y es que el conjunto pacense se plantó en Madrid con numerosas bajas.

Mancuso no pudo viajar a la capital española porque vio una tarjeta roja en el último partido. Ferrón seguía lesionado otra jornada más y Luis Valcarce también era baja. Jesús Alfaro y David Soto tuvieron que ser sustituidos en el partido contra el Algeciras y no llegaron a tiempo. Raúl Palma se cayó, en el último momento, de la convocatoria en la jornada 4 y no regresó para el encuentro. Es decir, el CD Badajoz se presentó con cinco bajas, por lo que solo contó con 17 jugadores, cuatro de ellos juveniles.

Los jugadores del CD Badajoz en un entrenamiento/ Foto: CD Badajoz

Un Castilla invicto en casa

Por su parte, el Real Madrid Castilla llegaba tras conseguir dos victorias consecutivas, la última de ellas por goleada ante el Sanse. Pese a no empezar con buen pie, los de Raúl supieron sobreponerse al empate ante la RB Linense y a la derrota contra el Racing de Ferrol, para ganar a Unionistas y darse un festín contra el Sanse. Además, los madrileños no conocen la derrota este año en su estadio.

El Real Madrid Castilla tiene mucho potencial arriba. Y es que, esta campaña ha hecho dos incorporaciones millonarias para lo que es el presupuesto de los equipos de esta categoría: Álvaro Leiva, comprado por un millón de euros al Algeciras y Noel López, por 600 mil euros al Deportivo de La Coruña. Además, cuenta con Arribas, uno de los jugadores con más talento de la Primera RFEF y por el que incluso ya ha preguntado el Getafe para hacerle un hueco en Primera División en invierno.

Por todo ello, Isaac Jové tuvo que plantear un once totalmente diferente a lo que se había visto hasta el momento. Por primera vez en la temporada, el delantero del filial, Müller, jugaba como titular, tras anotar el tanto del empate ante el Rayo Majadahonda.

Tres goles del Castilla en la primera parte

La primera aproximación del encuentro fue para el CD Badajoz. Zelu recogía un balón dividido en el medio del campo, Müller conducía y Adilson hacía de las suyas por banda izquierda. Tras esto, todos los balones divididos eran para el Real Madrid Castilla.

El equipo de Raúl se pudo adelantar en un córner cabeceado por Rafa Marín. Sin embargo, la más clara fue el tiro desde la frontal de Dotor, donde Kike Royo tuvo que emplearse a fondo para poder enviar el balón a saque de esquina.

Pero respondió el CD Badajoz en el minuto 12 con un disparo, también desde la frontal, de Adilson por el que De Luis tuvo que volar porque el balón ya se colaba por la escuadra izquierda de la portería local.

Y de nuevo el CD Badajoz tuvo la oportunidad de adelantarse con un disparo del capitán. Zelu mandó un latigazo desde la frontal en el minuto 17 que salió rozando el palo. En la siguiente jugada, Adilson se dedicó a hacer diabluras por su banda para disparar una vez llegó al área, pero el guardameta sacó el balón a córner. En ese mismo córner, Borja García remató totalmente solo, pero el balón se le fue rozando el palo.

Sin embargo, fue el Real Madrid Castilla el que se adelantó en el minuto 21 por medio de Dotor, que remató en el área pequeña un balón servido desde la izquierda. Y en el minuto 26, Arribas pondría tierra de por medio con una picadita sobre Kike Royo tras ganarle la espalda a toda la defensa blanquinegra.

Adilson hacía lo que quería por su banda, pero el remate de Zelu de cabeza salió rozando el palo. El CD Badajoz estaba gozando de muchas oportunidades, pero no las estaba sabiendo aprovechar.

Pero el equipo visitante concedía mucho atrás y una pérdida en defensa le sirvió a Arribas para cruzársela a Kike Royo, y tras dar en el palo, poner el tercero en el marcador justo antes del final de la primera parte.

El partido se fue al descanso con un 3-0 favorable al Real Madrid Castilla, la diferencia estuvo en que el equipo de Raúl aprovechó todas las que tuvo, mientras que el CD Badajoz desaprovechó todas las oportunidades.

Al comenzar la segunda parte, el CD Badajoz pudo recortar distancias con un mano a mano de Zelu, pero De Luis salvó el tanto con una gran estirada abajo. Entró Calderón y lo intentó una y otra vez con centros desde la banda derecha. La más clara llegó en el minuto 60, pero Zelu no pudo contactar con el esférico en el primer palo por escasos milímetros.

En la segunda parte el CD Badajoz se volcó al ataque, pero no era el día de los blanquinegros, no les salía nada a los entrenados por Jové. Sin embargo, en el último minuto Fernando provocaba un penalti a favor de los visitantes. Zelu fue el encargado de lanzar desde los once metros y no perdonó.

Pese a ello, el CD Badajoz acabaría perdiendo el partido tras no aprovechar las claras oportunidades que tuvo en la primera parte y se queda con cinco puntos en el casillero.

Ficha técnica:

Real Madrid Castilla: De Luis, Tobias, Rafa Marín, Carrillo (Edegar, min 34), Dotor (Theo, min 66), Noel (Nakai, min 86), Arribas, Peter, Álvaro Martín (Bruno, min 66), Javier Villar (Gonzalo, min 86), Marvel.

CD Badajoz: Kike Royo, Acuña, José Más, Mariano, Borja García (Theo Chendri, min 56), Carlos Cordero, Javi Ros (Fernando, min 76), Burlamaqui (Álex López, min 71), Adilson, Zelu y Müller (Calderón, min 45).

Árbitro: Daniel Pastoriza Iglesias (comité territorial gallego). Amonestó en los locales a Álvaro Martín (min 65), Villar (min 67) y en los visitantes a Müller (min 3), Pérez Acuña (min 23), Mariano (min 83), Borja García (min 90, roja).

Goles: 1- 0 (Dotor, min 21), 2-0 (Arribas, min 26), 3-0 (Arribas, min 41), 3-1 (Zelu, penalti, min 90).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 5 del grupo I de Primera RFEF disputado en el Estadio Alfredo Di Stéfano en domingo 25 de septiembre a las 12:00h.