Aitor Karanka: “André Ferreira es baja para el partido frente al Huesca”

Aitor Karanka ha comparecido ante los medios de comunicación este viernes en la previa al duelo liguero del Granada CF contra la SD Huesca, que se jugará en el estadio Nuevo Los Cármenes el próximo domingo, a las 18:30 horas. El bilbaíno se ha mostrado bastante sonriente en rueda de prensa. Lo que más le preocupaba era el parte médico de su equipo, plagado de lesiones: “André Ferreira no va a estar mañana por lesión. Se le están realizando una serie de pruebas para conocer un diagnóstico seguro. Además, Jonathan Silva, Soro, Perea y Ignasi se han encontrado aparte del grupo esta última semana”. Así pues, el entrenador del equipo nazarí destacó la disponibilidad de Melendo y la ausencia en el último entrenamiento de Erick Cabaco por problemas estomacales, circunstancia que no le impedirá jugar el partido del domingo.

Sobre la lesión de André Ferreira, el técnico ha afirmado que “el cuerpo técnico no sabe para cuánto tiempo es la lesión, prefiere un diagnóstico seguro”. Por otro lado, ha hablado de la situación de Alberto Perea: “Desde que llegó, no ha logrado coger buena forma física; esto le ha llevado a tener una serie de molestias. Prefiero no arriesgar con los jugadores y que estén todos al 100%”.

La alternativa para sustituir a André Ferreira es Raúl Fernández. “Veo a Raúl capacitado desde el primer día. Estoy tranquilo porque sé, que va a cumplir", ha señalado Karanka.

Además, ha hecho alusión a las numerosas lesiones musculares sufridas en el equipo: “Quiero que mi equipo juegue como contra el Villarreal, con intensidad, presión alta, etc. Eso conlleva que se produzcan determinadas lesiones y, a partir de ahí, debemos ajustar al equipo.”

Sobre el rival, el Granada CF se mide ante un equipo veterano de la categoría como es la SD Huesca. Karanka ha afirmado lo siguiente: "Tengo la suerte de haber coincido con el entrenador de compañero. Al principio, crees que es un equipo normal, pero cuando lo analizas, es un equipo muy bien armado, sabe lo que hace, defienden juntos y tienen mucha versatilidad en ataque. Como nosotros, aún están en proceso de construcción”.

Refiriéndose al once tipo de la plantilla, el entrenador granadino ha asegurado que “toda la plantilla está capacitada para jugar, juegue quien juegue debe saber los conceptos". "El compromiso de este grupo es espectacular”, ha añadido.

Muchos goles de los encajados por parte del Granada CF han sido a balón parado: “Estamos corrigiendo ciertos errores en las jugadas de estrategia, cambios de posiciones, marcando al hombre en vez de zona. Debemos de ir corrigiendo estas cosas”.

Las dos últimas derrotas a domicilio han sido duras: “La alineación cambia semana a semana y hay que aprender a adaptarse a cada situación. Llevamos un mes con la plantilla entera, sería un paraíso jugar bien. Hay que seguir trabajando”.

Por último, Karanka ha afirmado que “si no pasa nada raro”, tanto Myrto Uzuni como Ricard Sánchez serán titulares en el partido frente a la SD Huesca.