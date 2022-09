Previa UD Las Palmas - Granada CF: vencer a domicilio para seguir arriba

La Liga Smartbank afronta esta semana su séptima jornada, que medirá en el Estadio de Gran Canaria a la UD Las Palmas y al Granada CF. Un encuentro que se iba a disputar el domingo y se ha tenido que aplazar al lunes debido al ciclón que azota a las Islas Canarias. En el duelo se enfrentan dos equipos que han comenzado de manera positiva la temporada: los locales se encuentran en posiciones de ascenso directo y todavía no conocen la derrota, mientras que el Granada CF, que marcha en tercera posición, consiguió en la última jornada una victoria con la que acalló las dudas que suscitaron las dos derrotas consecutivas anteriores.

Continuar con el alto nivel en casa

La UD Las Palmas llega a este encuentro después de empatar por 0-0 frente al Racing de Santander en El Sardinero, en un encuentro en el que los cántabros estuvieron con un jugador menos desde los últimos minutos de la primera parte, pero en el que finalmente el equipo dirigido por García Pimienta no pudo desequilibrar el marcador. Después de este partido, los canarios ascendieron hasta la segunda posición de la tabla clasificatoria con 12 puntos, los mismos que el rival de esta jornada, el Granada CF, y que el Cartagena FC. Así pues, Las Palmas afronta un partido importante ante un rival directo en la lucha por los puestos de ascenso directo.

El conjunto 'pío-pío' ha arrancado la campaña en un gran estado de forma y es junto al Deportivo Alavés y al Burgos CF los únicos equipos de la categoría que todavía no han conocido la derrota. Además, el equipo está rindiendo a gran nivel en sus encuentros como local, pues ha vencido al Andorra FC y al CD Leganés y empatado en la primera jornada ante el Real Zaragoza. De esta manera, la UD Las Palmas quiere continuar con su buen comienzo en su estadio venciendo de nuevo, algo que sería muy positivo, ya que hacer del Estadio de Gran Canaria un fortín sería más que importante en la lucha por el ascenso.

Para este encuentro, Vitolo seguirá siendo baja por lesión pese a haber entrenado esta semana con el grupo, mientras que Florín Andone también será baja por el mismo motivo. A estas ausencias se une la de Moleiro, el jugador que ha sido una de las relevaciones en estos comienzos de temporada se encuentra en la convocatoria de la Selección Sub-21 en esta ventana de selecciones, por lo que no estará disponible para García Pimienta. De esta forma, se espera que Jonathan Viera sea su sustituto por la banda izquierda, mientras que la referencia en el ataque sería Marc Cardona y en la banda derecha estaría Óscar Clemente. Por otro lado, el centro del campo podría estar formado por Loiodice y Mfulu, y el eje central de la zaga por Curbelo, Sidnei y Álex Suárez.

Confirmar la recuperación

El Granada CF afronta este duelo tras vencer en la última jornada al CD Mirandés en Los Cármenes por 2-1, en un encuentro marcado por las imprecisiones y en el que los rojiblancos quizás no mostraron su mejor imagen, aunque finalmente consiguieron llevarse los tres puntos gracias a los dos tantos marcados por Uzuni. Así pues, el Granada se encuentra actualmente con 12 puntos en tercera posición y puso fin también a las pequeñas dudas que surgieron después de las dos derrotas consecutivas a domicilio ante el Andorra FC y frente a la SD EIbar, especialmente dolorosa fue esta última por el resultado de 4-0 en el marcador y por la mala imagen que dio el equipo, que se mostró como un conjunto endeble.

La temporada del Granada CF, comenzó de la mejor manera posible, con victorias en los tres primeros partidos contra la UD Ibiza, Racing de Santander y Villarreal B, dando además imagen de un equipo fuerte. Sin embargo, el equipo granadino cambió en los siguientes encuentros, mostró muchas imprecisiones y un ataque prácticamente inerte e impreciso. Después de estas derrotas, los granadinos consiguieron hacerse con un triunfo delante de su afición, por lo que sumar de nuevo tres puntos en esta jornada frente a un rival directo en la lucha por el ascenso, y además a domicilio, supondría apaciguar esas dudas que siguen en la ciudad de la Alhambra.

Para este encuentro, Aitor Karanka tiene las sensibles bajas de Ricard Sánchez y Uzuni, que han acudido con la Sub-21 y la selección de Albania, respectivamente. Ambos jugadores han sido esenciales en el esquema de Karanka en este arranque de temporada, siendo primordiales y dejando grandes sensaciones. De esta manera, se espera que el sustituto de Uzuni por la banda izquierda pueda ser Alberto Perea, que ya debutó como titular en el último encuentro aunque de mediapunta, mientras que en el lateral derecho en lugar de Ricard Sánchez podría estar Víctor Díaz o incluso Pepe. Por lo demás, Ignasi Miquel es duda tras marcharse lesionado frente al CD Mirandés, por lo que el eje central de la zaga podría estar conformado por Miguel Rubio y Cabaco. También es baja por lesión Soro y duda Melendo, ya que este último ya ha entrenado con el resto de sus compañeros.

Declaraciones de García Pimienta y Karanka

El entrenador de la UD Las Palmas, Javier García Pimienta, ha comparecido en rueda de prensa, donde ha hablado de cómo quiere que sea su equipo: "Tenemos que estar muy mentalizados y muy concentrados cuando nosotros tengamos el balón y ellos se replieguen y tengamos que generar ocasiones de gol, pero también no estar muy expuestos, porque si perdemos el balón, como he dicho antes, es un equipo que no perdona". También ha hablado acerca del rival: "No sé lo que va a pasar con el Granada, pero lo que sí que tengo claro es que ves los jugadores disponibles y es una plantilla de máximo nivel, prácticamente todos de Primera División". Por último, ha hablado acerca de la importancia de haber encajado solamente un gol en seis partidos: "Muy contentos que en seis jornadas solamente llevemos un gol en contra. Eso es fruto del gran trabajo y de la gran concentración que tienen los jugadores. Yo llevo aquí ya unos cuantos partidos y uno de los hándicap que tuvimos la temporada pasada fueron los goles que recibíamos".

También ha comparecido en rueda de prensa el entrenador del Granada CF, Aitor Karanka, que ha hablado sobre la situación de los jugadores lesionados: "Óscar Melendo ha empezado a hacer algo con el grupo; Ignasi Miquel también está entrenando en algunas fases y Jonathan Silva veremos a ver cómo está. Tendremos que pensar bien el once. El único descartado seguro es Soro". También ha hablado sobre el rival: "Es un equipo que tiene gente muy buena. Mete a muchos jugadores por dentro y es capaz de buscar las espaldas del lateral contrario, además de sorprender con cambios de orientación. Tendremos que tener mucho cuidado con esos futbolistas de calidad que puedan meterse por dentro. Varios de ellos son de la cantera y se conocen". Por último, ha hablado sobre el canterano Bryan Zaragoza: "El otro día jugó en un partido complicado y ante el Eibar también salió en un momento clave, cuando caíamos 1-0. Hizo una buena actuación y desde el principio de pretemporada está trabajando bien".

Posibles alineaciones

UD Las Palmas: Álvaro Vallés, Álex Suárez, Sidnei, Eric Curbelo, Sergi Cardona, Loiodice, Mfulu, Álvaro Lemos, Jonathan Viera, Óscar Clemente y Marc Cardona.

Granada CF,: André Ferreira, Víctor Díaz, Cabaco, Miguel Rubio, Quini, Meseguer, Bodiger, Puertas, Callejón, Alberto Perea y Jorge Molina.