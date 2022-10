Karanka: "No estamos bien y sé cómo tenemos y podemos jugar"

El entrenador del Granada CF, Aitor Karanka, ha asegurado tras el empate cosechado en casa contra el Huesca que su equipo no está bien y que él es "el primero" que sabe cómo juegan y cómo tienen y pueden jugar. "Me gustaría jugar mucho mejor, estamos en la fase que estamos. Hay que seguir, recuperar jugadores. No es lo mismo jugar con un central zurdo y un lateral diestro. Pero con zurdos, diestros, lo que sea, al fin del mundo", ha señalado.

Entre lo positivo del partido, Karanka ha destacado "la vuelta de Óscar Melendo, el partido de Bryan y el de Rochina, que al principio le ha costado un poquillo y luego ha ajustado la posición y ha estado bien". Para el entrenador vasco es importante que jugadores que "por circunstancias" no habían tenido protagonismo antes ahora hayan tenido "oportunidades" y ha asegurado que está "contento con la actitud de todos". Cuestionado precisamente por los cambios de Bryan y Rochina en la segunda parte, Karanka ha explicado que los ha realizado porque el partido pasaba por "una fase de transiciones de ellos".

La entrada de Melendo ha cambiado notablemente el juego del Granada. Karanka ha señalado que sabía que con él el equipo iba "a tener más balón y a crear más". Sobre el cambio de Puertas ha dicho que "sabía que saliendo, con la experiencia y calidad que tiene, podía dar a la hora de defender esas contras". "Myrto no ha sido de sus mejores partidos y con Jorge hemos tenido nuestras opciones, con Jose a la izquierda. Y el último cambio lo he hecho porque siempre me gusta guardarme un cambio por si acaso pasa algo en los últimos minutos, sobre todo en partidos abiertos. Metí a Miguel porque nos quedábamos sin central puro", ha explicado. Karanka ha indicado que "el partido estaba para gente con experiencia" y que no hace los cambios "como si fueran dados".

Karanka ha insistido en que no le preocupa nada porque reconoce que ha sido "un partido malo". Y ha alabado el trabajo de todos sus jugadores. "No se les puede achacar nada de esfuerzo y compromiso. He intentando siempre tener un equipo comprometido y que sabe lo que seremos. Cuando vayamos recuperando gente, seremos lo que queremos. Con la base, el compromiso y la calidad que tienen no hay por qué preocuparse", ha indicado.

El vasco ha reiterado que el Granada CF está "en la senda adecuada", en la que creen y quieren seguir. "A ver si esta semana se recupera algún jugador más. Con más entrenamientos juntos, iremos mejorando. Hay un grupo comprometido y que cree en lo que hace. La gente es exigente y me encanta, porque eso más nos exige a nosotros y más nos va a sacar", ha señalado.

Sobre las rotaciones, Karanka ha dicho que la entrada de Bryan ya la pensó para el partido en Gran Canaria, pero al final decidió no apostar por él en aquel partido. Sobre Melendo ha dicho que está claro que "cada vez que está en el campo, el equipo es otro". "Vamos a mejorar mucho con él en el campo. Es muy bueno y los que tiene alrededor. Con Óscar en el campo el equipo es otro, como cualquier otro equipo que tuviese a Óscar", ha reiterado.

Por último, Karanka ha insistido en que su equipo tiene que "mejorar seguro" y que hace "autocrítica" tanto para él como para el equipo. "El partido se ha puesto complicado por las circunstancias. Sin estar bien con balón, hemos sufrido y hoy no creo que hayamos tenido problemas con balón. Soy el primero que lo reconoce, no voy a decir que estamos bien", ha añadido.