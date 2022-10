Previa Granada CF - SD Huesca: vencer en casa para recuperar sensaciones

La Liga Smartbank celebra este fin de semana su octava jornada, que medirá en Los Cármenes al Granada CF y a la SD Huesca. Un partido importante para dos equipos que han comenzado la temporada con luces y sombras y que quieren sumar los tres puntos para continuar en la lucha por sus objetivos. El Granada CF quiere recuperarse de la derrota de la última jornada, mientras que el conjunto aragonés buscará prolongar sus buenas sensaciones venciendo a domicilio y conseguir de esta manera su segunda victoria de manera consecutiva.

Ganar para resarcirse y volver a reencontrarse

El Granada CF llega a este partido después de perder en el Estadio de Gran Canaria por 2-0 con la UD Las Palmas en un partido muy pobre de los rojiblancos, en el que apenas generaron peligro en el ataque mostrándose como un conjunto inofensivo e inerte. Tras este encuentro, el equipo se sitúa en sexta posición con 12 puntos, estando dentro de los puestos de promoción y a tres del liderato.

El conjunto granadino quiere volver a reencontrarse con la victoria ante su afición y de esta forma también recuperar sensaciones después de varios partidos en el que el nivel del equipo en cuanto a juego no ha sido el esperado, por lo que una victoria sumada a una mejoría en el estilo de juego podría volver a llamar al optimismo.

La temporada del cojunto dirigido por Aitor Karanka comenzó de gran manera, venciendo en los tres primeros partidos y con buena imagen en cuanto a juego se refiere. Sin embargo, las derrotas consecutivas a domicilio con el Andorra FC y la SD Eibar avisaron a los granadinos de la dureza de la categoría y el desafío que supone. El equipo se repuso en el último encuentro en casa ante el CD Mirandés, con victoria por 2-1, pero las malas sensaciones volvieron en la última jornada en su visita a las islas. De esta manera, el Granada quiere volver a mostrar la imagen que ha dado en Los Cármenes, donde ha ganado todos los partidos disputados, consiguiendo un nuevo triunfo y haciéndose hegemónico en su estadio.

Para este encuentro, el técnico vasco tiene la baja en portería de André Ferreira, el guardameta luso tuvo que marcharse retirado en el último partido, por lo que la titularidad recaerá en Raúl Fernández. Por lo demás, el equipo ha recuperado a Uzuni y Ricard Sánchez, que han regresado de los partidos que han disputado con Albania y con la Selección Española Sub21, respectivamente, y apuntan a la titularidad. Por otro lado, Melendo ha entrenado esta última semana con el resto del equipo y podría tener minutos, mientras que Alberto Perea es baja por lesión. Así pues, la principal duda está en el centro del campo, donde hay mucha competencia por hacerse con los dos puestos de mediocentro, podrían partir como titulares Meseguer y Bodiger, aunque también parten con muchas opciones Sergio Ruiz o Petrovic, incluso alguno podría salir como mediapunta, algo que ya hizo Bodiger en el último partido.

Vencer fuera de casa

La SD Huesca afronta este encuentro tras vencer en la última jornada al CD Leganés por 1-0 en un encuentro igualado que se desempató gracias al tanto marcado por Juan Carlos justo antes del descanso. Así pues, el último triunfo colocó al conjunto oscense en mitad de tabla, ocupando la duodécima posición con 10 puntos, a dos de los puestos de promoción de ascenso. Así pues, el Huesca quiere conseguir su cuarta victoria en cinco partidos, después de vencer a la UD Ibiza y al Málaga CF en la cuarta y quinta jornada respectivamente, mientras que en la sexta cayó ante el Deportivo Alavés en Mendizorroza, y la jornada pasada, que se saldó con victoria en El Alcoraz. De esta manera, los azulgranas quieren confirmar sensaciones venciendo a domicilio a uno de los candidatos en la lucha por el ascenso.

La temporada de la SD Huesca no comenzó de la mejor manera, es cierto que en la primera jornada puntuó en el Ciudad de Valencia con el Levante UD tras empatar 0-0, pero los siguientes partidos se saldaron con derrota ante el Cartagena FC y el Albacete. Sin embargo, el equipo se ha repuesto y ha reconducido la situación, con tres importantes victorias. Ahora, es momento de revertir la situación a domicilio, donde el equipo dirigido por el Cuco Ziganda no ha rendido bien en este inicio de campaña y todavía no ha conocido la victoria, por lo que una esta jornada ante uno de los mejores equipos de la categoría podría servir como punto de reinicio a domicilio.

Para este partido, Ziganda ha realizado una convocatoria de 23 jugadores donde regresa Ratiu, que ha regresado de su cita con Rumanía en esta última ventana de selecciones, mientras que tiene las bajas por lesión de Dani Escriche, Joaquín Muñoz y Enzo Lombardo. En cuanto a la alineación para esta jornada, es posible que Ratiu recupere su puesto en el lateral derecho, mientras que la referencia en el ataque podría ser Carlos Kevin, siendo acompañado en las bandas por Soko y Marc Mateu.

Declaraciones de los entrenadores

El entrenador del Granada CF, Aitor Karanka, ha comparecido en rueda de prensa, donde ha hablado sobre las lesiones del equipo: "André es importante la lesión. El cuerpo médico intenta hacer todas las pruebas posibles para tener un diagnóstico seguro. No se sabe exactamente el tiempo. Es baja segura. El resto, Melendo la semana pasada empezó con el grupo y esta semana ha hecho casi todo. Jonathan, Soro, Perea, Ignasi, están aparte, Cabaco no entrenó ayer, pero por problema estomacales, estará el domingo". También ha hablado acerca del rival: "Es de los equipos para los que ve un partido parece que no tiene mucho, no propone como otros equipos. El Leganés el otro día se podía ir ganando, y acaba venciendo el Huesca y eso tiene el equipo. Es un equipo bien armado y que sabe lo que hace. Por último, ha hablado sobre el estilo de juego del equipo: "No entrenamos lo que nos gustaría entrenar, cada vez tengo que cambiar de jugadores y de sistema, con Puertas y Bryan de carrileros… Si en mes con diez o doce jugadores nuevos jugamos a lo que queremos jugar sería el paraíso, pero no".

Por su parte, también ha hablado el entrenador de la SD Huesca, Ziganda, que ha hablado sobre cómo llega su equipo a este partido: "Podemos mejorar cosas evidentemente. Tenemos que mejorar el juego posicional y jugar con un poco más de relajación, determinación y seguridad. Sobre todo cuando somos capaces de robar y construir". También ha hablado sobre el rival: "En casa está siendo muy fiable sacando los partidos con resultados, con fiabilidad, es un equipo que tiene mucha pegada, que está muy armado, que defienden juntos y con mucha calidad". Por último, ha hablado sobre el porqué de no haber ganado todavía fuera de casa: "Le doy vueltas porque primero estamos recuperando gente y porque tenemos ganas de meterlos también. Tenemos gente que se está sumando que ya les vemos en otras condiciones. No estoy viendo una gran diferencia entre unos y otros. Buscaremos el equipo que pensemos que es el idóneo".

Convocatorias

Granada CF: sin confirmar.

SD Huesca: Andrés Fernández, Miguel San Román, Ratiu, Gerard Valentín, Rubén Pulido, Jorge Pulido, Euse, jerémy Blasco, Florian Miguel, Vilarrasa, Timor, Óscar Sielva, Cristian Salvador, Tomeo, Kento, Manu Rico, Juan Carlos, Marc Mateu, Soko, Juan Villar, Carrillo, Kanté y Carlos Kevin.

Posibles alineaciones

Granada CF: Raúl Fernández, Ricard Sánchez, Cabaco, Miguel Rubio, Quini, Bodiger, Meseguer, Puertas, Uzuni, Callejón y Jorge Molina.

SD Huesca: Andrés Fernández, Ratiu, Blasco, Timor, Florian Miguel, Tomeo, Óscar Sielva, Kento, Marc Mateu, Juan Carlos y Carlos Kevin.