Simeone: "Como todos los partidos en Champions, será muy complejo"

Quedan muy pocos partidos de la fase de grupos y muchas menos oportunidades para el Atlético de Madrid. Simeone sabe que tiene que ganar si quiere continuar en la máxima competición europea, por lo que llega al encuentro preparado para todo lo que pueda pasar.

Los rojiblancos perdieron por 2-0 en la ida, por lo que están obligados a ganar para, en caso de empate a puntos, depender de algo más que el enfrentamiento directo. Simeone parece que aprendió la lección de aquel partido y no cometerá los mismos errores: "Ellos tienen mucha velocidad arriba, más allá de seguir la línea del equipo que están teniendo. Valorar las virtudes del rival y buscar desarrollar nuestro mejor juego”.

Confianza plena

A pesar de la extrema situación que vive el equipo rojiblanco, el Cholo prefiere mantenerse optimista y confía totalmente en toda su plantilla: "Entran los jugadores en su mejor versión. Hay un círculo de energía positiva, no es sólo por los diez que entran. A partir de trabajar eso llega nuestra fuerza. Si nosotros logramos entender eso nos irá mejor”. Además, Simeone es conocedor de que su equipo está trabajando para revertir la situación y espera que se note ese compromiso de la plantilla en el terreno de juego: "Yo siento que el equipo está creciendo y es un gusto, ojalá que se pueda notar mañana”.

En cuanto al equipo, el técnico argentino quiso quitarle hierro al asunto de Griezmann y su increíble nivel actualmente, sin desmerecer al delantero francés: "Hay un montón de chicos que transmiten lo mismo que Griezmann y se puede ver partido tras partido”.

También tuvo tiempo para hablar y, sobre todo, elogiar a su nuevo rival de banquillo, Xabi Alonso: "Ha sido un jugador extraordinario, ha pasado por muchos clubs también por Alemania. Está trabajando con mucha dedicación. Lo he visto también con la Real Sociedad B, tiene las ideas muy claras de lo que quiere del fútbol”.

Ganar, ganar, ganar y volver a ganar

El equipo rojiblanco depende de sí mismo para continuar en la Champions, pero sus rivales se encuentran en la misma situación, por lo que seguramente todos los aficionados colchoneros estarán con un ojo en el otro partido del grupo, al contrario que Simeone: "Nosotros estamos obligados a tener un buen resultado, todo lo que pase confirmará lo que tenemos en mente de cara al partido. Como todos los partidos en Champions, será muy complejo”.

Y hablando de esa necesidad de ganar, el Cholo sabe que sus chicos no tendrán presión para el partido para el objetivo del miércoles, pues es el mismo que en cada encuentro y es ganar: "Ellos están acostumbrados, saben las necesidades que tenemos. No son diferentes a las que tenemos siempre en liga, Copa o la competición que tengamos en frente. Tenemos la necesidad de ganar. Toda esa presión se gestará de la mejor manera para hacer daño al rival”.

Por último, Simeone sabe que podrá contar con el apoyo de su gente en su estadio, porque siempre que el equipo lo ha necesitado la afición rojiblanca ha estado, pero aún así, el Cholo no quiere pedirle nada a los aficionados, pues son ellos los que deben despertar la ilusión en las personas que están en las gradas: "A la gente no le puedo pedir nada, le tenemos que dar a la gente. Desde abajo debemos transmitir emoción. Entregarnos como hace once años. Soy de una forma de pensar en la vida: Dar, sin esperar”, concluyó Simeone.