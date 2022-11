Fecha FIFA de noviembre: resultados destacados del cierre de la última ventana de 2022

La última ventana internacional femenina concluyó el 15 de noviembre de 2022, Brasil ganó 2-1 a Canadá, Italia perdió 1-0 ante Irlanda del Norte, Inglaterra empató 1-1 ante Noruega, Países Bajos superó 2-0 a Dinamarca, Portugal ganó 1-0 a Costa Rica y España salió airosa por el mismo marcador ante Japón. La próxima fecha FIFA se jugará del 13 al 22 de febrero de 2023 con el torneo de repescas intercontinentales para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

La gran mayoría de selecciones mundialistas continuará con su preparación a tope. Ashlyn Harris, la experimentada portera estadounidense anunció su retiro del fútbol femenino, con 37 años militó 10 temporadas en la élite del fútbol femenino estadounidense, en el 2002 fue clave en la primera consagración juvenil estadounidense en la categoría Sub 19. Su último partido como internacional se produjo en el Preolímpico Femenino de la CONCACAF, cuando Estados Unidos goleó 8-0 a Panamá en Houston en el 2020. En los Juegos Olímpicos de Río 2016 fue la portera suplente.

El Ranking FIFA Femenino se actualizará el próximo 9 de diciembre, el último del corriente y los Estados Unidos se perfila como el mejor equipo del año. Andonovski tiene muchísimo trabajo por delante, la actual campeona mundial jugó por partida doble ante Alemania, perdió 2-1 en Florida y remontó 2-1 en Nueva Jersey. En el 2023 se enfrentará por partida doble a Nueva Zelanda, aprovechando una oportunidad dorada para seguir a tope con su preparación mundialista. Tras el verano exitoso, el combinado de las barras y las estrellas tiene muchos aspectos por replantearse.

