La Sub 21 aumenta su racha de victorias

España sub 21 saltó al Estadio de la Cartuja para enfrentarse a Japón sub 21 en un partido amistoso para preparar la Eurocopa que se juega en Junio. En ese torneo se enfrentará a Rumanía, Croacia y Ucrania para buscar el pase a la siguiente ronda. La baja principal fue la de Balde, que ha sido convocado por Luis Enrique para jugar el mundial de Catar por la lesión de Gayá.

Desarrollo del partido

El conjunto de Luis de la Fuente comenzó dominando el encuentro. Los primeros 45 minutos fueron para coger calor ante la noche fría de Sevilla. El ritmo del encuentro, en esta primera mitad, fue muy lento y con muy pocas ocasiones de gol. España tuvo dos ocasiones para poder abrir la lata pero en ninguna consiguieron superar a Masato Sasaki. La primera ocasión fue para Baena que llegó desde segunda línea pero no consiguió contactar con el esférico y el disparo mordido se fue a fuera por mucho. Minutos más tarde, pero desde la banda izquierda, Sergio Gómez iba a impactar el balón con una volea pero el tiro se le fue muy centrado a las manos de Sasaki.

A pesar de ser dominado por España, Japón fue la que tuvo la mejor ocasión de la primera mitad. Un balón a las espaldas para Yuito Suzuki lo iba a dejar en un mano a mano ante Arnau Tenas, que consiguió atajar el disparo para que, al instante, despejara Arnau Martínez.

Tras la poca intensidad en la primera parte, el descanso llegó con el empate a cero e iba a dar paso a una segunda mitad donde iban a llegar tanto las ocasiones como los goles. Para eso, Luis de la Fuente movió el banquillo para dar frescura y verticalidad a su equipo. La entrada de Turrientes, Rodrigo Riquelme y Carmona iban a revolucionar el partido.

La segunda mitad fue muy diferente a la primera. La selección española tenía mucha más intensidad y sus extremos se desmarcaban para aprovechar el hueco que ofrecían los japoneses. En la primera ocasión de la segunda parte, se iba a ver el primer gol del encuentro. Sergio Gómez tiró desde la frontal pero golpeó en un defensor. El rebote le cayó a Turrientes que con un toque sutil superó a Sasaki.

El gol le cayó como un jarrón de agua fría a la selección de Go Oiwa. A partir de ese momento, la “rojilla” iba a comenzar a provocar mucho peligro a los japoneses. Riquelme intentó anotar de todas las maneras posibles pero no lo pudo conseguir, ya que golpeó en dos ocasiones el palo izquierdo del guardameta japonés. En la jugada del primer palo, el rechace le cayó a Abel que no consiguió superar al portero visitante porque hizo una gran parada.

En uno de los disparos de Riquelme, llegaría el segundo gol del encuentro. El centrocampista del Girona disparó y su tiro dio en un defensa visitante. El rebote le cayó a Manu Sánchez que con un remate de cabeza en plancha engañó al portero japonés para sentenciar el encuentro.

Finalmente, España consiguió una buena victoria ante Japón con una primera mitad gris pero con unas segunda parte donde se vio una buena imagen del conjunto de Luis de la Fuente. La “rojilla” aumenta su racha de victorias para coger buenas sensaciones de cara a la Eurocopa que se aproxima en Junio.

Ficha técnica

Alineaciones

España sub 21: Arnau Tenas, Arnau Martínez (Carmona, min.46), Jon Pacheco (Gila, min.92), Abel Ruiz (Camello, min.75), Rodrigo Sánchez (Aimar, min.65), Bryan Gil (Turrientes, min.46), Arnau Comas, Nicolás González (Pablo Torres, min.92), Alex Baena (Riquelme, min.46), Sergio Gómez (Novoa, min.75) y Manu Sánchez (Gabri Veiga, min.92)

Japón sub 21: Masato Sasaki, Riku Handa, Kaito Suzuki, Seiji Kimura, Rihito Yamamoto (Kawasaki, min.63), Fujita (Baba, min.80), Shota Fujio (Oda, min.46), Yuito Suzuki (Daiki, min.80), Shúnsuke Mito, Hijiri Kato (Sato, min.63) y Koki Saito (Bangunagande, min.63).

Goles: 1-0 (Turrientes, min.47). 2-0 (Manu Sánchez, min.70)

Hora: 20:00

Estadio: La Cartuja, Sevilla.