El Barça Atlètic cae ante el Sabadell y pierde el invicto en casa (1-4)

El Barça Atlètic sufría una goleada en casa ante el Sabadell, 1-4 y perdía su primer partido en el Estadi Johan Cruyff esta temporada. El gol de Barberà adelantaba a los azulgranas, pero una gran reacción de los visitantes dejaba a los locales sin opciones.

Esta derrota deja al equipo octavo con once puntos y con opciones de descender hasta siete posiciones.

⌚️ 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋



💪 𝗕𝗮𝗿𝗰̧𝗮 𝗔𝘁𝗹𝗲̀𝘁𝗶𝗰 🆚 CE Sabadell (1-4)



⚽️ V. Barberà / Alberto, Moha (p), Pau Víctor i Delgado



📝 Primera derrota del filial blaugrana a l’Estadi Johan Cruyff!#ForçaBarça 💙❤️ pic.twitter.com/tgn2SMW4CX — Barça Atlètic (@FCBarcelonaB) October 15, 2022

Los elegidos de Rafa Márquez

El técnico mexicano presentaba un once con muchos cambios respecto a la jornada anterior; En portería Arnau Tenas, línea de cuatro para Núñez, Pleayo, Chadi Riad y Vega en defensa. Centro del campo para Casadó, Aleix Garrido y Txus Alba. En ataque, Luismi Cruz, Juanda y Victor Barberà.

No aprovecharon la ventaja

La primera mitad no podía haber empezado mejor para el conjunto azulgrana, no se habían jugado ni cinco minutos de partido cuando Victor Barberà adelantaba a su equipo aprovechando una gran asistencia de Luismi Cruz. Los de Rafa Márquez habían logrado lo que tanto les estaba costando en los últimos encuentros, adelantarse en el marcador. Con el viento a favor todo es más fácil, o eso dicen, porque el Barça Atlètic se empeñó en demostrar lo contrario.

Con el cuarto de hora cumplido, el dominio de la posesión era de los locales, pero las sensaciones que estaba dejando el partido no eran para nada buenas para los culers. Un dominio estéril y para nada eficaz que solo hacía que animar al Sabadell a buscar el empate. Los visitantes presionaban bien e incomodaban la salida del Barça. Además, cuando recuperaban el esférico, eran rápidos en la transición y cada vez empezaban a generar más desconcierto en la zaga azulgrana. Aun así, el filial pudo hacer el segundo en otra gran acción de Luismi Cruz que filtraba un buen balón para Txus Alba, pero en esta ocasión Sergi Puig logró evitar el tanto del rival.

El Barça no aprovechó la oportunidad de ampliar la ventaja y pocos minutos después el Centre Esportiu Sabadell haría el 1-1 haciendo justicia a lo visto durante el partido. Sería Alberto Fernández el encargado de hacer un auténtico golazo con un remate lejano que se iba directamente a la escuadra de la portería. Si hay algo a criticar a la defensa en esta acción es el espacio que le dejan al jugador para armar el disparo. El duelo estaba descontrolado y en este contexto son los visitantes los que se sienten más cómodos. Los azulgranas ya no dominaban y ni mucho menos generaban ocasiones. El descontrol del juego provocó alguna llegada del Sabadell en el tramo final del primer tiempo y en una de las últimas acciones, Moha Keita era derribado por Tenas y provocaba un penalti. El delantero no desperdiciaría la ocasión y pondría a su equipo en ventaja al filo del descanso.

Sin reacción, ni solidez

La segunda mitad empezaría de manera totalmente contraría a la primera, era el Sabadell quien golpeaba primero y asestaba un duro golpe a los azulgranas. Vergés le ganaba un balón dividido a Pelayo y conducía dirección portería, delante de Arnau Tenas, servía el esférico para Víctor que marcaba a placer el 1-3.

Eran ya dos goles de ventaja los que separaban a los locales del empate, todavía quedaban muchos minutos para reaccionar y el Barça tenía el ejemplo del primer tiempo para buscar la remontada. Pero lo cierto es que, el partido no iba a cambiar mucho y la esperada reacción de los azulgranas no iba a llegar. Solo dos llegadas en la segunda mitad incomodaron la portería de los visitantes. Un remate lejano de Txus Alba que rozaba el palo y un mano a mano de Barberà que despejaba Sergi Puig.

Y cuando parecía que el partido estaba visto para sentencia, llegaba el golpe definitivo del Sabadell. En el descuento Juan Delgado hacía el 1-4 terminando así con una tarde trágica para el Barça Atlètic, que con esta derrota perdían el invicto en el Johan Cruyff y sumaban su tercer pinchazo consecutivo.