Victoria sufrida del líder

Mañana de lluvia y frío en Arteixo, en la que se disputó la décima jornada de esta tercera RFEF. El Fabril líder de esta categoría, visitaba al Atlético Arteixo que se encuentra en la parte baja de la clasificación, último equipo antes del descenso.

El partido fue muy intenso desde los primeros minutos, las condiciones climatológicas no ayudaban mucho a la fluidez de balón y al fútbol que sobre todo plantea el equipo de Gilsanz. Tocó ponerse el mono de trabajo y enfangarse desde el minuto uno.

El once inicial del Fabril apenas tuvo modificaciones, los habituales en los blanquiazules, el recién incorporado después de la lesión Martín Ochoa fue uno de los protagonistas de esta primera parte. La primera polémica del partido tuvo lugar a los ocho minutos, Xavi delantero del equipo local, lanzaba un cabezazo sin balón al central Dani Barcia, ni el árbitro ni el linier apreciaron esa agresión y el delantero del Arteixo saldó la jugada con una amarilla. Acción que molestó y mucho al cuadro visitante y sobre todo a su banquillo, Gilsanz y todo su cuerpo técnico protestaron mucho la jugada y varios de los integrantes fueron expulsados.

Polémicas aparte, el Fabril abría la lata de la única manera posible, error defensivo en salida de balón del Arteixo, Nico Clouston ex canterano blanquiazul no se entiende con Edu, esta indecisión la aprovecha Mario Najera que roba y abre a banda, Iñaki Leonardo se interna en el área, pase atrás para Martín Ochoa y el delantero fabrilista que no perdona y cruza el balón lejos del alcance de José Hevía.

La tromba de agua que caería en la primera mitad hizo que el fútbol brillase por su ausencia, lo más destacado las bandas del Fabril, donde Iñaki Leonardo y Diego Gómez fueron los que más lo intentaron y pusieron en aprietos a la defensa local.

Con la victoria merecida del Fabril se llegaba de los primeros cuarenta y cinco minutos, en una de las últimas jugadas de esta primera mitad se tenía que retirar del terreno de juego el ex canterano del Dépor Víctor Guerra “Vituco”, entre lágrimas abandonaba el terreno de juego.

La lluvia no dio tregua en la segunda parte y si ya había sido difícil dar dos pases seguidos en la primera en esta segunda fue peor. El Atlético Arteixo tiró de casta y orgullo y comenzó a colgar balones desde las bandas, Edu el jugador con más envergadura del equipo local fue colocado como nueve de referencia.

Los locales eran los que tenían las mejores ocasiones en esta segunda mitad, mientras que el colegiado del encuentro se volvía a convertir en protagonista al no señalar un claro penalti de Marcel sobre Iker, los locales protestaron la acción y vieron una serie de cartulinas amarillas.

El partido volvía a subir de intensidad y el Arteixo fue muy superior en esta faceta del juego y aprovechó una de las pocas ocasiones que tuvo en la segunda mitad. El balón parado fue clave para los locales, en esas acciones del juego sacó provecho los pupilos entrenados por Rivero. El gol llegó pasada la hora de encuentro, córner desde la derecha que remataba en el primer palo el central Antonio poniendo la igualada en el marcador, nada podía hacer el guardameta Ríos. Minutos más tarde tuvo una nueva ocasión clara el Atlético Arteixo un disparo de Aitor que marchó cerca de la portería de Ríos.

Los minutos finales, pese a bajar la intensidad de la lluvia, el fútbol se ausentó y los balones al área fueron la constante. Como no, el gol llegaría de la única forma posible, a balón parado, disparo de falta de Jesus Arés, el guardameta José Hevía no lograba atrapar y el rechace en el interior del área pequeña era rematado por Dani Barcia.

Al equipo fabrilista lo sigue manteniendo líder de la categoría, mientras que a los locales siguen en esa cuerda floja mirando hacia el descenso. La próxima semana el Fabril recibe al Choco, equipo de la zona baja de la clasificación.

Ficha Técnica:

Atlético Arteixo: José Hevía, Iván, Nico Clouston, Antonio González, Vela, Edu, Xavi, Sergio Pereira, Iker Castro, Óscar Varela y Víctor Guerra. También jugaron: Pablo Naya, Mauro, Rubén Martínez, Viqueira y Aitor.

Fabril: Rios, Barcía, Brais Val, Nájera, Barba, Marc, Iano, Iñaki, Puerto, Martín Ochoa, Diego Gómez. También jugaron: Curras y Jesus Ares.

Goles: 0-1: Martín Ochoa, min.21; 1-1: Antonio, min.70; 1-2: Dani Barcía, min.90

Estadio: Ponte dos Brozos