Courtois: "Nos pitaron una mano que no es"

El Real Madrid empezó su 2023 en LaLiga con una derrota (2-1) a domicilio contra el Villarreal. El encuentro tuvo sus mas y menos, incluyendo dos penaltis dudosos en cada área. Al finalizar la derrota, Thibaut Courtois fue uno de los encargados de dar la cara por el equipo para tranquilizar a la afición blanca.

Entrevista post-partido

Análisis del encuentro: “No empezamos bien, con pérdidas, y les dejamos entrar en el partido. Nos fuimos 0-0 al descanso, con alguna contra y ocasión que tuvimos, pero no la terminamos. En la segunda parte empezamos peor. No sé si la desvío lo suficiente para que pegara en el palo y justo pasa Mendy por detrás y se la lleva dentro de la portería. Vuelves al partido con un penalti y a los pocos minutos nos pitaron otro penalti en contra por una mano que no es”.

Regla de las manos: “Las manos son muy interpretables y es muy duro. La de David, que tiene una mano todavía en el suelo, fue porque se resbaló y se quiso levantar. Es una caída, aunque sea la mano de apoyo. No puede quitarse las manos. Si pitas un penalti que también era un poco dudoso para ellos, que no ve el balón, vas a pitar esa también. Es un poco la compensación. Luego no mantuvimos la calma para cerrar el partido”.

Una temporada larga: “Hay que mantener la calma. Ha sido una derrota dura, pero todavía estamos en la mitad de la temporada. Aun que hoy hubiésemos ganado y el Barcelona perdiera, es un colchón de tres puntos. Eso no es nada en el fútbol hoy en día”.

Villarreal: “No querríamos perder y queríamos empezar el año en Liga ganando. Sabíamos que es un equipo difícil, un campo donde no solemos ganar últimamente y volveremos muy pronto en Copa”.